“Me enfoco en dar lo mejor de mí y recuperar lo perdido en el campeonato”: “Checo” Pérez registra el mejor resultado de la temporada

Sergio Pérez registró su mejor resultado en la presente temporada de la Fórmula Uno (Foto: Reuters/Kirill Kudryavtsev)

El piloto Sergio Pérez (Racing Point) concluyó en la cuarta posición en el Gran Premio de Rusia, lo cual significa el mejor resultado para el mexicano en lo que se ha disputado de la presente temporada de la Fórmula 1.

Tras su resultado, acumula un total de 56 unidades y se mantiene en la novena posición en el Campeonato de Pilotos. Además, se colocó a un punto de su coequipero Lance Stroll (57 unidades).

El mexicano compartió en redes sociales el siguiente mensaje: “Nos vamos de Rusia contentos! ¡Gran trabajo del equipo! El manejo de llantas en el primer stint de la prueba hizo nuestra carrera, después de la mala arranca donde salimos de la parte sucia de la pista”.

El coequipero de Sergio acumuló su segundo abandono sucesivo, en esta ocasión porque Charles Leclerc (Ferrari) impactó por detrás al monoplaza de Racing Point y terminó estrellándose contra el muro.

Tras un mal inicio de carrera, Sergio Pérez superó a los dos monoplazas de Renault y recuperó la cuarta posición (Foto: Reuters/Yuri Kochetkov)

Pérez largó en el Gran Premio de Rusia en la cuarta posición, pero su salida no fue la óptima, lo que le significó caer hasta la sexta posición en la parrilla.

Y tuvo que superar al francés Esteban Ocon (Renault) y Daniel Ricciardo (Renault), al piloto australiano lo superó en la vuelta 16 y fue lo que le permitió regresar a la cuarta posición.

Cuando Red Bull y Mercedes están arriba es muy difícil. Podemos mejorar en varios segundos y ser contendientes. Espero tener las mejoras en la siguiente carrera y ser más competitivo

Para Racing Point, el resultado obtenido por el piloto tapatío lo coloca en la cuarta posición en el Campeonato de Constructores y a dos puntos de McLaren, que está en la tercera posición con 106 unidades.

“He estado aquí 10 años. Una o dos carreras, no creo que me cambien la vida. Los equipos saben lo que puedo y no puedo hacer. Me enfoco en dar lo mejor de mí y recuperar lo perdido en el campeonato”, acotó el mexicano, después de la carrera en el Autódromo de Sochi.

El piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, ganó el Gran Premio de Rusia (Foto: Reuters/Bryn Lennon)

El podio de la décima fecha de la temporada lo integraron: Valtteri Bottas (Mercedes); Max Verstappen (Red Bull Racing) y Lewis Hamilton (Mercedes).

Además, el piloto holandés fue elegido como el mejor piloto del día y Hamilton deberá esperar, al menos, una carrera más para igualar la marca de 91 victorias en la F1 de Michael Schumacher.

“Necesito un proyecto que me motive”

Pérez, 30 años, aclaró previo a la carrera de este domingo que no existe acuerdo definitivo, en relación con las versiones que indican que cuenta con un precontrato con la escudería Hass para el 2021.

Mencionó en entrevista para el canal español Movistar: “necesito un proyecto que me motive y me convenza, que me haga levantarme cada mañana, entrenar y viajar por todo el mundo. Un proyecto que tenga futuro porque, si no encuentro eso, no seguiría”.

Checo Pérez aclara que apostará por un proyecto que tenga futuro porque, si no encuentro eso, no seguiría (Foto: Archivo)

Fue el pasado 9 de septiembre que se dio a conocer la salida del originario de Guadalajara, Jalisco, y será sustituido por el cuatro veces campeón de la F1, Sebastian Vettel. Para el 2021, Racing Point se convertirá en Aston Martin.

Sergio fue cuestionado sobre la posibilidad de llegar a Red Bull y Checo Pérez respondió que es la opción que más le gustaría, “me convencería sin ninguna duda. Es un equipo que va a luchar por campeonatos en los próximos años”.

La siguiente fecha en el calendario de la Fórmula Uno es el Gran Premio de Alemania, que se disputará en el circuito de Nürburgring, el 11 de octubre.

