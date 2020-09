Bielsa logró su primer triunfo en la Premier: su pase de lujo en el partido que se hizo viral y la sorpresa por la cantidad de goles

Marcelo Bielsa sumó su primer triunfo al frente del Leeds en la Premier League (Foto: Reuters)

El Leeds de Marcelo Bielsa se erigió como el equipo más goleador en estas dos primeras fechas de la Premier League luego de anotar tres en el debut con derrota ante Liverpool y marcarle cuatro al Fulham en el primer triunfo del combinado del Loco en la máxima categoría inglesa. Sin embargo, el DT argentino dejó en claro que en la comparativa con la temporada pasada el equipo bajó su nivel de producción ofensiva.

“En este momento estamos siendo muy eficaces, pero estábamos acostumbrados a crear más opciones de gol que las que estamos creando", reflexionó luego de la presentación. En relación a este tema, aclaró: “No hay un motivo particular por el que seamos tan eficientes en este momento. Normalmente somos un equipo que necesita crear muchas ocasiones para marcar goles y en este momento ocurre todo lo contrario. No creo que sea nada definitivo”.

El equipo del Loco terminó llevándose el triunfo ante el Fulham por 4-3 en su primera presentación como local en Elland Road en este torneo. La mayoría de los comentarios en redes hablaron sobre el vibrante marcador, que tuvo a los Blancos 4-1 arriba durante un pasaje, pero también varios repararon en una perlita del DT: la devolución de taco para su jugador Luke Ayling cuando el balón se había ido al lateral al lado de él.

“En el primer tiempo nos costaba evitar que sumaran pases desde atrás y si bien no defendimos mal, no pudimos atacar. En el segundo tiempo, después del 4-1, ellos en muy pocos minutos abreviaron el marcador. Me pareció que fue más por virtud que por errores nuestros. Y del 4-3 hasta el final del partido creo que en ese momento jugamos bien”, analizó sobre lo ocurrido en el campo.

“En este partido nos costó defender, nos costó atacar. Fue un partido en el que se nos hizo difícil doblegar al oponente”, hizo autocrítica a pesar del triunfo y aclaró que “siempre” tratan de mejorar durante la semana independientemente de los resultados.

Además, en declaraciones que replicó el medio Leeds Live, se expresó sobre los problemas defensivo que expuso el equipo y en especial la zaga central que componen Liam Cooper y Robin Koch: “No creo que sea cuestión de tiempo. Si hoy tuvieron algunos problemas no fue por falta de coordinación. Las dificultades que tuvimos hoy no creo que mejoren si juegan más juegos juntos. Es difícil tener las virtudes necesarias para poder hacer frente al número nueve y sus características. Si alguien nos causó peligro hoy fue él. Por eso digo que no fue por su asociación lo que defendimos mal, fue por las virtudes de Mitrovic”.

