México

Asaltan Mac Store de Vía San Ángel en Angelópolis: sujetos armados roban equipos en Puebla

Un grupo de sujetos armados habría sustraído diversos dispositivos electrónicos de la tienda, no se reportan personas detenidas

Personas permanecen sentadas y agachadas sobre el suelo en el interior de un establecimiento comercial para resguardarse. El hecho se registró tras reportes sobre la presencia de personas armadas durante un asalto en la plaza comercial Vía San Ángel, ubicada en la zona de Angelópolis, en el estado de Puebla.

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Un asalto a la tienda Mac Store de la plaza comercial Vía San Ángel, en la zona de Angelópolis, movilizó equipos de seguridad del sábado 17 de octubre, luego de que se reportara que sujetos armados ingresaron al establecimiento y sustrajeron diversos equipos electrónicos.

El negocio, especializado en la comercialización de productos tecnológicos de Apple, se localiza sobre la avenida Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, una de las zonas comerciales de mayor actividad en el área metropolitana de la capital poblana.

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De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables habrían ingresado al establecimiento y cometido el robo de distintos dispositivos. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado cuántos equipos fueron sustraídos ni el valor económico de los artículos que fueron retirados de la tienda.

Tampoco se han difundido detalles suficientes sobre la forma en que ocurrió el asalto, el número de personas que participaron o las características que permitan establecer la identidad de los presuntos responsables.

Asalto en Mac Store de Angelópolis: ¿qué se sabe?

Robo Asalto Puebla Mac Store Angelópolis
Robo Asalto Puebla Mac Store Angelópolis (especial)

Los datos disponibles señalan que el incidente ocurrió durante la noche del sábado 17 de octubre en la sucursal de Mac Store ubicada dentro de Vía San Ángel, plaza comercial de gran afluencia en la zona.

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El reporte apunta a la presunta participación de sujetos que usaron armas largas, quienes habrían sustraído productos electrónicos del establecimiento. No obstante, se mantiene pendiente la confirmación oficial de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.

Mientras clientes y trabajadores de tiendas vecinas, tuvieron que resguardarse en el suelo para evitar ser lesionados, hechos que quedaron grabados en video, que se compartieron en redes sociales, haciéndose virales las imágenes.

La falta de información oficial impide establecer con precisión cómo se llevó a cabo el robo y cuál fue el alcance de las afectaciones para el negocio.

Otro de los datos que permanece sin aclarar es si los presuntos responsables escaparon a bordo de algún vehículo o si utilizaron alguna otra vía o tuvieron más cómplices para abandonar la plaza comercial.

Sin información sobre detenidos ni monto de lo robado

Asalto Puebla Angelópolis MacStore
Asalto Puebla Angelópolis MacStore (especial)

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de los presuntos responsables ni se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con el asalto a la tienda especializada en tecnología.

De igual manera, permanece sin determinarse el monto total de las pérdidas económicas, debido a que no existe información pública confirmada sobre la cantidad y el tipo de dispositivos sustraídos.

El inventario de los productos afectados será uno de los elementos que permitirán dimensionar el impacto del robo, en caso de que las autoridades o la empresa den a conocer esos datos.

La información disponible tampoco permite establecer si existe algún indicio sobre el paradero de quienes habrían participado en los hechos.

Esperan información oficial sobre el robo en San Andrés Cholula

El caso permanece a la espera de información adicional que permita conocer las circunstancias del asalto y las acciones emprendidas para identificar a los presuntos responsables.

La ubicación del establecimiento en una plaza comercial de Angelópolis también coloca el incidente en el contexto de la seguridad en zonas de actividad comercial de Puebla. Sin embargo, con los datos disponibles no es posible determinar si el hecho está relacionado con otros robos registrados en la zona.

Se espera que las autoridades competentes proporcionen información sobre las diligencias realizadas para esclarecer el caso y establecer si existen personas identificadas o detenidas.

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