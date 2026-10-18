México

FICM abre otra función de El laberinto del fauno tras molestia de Guillermo del Toro por quejas de boletos agotados

La decisión del festival se da luego de que el cineasta reaccionó a las denuncias de jóvenes que no pudieron comprar accesos, pese a haber pasado la noche en la taquilla

Jóvenes denunciaron que, pese a esperar desde la 1:00 de la mañana en el Teatro Mariano Matamoros, los boletos para la función especial de El laberinto del fauno en el FICM 2026, se agotaron durante la venta en línea.

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El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) anunció una segunda función de El laberinto del fauno después de que Guillermo del Toro interviniera ante las quejas de espectadores que pasaron la madrugada formados para conseguir boletos y terminaron sin entradas.

La controversia estalló en la red social X, cuando seis jóvenes denunciaron que, pese a esperar desde la 1:00 de la mañana en el Teatro Mariano Matamoros, los boletos se agotaron durante la venta en línea.

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El cineasta mexicano respondió directamente a los afectados y contactó a Daniela Michel, directora del festival, para buscar una solución. Horas después, los organizadores confirmaron una proyección adicional para este domingo 18 de octubre.

Guillermo del Toro interviene tras quejas por boletos agotados en el FICM

La polémica comenzó cuando una usuaria identificada como Gilda OZ compartió en X una fotografía de los primeros seis espectadores que esperaban afuera del Teatro Mariano Matamoros.

“Llegaron desde la 1 de la mañana, ninguno consiguió boleto”, denunció en una publicación dirigida a Guillermo del Toro, el FICM y Cinépolis.

La queja generó cuestionamientos sobre la distribución de entradas para la función especial por el vigésimo aniversario de El laberinto del fauno, que contará con la presencia de su director.

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Aunque algunos usuarios denunciaron un presunto acaparamiento, no se han presentado pruebas que confirmen irregularidades en la venta.

Del Toro respondió públicamente y anunció que había hablado con Daniela Michel. “Ahora se va a organizar una segunda función en el mismo Teatro Matamoros”, escribió.

También se comprometió a conseguir entradas para los seis jóvenes que iniciaron la protesta. “A ustedes yo me encargo de que les guarden los 6 boletos”, aseguró.

El director propuso que las nuevas localidades se vendieran exclusivamente en taquilla, debido a que las primeras se agotaron en cuestión de minutos.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con texto en español y una fotografía de seis personas en un espacio público
Guillermo del Toro responde en redes sociales a un grupo de asistentes y confirma una proyección adicional de su obra en el Festival Internacional de Cine de Morelia. (Guillemro del Toro)

¿Cuándo será la segunda función de El laberinto del fauno en Morelia?

La madrugada del domingo, el FICM confirmó la nueva proyección mediante sus redes sociales.

“Debido a la alta demanda de boletos, habrá una nueva proyección de EL LABERINTO DEL FAUNO este domingo 18 de octubre a las 22:30 hrs. en el Teatro Mariano Matamoros”.

Los organizadores precisaron que Guillermo del Toro no estará presente en esta segunda función.

La venta de boletos se realizará únicamente de manera presencial en las taquillas del recinto, tal como había sugerido el cineasta.

La función original permanece programada para las 19:30 horas, también en el Teatro Mariano Matamoros, con la participación del director.

De acuerdo con las tarifas generales del festival, las entradas tradicionales para este recinto tienen un costo de 100 pesos.

Captura de una publicación de redes sociales con texto informativo y un fotograma de un personaje con ojos en las palmas de las manos
Una publicación oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia anuncia una función adicional de la película El laberinto del fauno en el Teatro Mariano Matamoros. (FICM)

Guillermo del Toro anuncia clase magistral gratuita en el Festival de Morelia

Además de ampliar las funciones de su película, el FICM anunció una clase magistral gratuita con el director.

El encuentro se realizará este domingo 18 de octubre a las 12:00 horas en el Teatro Morelos.

“¡Tenemos una noticia extraordinaria!”, publicó el festival al confirmar la actividad.

El acceso será gratuito, pero requerirá boleto. Las entradas comenzarán a distribuirse afuera del teatro a partir de las 9:00 horas, con un límite de una por persona.

El aforo estará restringido a 1,200 asistentes.

Captura de una publicación en redes sociales con un cartel ilustrado del fauno y texto sobre una clase magistral de Guillermo del Toro
Una publicación del Festival Internacional de Cine de Morelia informa sobre el horario y el acceso a la clase magistral del director Guillermo del Toro en el Teatro Morelos. (FICM)

El laberinto del fauno cumple 20 años: ¿por qué es una película histórica?

Estrenada en 2006, El laberinto del fauno cuenta la historia de Ofelia, una niña que descubre un universo fantástico mientras enfrenta la violencia de la España franquista de 1944.

Protagonizada por Ivana Baquero, Sergi López y Maribel Verdú, la película mezcla fantasía oscura, horror y crítica política.

27/10/2020 Escena de El laberinto del fauno POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WARNER BROS
27/10/2020 Escena de El laberinto del fauno POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WARNER BROS

Su reconocimiento internacional incluyó seis nominaciones al Oscar y tres premios por fotografía, dirección artística y maquillaje.

Dos décadas después, la cinta regresó a las salas con una versión restaurada en 4K, mientras Del Toro participa en la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

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