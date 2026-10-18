Con su jefe prófugo, la barra de Racing tiene nuevo líder: sus antecedentes y la interna que genera preocupación

El cuarto desde la izquierda es Leandro Paredes, el quinto, a su lado, es Darío Barzola, alias "Gamuza", bendecido como sucesor transitorio al frente de la barra

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El popular apodo de secanucas llegó también a las barras bravas. Y en especial a la de Racing donde el equipo tendrá en el clásico el objetivo de tener una alegría en el año venciendo a Independiente, pero en el centro de la tribuna la meta será mantener el poder ahora que el líder de los violentos, Leandro Paredes, está prófugo de la Justicia aunque desde afuera cuentan por Avellaneda que sigue manejando todo el minué. Y para eso puso al frente del paravalancha del Cilindro a un nuevo hombre: Darío Barzola, alias Gamuza, que le ganó la pulseada a Brian Paredes, hermano del jefe y a Martín Tincho Ramírez para encabezar la nueva gestión de los violentos de la Academia. Y como está en ese lugar para cuidar el negocio del líder, le sumaron el nuevo apodo. Aunque el río está tan revuelto que se verá si logra mantenerse mucho tiempo.

¿Quién es Barzola? Integra el grupo de Villa Corina que bajo el seudónimo de Los Pibes de Racing viene manejando la barra desde 2021, cuando con apoyo de la intendencia, la Policía y la dirigencia de la institución le ganaron la batalla a la histórica Guardia Imperial. Su nombre alcanzó fama cuando fue detenido en enero de 2023 en una de las tantas batallas por mantener el poder que se dio contra la facción disidente, cuando la Aprevide lo divisó en un auto rumbo al estadio y cuando lo pararon le encontraron a él y sus tres acompañantes un revólver calibre 32 con cuatro balas en el cargador listas para ser disparadas, más dos armas con balines y también varias navajas. Por entonces la interna era contra el bando de Matías Alfonzo, alias Cara de Paty, quién había sido desterrado de la tribuna por Paredes después de conquistar juntos el Cilindro en aquel 2021. Pero insólitamente ni el club ni la conducción política de entonces de la Seguridad le pusieron el derecho de admisión.

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Desde esa impunidad, Barzola siguió creciendo en el círculo de Leandro Paredes. Pero no llegaba a la cima porque debía lidiar con un tema que primero se comentaba en voz baja y después se hizo más masivo: su cercanía con la actual conducción de la barra de Independiente a punto tal que uno de sus hijos, Fabián, tiene cierto cariño por los primos. Así, quienes siempre reemplazaron a Paredes cuando éste caía detenido, eran su hermano Brian y Tincho Ramírez. Pero la situación comenzó a desmadrarse en el último tiempo. Paredes ingresó primero a derecho de admisión y diez días atrás la Justicia dictó su captura por la agresión en la platea a un hincha de la vieja Guardia, Walter Alagastino. Y si bien prometió entregarse, terminó burlándose de ello y siguen sin poder encontrarlo. La causa es por lesiones leves en concurso real con amenazas todo agravado por cometerse en un espectáculo deportivo, aunque las imágenes de la golpiza son tan brutales que no se descarta que la carátula pase a ser tentativa de homicidio, como pidió la querella. Parece increíble que no puedan dar con un barra, pero da la sensación que sus contactos políticos siguen tan aceitados como siempre. (NdR: trabaja para el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, tiene vínculo directo con el de Panaderos y múltiples fotos en actos con la actual intendente Magdalena Sierra y con el líder político del partido, Jorge Ferraresi). De hecho hizo empapelar toda la avenida Mitre con carteles contra su denunciante acusándolo de policía. Insólito.

Los carteles que aparecieron en Avenida Mitre contra el denunciante de Paredes

Al no poder estar él en la cancha, dejó a su hermano menor y a Ramírez. Pero el primero terminó también con derecho de admisión por agresiones varias y el segundo hizo explotar las distintas alianzas que llevaron a Los Pibes de Racing al poder. Así, buena parte de la facción Racing Stones que se referencia en Nelson El Pollo Dómene, un viejo barra que mandó en la Guardia Imperial entre 2003 y 2006 y el bando La Vieja Escuela cuyo líder es Maximiliano Gatica dejaron dos meses atrás la barra en discordancia con los manejos de quién había designado Paredes para conducirla. Y en el último partido de local frente a Belgrano la semana pasada el tema terminó de explotar cuando Ramírez mandó a la barra a callar en la popular y en la platea a aquellos que insultaban a la actual comisión directiva.

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Con el clásico en el horizonte la situación se tornaba insostenible. Así, hubo un nuevo cambio desde la clandestinidad: ahora el hombre fuerte es Gamuza Barzola. Habrá que ver cuánto le dura porque en las redes sociales hubo publicaciones de reventa de entradas que en la barra se le adjudican a su propio hijo, Fabián, y muchos quieren saber si la liquidación del dinero será equitativa o sólo se repartirán migajas, lo que abriría otro frente de combate. Afuera y con los colmillos afilados espera la gente de Dómene, los de La Vieja Escuela, la histórica Guardia Imperial y el grupo de Dock Sud cuya cara visible es otro barra, Diego Quintana.

El posteo en el que se ofrecen entradas para el clásico de Avellaneda

Ante esta situación, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) decidió ampliar el operativo que contará con 650 efectivos y avisar que todo el que concurra deberá ir con entrada física y DNI, ya que habrá controles más rigurosos del derecho de admisión. Las puertas del estadio se abrirán 15 minutos antes del mediodía y si bien hubo contactos subterráneos para que nadie se anime a hacer ninguna travesura, se sabe que los barras son gente de poco fiar. Mientras tanto Gamuza saborea su flamante liderazgo aunque nadie sabe cuánto va a durar.

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