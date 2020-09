Guillermo Almada seguirá al frente de Santos Laguna; directiva apuesta por un proceso largo

La directiva guerrera respaldó al técnico uruguayo Guillermo Almada (Foto: Cortesía/ Club Santos)

A pesar de la debacle de Santos Laguna en el torneo, la directiva guerrera respaldó al técnico uruguayo, Guillermo Almada. Dante Elizalde, presidente ejecutivo del club, aseguró que no hay ultimátum para el estratega.

“Yo creo que hablar de ultimátum me parece acelerado. Nos tendríamos que poner a analizar lo realizado por Guillermo Almada”, aseveró el directivo verdiblanco en conferencia de prensa este martes.

Elizalde recordó los buenos números de los dos anteriores torneos del charrúa al frente del banquillo. Almada llegó a finales del Clausura 2019 y en el siguiente certamen terminó como superlíder, además de que el pasado campeonato (suspendido por el COVID-19) llegó a ocupar la tercera plaza.

La manera de pasar esto es con trabajo, pero también hay que apelar a la memoria

Dante Elizalde, presidente ejecutivo del club Santos Laguna (Foto: Captura de Pantalla/ Club Santos)

“Aunque los resultados no se han dado, no podemos hablar de una crisis como tal. Es una racha negativa que deviene por muchos factores como la contingencia de COVID, las lesiones y estos imponderables han condicionado que no tengamos el plantel listo para poner a disposición del cuerpo técnico”, explicó.

Y es que Santos Laguna ha tenido diferentes bajas durante todo el certamen. Hasta el estratega sudamericano calificó al equipo como “el más golpeado por la contingencia” en una conferencia de prensa.

Creo que hablar de un ultimátum es incendiario. Es una postura que no va de acorde a lo que hoy vive el plantel

Dante Elizalde calmó las turbias aguas por las que transita el plantel (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

Sin embargo, Dante Elizalde calmó las turbias aguas por las que transita el plantel. Aseguró que la directiva está consciente de estas situaciones y aseveró que el equipo sigue mostrando un buen nivel de juego.

“El diagnóstico es muy claro: los resultados no se nos han dado. Pero el transitar de los partidos nos deja bastante tranquilos. Yo estaría preocupado si el equipo no mostrara pundonor, orden o capacidad de generar oportunidades”, describió.

La cuestión es que Santos, como el resto, ya superó la línea de la mitad del torneo (jornada 9). Los de la Comarca están en el lugar 14 de la tabla general, con sólo dos victorias e incluso perdiendo el invicto (20 partidos) en el Estadio Corona.

Aún así, Elizalde apuntó que el apoyo al cuerpo técnico es “irrestricto”. “Club Santos Laguna es una organización que trabaja por procesos, que buscan el mediano y el largo plazo. Estamos convencidos de que ese es el camino”, sentenció.

Elizalde apuntó que el apoyo al cuerpo técnico es “irrestricto” (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

Bajo ese contexto, el directivo lagunero invitó a la prensa a realizar el balance del club hasta finalizar el torneo. “Parece inmediatista sacar conclusiones en la jornada 10. Estamos en un pequeño bache de resultados, pero no de funcionamiento”, comentó.

“Aquí no hay héroes ni villanos. Somos un colectivo, un grupo de trabajo en las buenas, en las malas y en las peores. No se trata de adjudicar responsabilidades, sino asumir y vivir los momentos que se están padeciendo”, concluyó el presidente ejecutivo.

Santos Laguna tendrá un rival complicado en la jornada 10 para “sacarse la espinita” de la derrota contra los Pumas en su casa. Los Guerreros visitarán a unos dolidos Tigres de la UANL, que no han conseguido un triunfo desde hace cinco fechas, pero que tienen jugadores de una enorme calidad individual.

