Un motociclista argentino sufrió una dura caída en el Mundial de Superbike: terminó con una fractura

La dura caída de Leandro Mercado en el Mundial de Superbike





El argentino Leandro Mercado no tuvo el regreso que esperaba al Mundial de Superbike. Este viernes, en la primera sesión de ensayos libres, el motociclista que compite para el Motocorsa Racing se despistó en la recta previa a la curva número 13 del circuito de Montmeló y sufrió una dura caída que terminó de la peor manera: el piloto de Ducati se fracturó el radio y escafoides del brazo derecho y no podrá competir en la sexta fecha del campeonato.

La noticia se confirmó luego de que Mercado fuera trasladado al Hospital General de Cataluña. Una vez que arribó al lugar y fue revisado por los médicos, la cuenta oficial de la categoría anunció la baja del argentino de la competencia durante el fin de semana y confirmó las lesiones.

Unas horas más tarde, fue el propio motociclista el que se refirió al accidente. A través de su cuenta de Instagram, el Tati dejó este mensaje para sus seguidores. “Hoy me toca ver la carrera desde afuera una vez más, es un momento difícil para mí. Lo único que quiero es recuperarme y volver más fuerte que antes. Recibí muchos mensajes y buenos deseos que me animan a seguir empujando y no bajar los brazos. ¡Gracias por el apoyo!”, escribió el piloto de 28 años que compite desde 2017 en el Mundial de Superbike.

El mensaje de Leandro Mercado después de su caída en el circuito de Montmeló

Es importante marcar que Mercado había regresado a la competencia después de haberse perdido la quinta fecha del certamen, que se disputó a principios de septiembre en el circuito de Teruel, también en territorio español. El argentino se ausentó de la prueba porque en la jornada 4 del Mundial también protagonizó un accidente: en plena carrera, Tati fue impactado por el inglés Tom Sykes durante la la primera vuelta de la primera competencia del fin de semana en el autódromo de Aragón, España.

Producto del siniestro que se produjo el pasado 30 de agosto, el piloto de Ducati se esguinzó el tobillo izquierdo, sufrió la distensión de una vértebra cervical y fue declarado no apto para continuar en la competencia y se ausentó de la segunda carrera del fin de semana.

Hasta el momento, Mercado sumó 12 puntos en el campeonato del Superbike y se ubica en la posición 18 del torneo que lidera el británico Jonathan Rea, que corre con Kawasaki. La próxima fecha del Mundial se correrá del 2 al 4 de octubre en el mítico circuito de Magny-Cours, inaugurado hace casi seis décadas y que fue el escenario elegido por la Fórmula 1 hasta el 2008 para competir en Francia.

Mercado es el único argentino que compite en el Mundial de Superbike (Shutterstock)

