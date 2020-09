Memo Vázquez sin palabras para explicar por qué Atlético de San Luis está en el último lugar de la tabla

Memo Vázquez sin palabras para explicar que Atlético de San Luis esté en el último lugar de la tabla (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Atlético de San Luis terminó el partido contra el León mal y de malas. Además de sumar otra derrota (0-2), los potosinos sufrieron una lesión y una expulsión, lo que complica más el cierre del torneo.

A su vez, el técnico Guillermo Vázquez comentó que no tiene palabras para hablar sobre el mal paso de los tuneros. Como lo ha hecho en semanas anteriores, reiteró que lo único que queda es trabajar en los entrenamientos para mejorar los resultados.

“La verdad es complicado hablar cada vez que tenemos un resultado en contra. Decimos que el equipo intentó, pero cada vez no sucede algo como la lesión o la expulsión, que el equipo rival aprovecha”, explicó en conferencia de prensa.

A veces uno no sabe qué decir. Sólo nos queda enfocarnos en el trabajo

Guillermo Vázquez Explicó que los futbolistas, al regresar del aislamiento por la enfermedad, tienen más posibilidades de sufrir una lesión (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Y es que, tras 12 fechas, la franquicia colchonera se encuentra en la última posición de la tabla. Asimismo, de los últimos ocho encuentros, sólo han podido sumar tres puntos, que fueron contra los débiles Rayos de Necaxa.

“Ha sido complicado, es la verdad. Ha sido difícil el torneo, fecha con fecha no hemos podido repetir un cuadro”, indicó Memo, en referencia a las constantes bajas que han tenido debido a lesiones y contagios por COVID-19.

Nos está tocando vivir esto y tenemos que salir adelante

Explicó que los futbolistas, al regresar del aislamiento por la enfermedad, tienen más posibilidades de sufrir una lesión. “Resulta que de los lesionados la mayoría ha estado fuera por el tema este (coronavirus). Están más vulnerables para que caigan en una lesión”, aseguró.

Atlético de San Luis terminó el partido contra el León mal y de malas (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Aclaró que la lesión de Fernando León, que sucedió en este partido contra los esmeraldas, es un tema muscular. “El esfuerzo es bueno, pero tenemos que seguir apretando con la gente que tenemos, que cada vez somos menos”, detalló.

“Al final, siempre nos costaba. Perder como nos ha sucedido es difícil, porque en lo personal quiero entregar buenas cuentas”, finalizó el entrenador del Atlético de San Luis.

Ambriz contento con el triunfo de León

Ignacio Ambriz se dijo contento por el triunfo de sus pupilos (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

A diferencia de los rojiblancos, el León pasa por un excelente momento. Con la victoria de este domingo, los esmeraldas se encuentran en la primera posición de la tabla, a expensas de lo que suceda en el clásico joven.

Por esta situación, el técnico Ignacio Ambriz se dijo contento por el triunfo de sus pupilos. Sin embargo, aclaró que deben tener los pies sobre la tierra, pues la tabla “está muy cerrada, está muy pareja”.

“En términos generales estuvimos bien. Sabíamos cómo jugar contra San Luis”, indicó el técnico mexicano minutos después de la conferencia de Memo Vázquez. Reconoció que le sorprendió el parado de los tuneros, pero agradeció que pudieron lograr el objetivo.

Con la victoria de este domingo, los esmeraldas se encuentran en la primera posición de la tabla (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis/ Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

Le comente a los jugadores que era un equipo complicado. Afortunadamente pudimos sacar la victoria

Lo único que lamentó fue la lesión de José Iván Rodríguez, quien recientemente fue llamado a la selección mexicana. “Rescato el esfuerzo. No es fácil jugar con esta temperatura que es un calor muy seco. Lo único con lo que me voy fastidiado es que Iván salió lesionado”, apuntó.

Por último, recordó que en sus primeros torneos, León no tenía un buen paso, pero ahora comentó sentirse más preparado. “Creo que fue el primer torneo donde llegué y no me fue bien. Me he vuelto un tipo más ecuánime para tomar las decisiones”, finalizó.

