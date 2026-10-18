Fue mamá, dejó el fútbol profesional durante 7 años y volvió para firmar una página histórica en la Copa Libertadores femenina

Julieta Alaides Paz marcó un tanto en la primera participación de las Piratas en el torneo continental

Guardar

Julieta Alaides Paz marcó un hito para Belgrano al convertir el primer gol del club en la Copa Libertadores Femenina. La delantera uruguaya anotó durante el empate 1-1 ante Independiente del Valle, en el estreno histórico del equipo por el Grupo B, que se jugó en el estadio IDV de Quito. Su conquista permitió que las Piratas sumaran en su debut y dejó registrada una página inédita para la institución en el certamen continental.

A los 23 minutos, la goleadora histórica de Belgrano resolvió la jugada con firmeza tras recibir un centro largo y preciso de Rachel Polich. Paz controló la pelota y definió con seguridad para enviarla bajo los tres palos, una acción que le permitió celebrar la primera conquista del equipo en su estreno continental. El club cordobés alcanzó este torneo como el único representante argentino y como el primer clasificado procedente de fuera de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Julieta Alaides Paz marcó el primer gol de Belgrano en la Copa Libertadores Femenina (Belgrano)

La capacidad goleadora de Julieta Alaides Paz tiene antecedentes desde sus primeros pasos en el fútbol. La atacante uruguaya comenzó a jugar en equipos integrados por varones de Colinas Solymar y Cruz Azul, antes de incorporarse a la competencia femenina de su país. Allí vistió las camisetas de Nacional, con participación en ediciones de la Copa Libertadores, Alumni, River Plate de Uruguay y Colón. Luego se sumó al plantel femenino de Racing de Córdoba, donde disputó la Liga Cordobesa de Fútbol y superó los cien goles con las académicas.

Su recorrido y su producción goleadora explican la presencia de Paz como una referencia ofensiva de las Piratas. La delantera aporta velocidad, definición y una mentalidad competitiva que se refleja en los partidos decisivos. Belgrano obtuvo el pasaje a la Libertadores después de conquistar el Trofeo de Campeonas 2025: igualó sin goles con Newell’s Old Boys durante los 90 minutos y luego se impuso por 4-2 en la definición por penales.

PUBLICIDAD

En 2016, Paz dejó la actividad para convertirse en madre y, después de la pandemia de COVID-19, se apartó por completo del fútbol profesional. La uruguaya continuó vinculada al deporte en el ámbito amateur hasta que, en 2023, Belgrano le abrió la posibilidad de regresar a la competencia en la máxima categoría. Con las Piratas firmó su primer contrato profesional para disputar la Primera División de Fútbol Femenino.

La delantera uruguaya campeona con las Piratas (@julii.paz13)

La llegada de la delantera uruguaya coincidió con el crecimiento de un proyecto que avanzó con rapidez en el fútbol femenino argentino. Después de competir en la Liga Cordobesa, Belgrano se incorporó a la Primera C en 2021. En octubre de 2022, el equipo venció 6 a 0 a Puerto Nuevo ante más de 28.000 espectadores en Alberdi y aseguró el título de la Primera B cuando todavía restaban dos fechas. Ya en la máxima categoría, las Piratas alcanzaron la final de la Copa de la Liga 2023, instancia en la que Boca Juniors se impuso por un global de 3-0.

PUBLICIDAD

La llegada de Julieta Alaides Paz a Belgrano también le permitió regresar a la selección de Uruguay después de nueve años de ausencia. La delantera fue convocada para una serie de dos amistosos ante Perú y convirtió tras ingresar cuando faltaban 10 minutos. La Celeste completó aquella jornada especial con una victoria por 6-0 sobre el conjunto incaico.

Julieta Alaides Paz superó los 100 partidos con la camiseta de Belgrano (@julii.paz13)

Antes de su gol en la Copa Libertadores, Paz disputó el clásico cordobés ante Talleres, que Belgrano perdió por 3-2 en La Boutique por la novena fecha del Torneo Clausura. La atacante sufrió un vahído en el campo de juego, recuperó la conciencia en el estadio y fue trasladada en ambulancia. El club informó que no presentó traumatismos y que luego regresó a su casa para descansar.

PUBLICIDAD

En Quito, Belgrano integra el Grupo B junto con Palmeiras, Independiente del Valle y Universitario de Perú. El próximo compromiso de las Piratas será ante el equipo brasileño, el domingo 18 de octubre a las 17.00, mientras que el cierre de la zona las enfrentará con Universitario el miércoles 21 a las 21.00.