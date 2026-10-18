Fue héroe de la Generación Dorada, rechazó jugar en los Spurs y se convirtió en comentarista de la NBA: “Esto es lo que quiero”

Alejandro Montecchia es uno de los comentaristas de la NBA para HBO Max y TNT Sports. El ex base de la Generación Dorada aportará su experiencia en las transmisiones

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Alejandro Montecchia fue uno de los emblemas de la Generación Dorada del básquet argentino. Integró el plantel que venció dos veces al Dream Team, se consagró campeón olímpico con la Selección en los Juegos de Atenas 2004 y tuvo un amplio recorrido por Europa luego de su paso triunfal por la Liga Nacional. Además, estuvo muy cerca de jugar en la NBA con Manu Ginóbili en los San Antonio Spurs tras un llamado de Gregg Popovich, pero lo rechazó y hoy se desempeña como comentarista televisivo de la liga más espectacular del mundo.

Con la misma intensidad y búsqueda de la excelencia que mostraba en la cancha, el Puma forma parte del equipo de transmisión de la temporada 2026/27 de la NBA como analista para HBO Max y TNT Sports . “No dudé un segundo en sumarme. Me gusta mucho mirar la NBA y cuando surgió la idea dije: ‘Listo, esto es lo que quiero’. Al principio fueron nervios porque era algo nuevo”, le dijo el bahiense de 54 años a Infobae en la previa al comienzo del mejor básquet del mundo, que iniciará el 20 de octubre con tres partidos, en el que sobresale el duelo en el Madison Square Garden entre el campeón New York Knicks y Philadelphia Sixers, con LeBron James como figura. Allí se hará la ceremonia de entrega del anillo a los ganadores de la temporada pasada y Montecchia -presenció el evento cuando Ginóbili fue campeón- no duda: “Después de más de 50 años sin ganar un título, van a tirar la casa por la ventana”.

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Acerca de su rol como comentarista de básquet, Montecchia vivió un antecedente durante las dos finales consecutivas entre San Antonio Spurs y Miami Heat (2013 y 2014), junto a Álvaro Martín y Carlos Coach Morales, dos reconocidas figuras de las transmisiones deportivas. De ellos pudo aprender algunos consejos y también se apoyó en la experiencia de sus ex compañeros de equipo, como Fabricio Oberto, Andrés Chapu Nocioni y Carlos Delfino. “Les pedí que miren alguna transmisión y me tiren todas las críticas así yo puedo ir mejorando”, reconoció. “Muchas veces está mi tía mirando, que no tiene ni idea de lo que es un partido de NBA, entonces trato de explicar lo más simple para que la gente que no entiende tanto el juego lo pueda entender fácil”, indicó sobre el desafío de volcar su conocimiento en palabras sencillas para todo el público.

Alejandro Montecchia tuvo una prolífica carrera en el básquet. Además de campeón olímpico con Argentina, se destacó en la Liga Nacional y en Europa (Instagram)

En cuanto a su análisis previo de la temporada, el ex jugador de Sport Club Cañadense, Olimpia de Venado Tuerto, Boca y Regatas Corrientes en Argentina indicó que la Conferencia Este de la NBA tendrá la mayor cantidad de candidatos al título. Además de los actuales campeones, New York Knicks, sumó a los Philadelphia Sixers de LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid y Tyrese Maxey: “Armó un equipo con profundidad. No solo las figuras del quinteto inicial, que con solo verlas intimidan”. Entre otros contendientes eligió a Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Toronto Raptors (regresó Kawhi Leonard), Indiana Pacers (recuperó a Tyrese Haliburton), Miami Heat (con Giannis Antetokounmpo) y Washington Wizards, renovado con Anthony Davis, Trae Young y el número uno del último draft, AJ Dybantsa. “En el Oeste, los dos candidatos muy firmes son San Antonio y Oklahoma. Son los dos equipos más fuertes”, opinó Montecchia, quien dejó un escalón por debajo a Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns y unos Lakers reconstruidos alrededor de Luka Doncic. “Puede hacer cualquier cosa. Es una incógnita, pero no hay que descartarlos”, advirtió.

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Ante la consulta sobre los jugadores que podrán sorprender al mundo en la nueva temporada de la NBA, el Puma Montecchia no dudó en elegir a Dylan Harper, el escolta de San Antonio, que en su campaña de novato promedió 11,8 puntos, 3,9 asistencias y 3,4 rebotes y brilló en los playoffs con registros históricos en la serie final. “Parecía un jugador que llevaba diez años en la liga. Y creo que este año va a pegar un salto de calidad importantísimo”, afirmó. También destacó a Stephon Castle como la otra pieza clave del perímetro de los Spurs, y amplió la lista de jugadores a seguir con los mellizos Ausar y Amen Thompson —de Detroit y Houston respectivamente—, Scottie Barnes (Toronto) y Jalen Johnson (Atlanta).

Dylan Harper, una de las figuras que tendrá San Antonio Spurs en la nueva temporada de la NBA (Daniel Dunn-Imagn Images)

Sin jugadores argentinos en actividad en la NBA, el foco recae en Pablo Prigioni, ascendido esta temporada a primer asistente de Chris Finch en Minnesota Timberwolves tras la salida de Micah Nori a Portland. El cordobés suma ahora la responsabilidad de diseñar el plan ofensivo del equipo, que se reforzó con la llegada de LaMelo Ball desde Charlotte Hornets. “Pablo está haciendo una carrera espectacular. Con solo estar en la mejor liga del mundo eso demuestra la capacidad que tiene”, valoró Montecchia.

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Por otra parte, el ex base también analizó el presente de Prigioni como entrenador de la selección argentina, cargo que ocupa desde 2022. “El equipo está en un momento de transición, de rearmado. El objetivo es clasificar al Mundial 2027, ya que al último no se pudo ir, y es algo que todos deseamos que se concrete”, señaló. Aún así, destacó progresos en la última ventana de las Eliminatorias FIBA (victoria ante Puerto Rico y derrota en Canadá), especialmente en la faceta defensiva, que definió como el punto más débil del equipo. La clave, según su visión, pasa por potenciar jugadores tanto de la Liga Nacional como los que actúan en Europa.

Pablo Prigioni en su rol como entrenador de la selección argentina de básquet. El cordobés también se desempeña como asistente principal de Chris Finch en Minnesota Timberwolves en la NBA (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La ausencia de jugadores argentinos en la NBA también fue un eje de la charla y Montecchia se atrevió a proponer un candidato a regresar a la liga estadounidense. El cordobés Leandro Bolmaro, actualmente en el Olimpia Milano de Italia, es a quien ve con mejores condiciones. El alero de 25 años, elegido en el puesto 23 del draft 2020, disputó apenas 49 partidos entre Minnesota y Utah Jazz antes de volver a Europa, donde conquistó el Scudetto y fue elegido mejor defensor de los playoffs de la Serie A en 2026. “Bolmaro podría tranquilamente ser un jugador de NBA. Necesitaba un par de años más en Barcelona para pegar el salto. Creo que se apuró”. También consideró que Facundo Campazzo “tuvo mala suerte” en Denver Nuggets y “podría haber estado varios años más jugando en la NBA”. El base de 35 años es una de las figuras del Real Madrid y es el líder actual de la Selección.

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El cordobés Leandro Bolmaro brilla en el Milano de Italia, pero antes tuvo un breve paso por Utah Jazz, en la NBA

Por último, Montecchia fue directo al señalar por qué Argentina no logra colocar gran cantidad de jugadores en la elite del básquet mundial, tal como ocurría en el pasado. “El nivel del básquet argentino en los últimos años cayó mucho en lo que respecta a nivel organizativo y a nivel Liga Nacional. No han surgido tantos talentos porque la competencia no ha sido fuerte, no ha sido competitiva”, diagnosticó una de las glorias albicelestes.

Según su lectura, esa debilidad en la calidad de la competencia interna impactó de lleno en la Selección y explica las ausencias en el Mundial 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia y los últimos Juegos Olímpicos de París 2024. El camino de recuperación es claro para el actual analista deportivo: “Hay que fortalecer la Liga Nacional. Si se mejora en muchos aspectos, eso naturalmente va a hacer que surjan jugadores con proyección a jugar en Europa y también en la NBA. Pero es empezar desde acá, desde casa”.

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El Puma Alejandro Montecchia fue campeón olímpico con Argentina y participó de las dos grandes victorias ante el Dream Team de Estados Unidos en 2002 y 2004 (AFP)