Dos detenciones y una investigación por dopaje tras el final del Tour de France

Apenas terminado, el Tour de France se encuentra de nuevo confrontado a sospechas de dopaje, con la apertura de una investigación a miembros del equipo francés Arkea-Samsic, y el arresto de dos personas.

En el curso de una investigación dirigida por la fiscalía de Marsella, contra “una pequeña parte de los ciclistas” del equipo, fueron descubiertos “varios productos de salud, incluidos medicamentos entre sus pertenencias personales, pero también, y sobre todo, un método que podría ser calificado de dopante”, precisó la fiscal Dominique Laurens.

Dos personas fueron interrogadas este lunes, añadió la magistrada, sin precisar la identidad de los que estaban prestando declaración a los investigadores. Según el diario Le Parisien, se trata de un médico y de un kinesiterapeuta.

Para sustituir a su médico titular ausente por razones de salud, el equipo había llamado excepcionalmente para el Tour de Francia a un colombiano, compatriota de su líder Nairo Quintana, señaló el entorno del equipo, sin precisar si este doctor era una de las dos personas interrogadas.

Preguntado por la AFP respecto a estas investigaciones llevadas por la Oficina Central de Lucha contra las Infracciones al Medioambiente y a la Salud Pública (OCLAESP), el mánager general del equipo bretón, Emmanuel Hubert, declaró “evidentemente apoyo a los ciclistas. Pero si se probara que, al término de la investigación en curso, aparecieran elementos que confirmaran la veracidad de prácticas de dopaje, el equipo se disociaría inmediatamente de tales actos y tomaría sin demora las medidas que fueran necesarias para poner fin a los lazos que puedan unirle a métodos inaceptables y siempre combatidos”.

Según precisiones suministradas a la AFP por una fuente próxima al caso, confirmando informaciones del Journal du Dimanche y de L’Equipe, un registro fue realizado por la OCLAESP contra varios ciclistas del equipo Arkéa-Samsic, incluido el colombiano Dayer Quintana, hermano de Nairo, y miembros del equipo médico.

Hubert indicó que el registro solo “afectó a un número muy limitado de ciclistas, así como a su entorno cercano, no asalariado del equipo”. “La formación, su mánager general, así como su equipo técnico, no están siendo informados de ningún elemento relativo al desarrollo de la investigación, que no apunta al equipo o a sus técnicos directamente”, añadió.

La investigación ha sido abierta por “administración y prescripción a un deportista, sin justificación médica, de sustancia o método prohibidos en el marco de una manifestación deportiva, ayuda a la utilización e incitación al uso de sustancia o método prohibido a los deportistas, transporte y tenencia de sustancia o método prohibido para uso de un deportista sin justificación médica”, precisó Dominique Laurens, recordando que la pena en estos casos puede alcanzar los cinco años de prisión y los 75.000 euros (88.788 dólares) de multa.

Este caso aparece como el más resaltable desde hace varias ediciones del Tour de France, tras varios años marcados por la intervención de la policía durante la prueba, desde el caso Festina en 1998.

Entre los últimos, la intervención en una jornada de descanso en el Tour de 2012 contra Rémy Di Grégorio, y también registros sistemáticos de la OCLAESP tras cada anuncio de control antidopaje positivo, como el del luxemburgués Frank Schleck en 2012.

Arkéa-Samsic trajo esta temporada al equipo al colombiano Nairo Quintana como líder de la formación, fichando además a su compatriota Winner Anacona y a su hermano pequeño, Dayer Quintana.

El equipo es el heredero de la formación llamada Bretagne y después Fortuneo. Tomó una mayor dimensión estos últimos años fichando en 2018 al francés Warren Barguil, que acababa de realizar un Tour de Francia notable (dos etapas de montaña y maillot de lunares de mejor escalador) y después a finales de 2019 a Nairo Quintana, tres veces presente en el podio en el Tour en años anteriores.

Nairo Quintana se mostró en buena forma a principios de año, hasta su victoria en la etapa reina de la París-Niza, pero se dejó ver menos en el Tour. Atrapado en una caída en la decimotercera etapa con llegada al Puy Mary, terminó la carrera en el anonimato, en la decimoséptima posición el clasificación general, a más de una hora del vencedor, el esloveno Tadej Pogacar. Por su parte, Dayer, que participaba por primera vez en el Tour, terminó en el puesto 95.

