Desde lluvias a nubosidad: cómo estará el clima en el AMBA y el resto del país durante el Día de la Madre

Ante las condiciones inestables que se esperan en todo el país, se aconseja preparar la mesa en interiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A diferencia de otros años, este Día de la Madre estará marcado por una jornada fresca y con nubosidad en gran parte del país. Mientras en algunas capitales se esperan lluvias, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera un día mayormente nublado. Además, no habrá alertas meteorológicas activas.

Para este domingo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una mínima de 7 grados y una máxima de 15 grados, sin lluvias previstas. Si bien la mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado, hacia la tarde aumentará la cobertura nubosa. También se intensificará el viento, aunque las velocidades no superarán los 22 km/h.

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El norte tendrá lluvias aisladas y temperaturas de hasta 25 grados

En el Noroeste Argentino, San Salvador de Jujuy y Salta tendrán lluvias aisladas hasta la tarde, con cielo mayormente nublado durante la noche. Las marcas previstas irán de 10 grados a 16 grados en la capital jujeña y de 9 a 16 grados en el centro salteño. El viento no superará los 12 kilómetros por hora.

En San Miguel de Tucumán, las lluvias aisladas persistirán durante toda la jornada, con una mínima de 12 grados y una máxima de 18 grados. Mientras tanto, en Santiago del Estero habrá cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 12 y 17 grados, y vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

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Varios transeúntes caminan con paraguas por una calle mojada frente a los edificios históricos y la plaza central de Salta durante una jornada con precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación será más inestable en San Fernando del Valle de Catamarca, donde se espera cielo mayormente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. La máxima alcanzará los 20 grados, mientras que el viento podría llegar a 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La Rioja tendrá nubosidad durante todo el día, una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados, con viento leve. En San Juan, el domingo empezará mayormente nublado y podría haber chaparrones por la tarde: la temperatura oscilará entre 11 grados y 21 grados.

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En el Nordeste, Formosa será la capital más cálida, con una máxima prevista de 25 grados y una mínima de 12 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde, con viento de hasta 22 kilómetros por hora.

Resistencia tendrá una jornada algo nublada, con registros de 12 a 24 grados. En Posadas y Corrientes también predominará el cielo algo nublado: la capital misionera tendrá temperaturas de entre 13 y 23 grados, mientras que la correntina irá de 12 a 23 grados. En las tres ciudades se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

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El centro del país tendrá un domingo fresco y mayormente nublado

En Córdoba, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 10 grados y la máxima de 19 grados, con vientos que no excederán los 22 kilómetros por hora.

El Área Metropolitana de Buenos Aires registrará una temperatura máxima de 15 grados y cielo mayormente nublado sin lluvias previstas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paraná y Santa Fe tendrán condiciones similares, con cielo parcialmente nublado de principio a fin. Ambas ciudades registrarán una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados; el viento podría alcanzar los 22 kilómetros por hora en la capital entrerriana y los 12 kilómetros por hora en Santa Fe.

En Santa Rosa, el cielo estará mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con temperaturas de entre 7 y 19 grados.

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San Luis tendrá nubosidad persistente, con temperaturas entre 11 y 20 grados y viento de hasta 31 kilómetros por hora. En Mendoza, el cielo estará mayormente nublado hasta la tarde y se esperan chaparrones por la noche, con una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados.

La Patagonia combinará chaparrones, ráfagas y lluvias persistentes

Neuquén tendrá cielo mayormente nublado durante la mañana y chaparrones por la tarde. Allí se prevé una de las mayores amplitudes térmicas del país, con una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados, además de vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

Ushuaia presentará lluvias y chaparrones a lo largo de toda la jornada, con una temperatura máxima de 13 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rawson tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados, nubosidad durante la primera parte del día y chaparrones hacia la tarde. Asimismo, Viedma pasará de un cielo parcialmente nublado por la mañana a una tarde mayormente nublada. La ciudad tendrá registros de 8 a 20 grados, viento de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora.

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Las condiciones más adversas se concentrarán en el extremo sur. En Río Gallegos se esperan lluvias durante todo el domingo, temperaturas entre 10 y 17 grados y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, sobre todo durante la mañana. Ushuaia tendrá lluvias y chaparrones a lo largo de toda la jornada, con una mínima de 6 grados, una máxima de 13 grados, vientos de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas de 50 kilómetros por hora.