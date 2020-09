Fidel Kuri pidió al Gobierno de Veracruz que el Club Tiburón cambie sus logos para evitar confusión en las marcas

Fidel Kuri seguró que el presidente Diego Bartolotta se presenta como prestanombres del mandatario estatal para pedir jugar en el Estadio Luis Pirata Fuente (Foto: Ilse Huesca/ Cuartoscuro)

La Liga de Balompié Mexicano (LBM) sumó un problema más antes del inicio de su primer torneo oficial. Le pidieron al Club Veracruzano de Fútbol Veracruz que cambie su nombre y su logo, a menos de un mes de que empiece el certamen.

Así lo externó Fidel Kuri Grajales, dueño del club Tiburones Rojos de Veracruz, por medio de un oficio que consultó Infobae México. Este documento fue dirigido a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz.

El texto explica que Diego Bartolota Camarillo, dueño del club de la LBM, se presenta como prestanombres del mandatario estatal. Además, señala que el directivo ha ocasionado un malentendido, porque, supuestamente a su conveniencia, asegura que el equipo es de la propiedad de Kuri Grajales.

“(...) esta indebida suplantación ha ocasionado que su Servidor esté recibiendo múltiples llamadas de medios deportivos y de comunicación de diversas partes del continente donde se me pretende entrevistar como dueño del ‘Club Veracruzano Tiburón’, a los que me he visto en la necesidad de aclarar que no tengo relación alguna este ‘club’”, indica Kuri en el oficio.

Kuri le pidió a García Jiménez que se le informe por escrito que el gobierno de Veracruz está patrocinando el equipo (Foto: Twitter @EstadioElPirata)

Por tales motivos, le pidió a García Jiménez que aclare esta situación para “deslindar responsabilidades”. En su defecto, el empresario pidió que se le informe por escrito que el gobierno de Veracruz está patrocinando el equipo.

Esto en el contexto de que, tanto el Club Veracruzano, así como el Atlético Veracruz, solicitaron el uso del Estadio Luis Pirata Fuente para sus juegos de la LBM. Sin embargo, según el escrito, sólo la segunda organización ha cumplido con los requisitos que pide la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C., de la que es apoderado Kuri Grajales.

Entre los requisitos que se les pide a los equipos, está que hagan una “manifestación expresa de que no se puede usar el nombre del Club Tiburones Rojos de Veracruz, ni su Logo, Emblema o Marca, incluido el Símbolo del Tiburón Rojo, ya que los derechos de imagen son propiedad exclusiva, es patrimonio de los veracruzanos y no se ha dado su autorización de uso”.

De acuerdo con el registro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el gobierno del estado de Veracruz y la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C. tienen diversos registros de marca vigentes.

El entrenador Gustavo Matosas, el abogado Hugo Rascón y el presidente Diego Bartolotta (Foto: Twitter/ @Bartolotta10)

“(...) tal y como usted sabe, el uso del Estadio no se pudo dar a cualquier persona u organización, por el sólo hecho de que se ostente como ‘prestanombres del Gobierno’ para obtener un beneficio sin que asuma responsabilidad alguna, pues hay leyes, normas, procedimientos y convenios previamente establecidos en un estado de derecho que debemos respetar y cumplir”, sentenció Kuri en su documento.

Y es que Diego Bartolotta publicó el 4 de septiembre en su cuenta de Twitter que ya tenía el aval para jugar en el Pirata Fuente. “Hace unos días nos reunimos con el Abogado del @CVFTiburon Hugo Rascón y mi socio @gusmatfc con la finalidad de recibir el documento que nos avala para poder jugar en el @EstadioElPirata durante la Temporada 2020-2021 de la @SomosBalompie”, escribió.

En entrevista con Infobae México, el abogado Zwinglio Morice, quien defiende a Fidel Kuri, señaló que no se están oponiendo al uso del Estadio por parte del Club Veracruzano. “Sólo tenemos una postura legal que deriva de una confusión”, agregó.

El licenciado en derecho detalló que desde mayo han tenido pláticas con el Club Atlético Veracruz y no han tenido problema con ellos. En cambio, el equipo de Bartolotta “apenas” pidió audiencia con ellos.

Diego Bartolotta aseguró que ya tenía el aval para jugar en el Pirata Fuente (Foto: Twitter/ @Bartolotta10)

Aclaró que tuvieron una reunión cordial con Hugo Rascón, abogado del club Veracruzano. Ahí le expresaron que su logo podría tener una “confusión en la marca” con la de los Tiburones Rojos, pues en su escudo está representado dicho animal con el mismo color.

Por último, aseguró que no tienen pleito con el gobierno del estado, como se ha dicho en varias versiones periodísticas. Esto también quedó de manifiesto en el documento de Kuri Grajales, donde asevera que su “compromiso es con el Pueblo de Veracruz”.

Hasta el momento, ni la Liga de Balompié Mexicano ni el Club Veracruzano de Fútbol Veracruz se han pronunciado al respecto. Infobae México se contactó con el equipo deportivo, pero indicaron que no habría pronunciamiento alguno.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

De la Copa Libertadores a la LBM: la conmovedora historia de Luis Páez, futbolista colombiano de Neza FC

Jorge Ríos, el futbolista de Neza FC que sigue los pasos del Turco Mohamed y el Piojo Herrera

“Me da hueva”: Carlos Salcido se olvida de las cuestiones extra cancha y está enfocado en el inicio de la LBM

Fidel Kuri respondió a Yon de Luisa y asegura tener pruebas que desmienten a la Femexfut