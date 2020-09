Una de las modelos que protagonizó el escándalo de la selección de Inglaterra contó qué ocurrió en la habitación con los futbolistas

Los futbolistas de la selección inglesa con las modelos islandesas

El seleccionador inglés Gareth Southgate anunció este lunes que Phil Foden y el Mason Greenwood fueron excluidos de la selección que jugará ante Dinamarca el martes por la UEFA Nations League por haber violado las medidas anticovid. “Desafortunadamente me enteré de que dos chicos han violado las directrices de la burbuja”, explicó en rueda de prensa.

La prensa islandesa pudo confirmar que tras el partido ganado por Inglaterra 1-0 el sábado en Reikiavik, los dos jugadores recibieron la visita de dos islandesas en el hotel del equipo. Las imágenes de los futbolistas, tomadas por las chicas, circularon por las redes sociales.

Las modelos son Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, de 20 años, y su prima, Lara Clausen, de 19 años. La primera de ellas, quien en 2019 ganó el concurso Miss Islandia y fue finalista del certamen Miss Universo, dialogó con el Daily Mail y contó detalles de lo ocurrido con los jugadores británico.

“Nos conocimos en línea. Estuve hablando con Mason durante un par de días antes de que vinieran a Islandia”, contó la joven, quien reconoció que sabían que lo que estaba haciendo estaba prohibido: “Sabían que tenían que ponerse en cuarentena, pero pensamos que, dado que jugaban contra Islandia, ya habían sido testados antes y estaría bien”.

Las mujeres publicaron imágenes con ellos en las habitaciones, pese a que la FA indicó que el encuentro había sido fuera del hotel

Antes de ir al hotel, las chicas estaban con otras dos amigas, quienes decidieron no sumarse a la aventura. Por eso fueron Nadia y Lara las únicas que se presentaron a la habitación: “Fue una buena noche la que tuvimos, por supuesto. Los cuatro estábamos pasando tiempo juntos y conociéndonos. Fueron buenos chicos. Realmente muy agradables”.

La modelo de 20 años aclaró que pese a ver estado en contacto con Mason desde hacía algunos días, no sabía mucho sobre él: “Lo siento mucho por ellos y nunca quise ponerlos en esa posición. Pero no sabíamos nada y no sabíamos que estaban en cuarentena, o de lo contrario no habríamos ido a encontrarlos. Ni siquiera sabíamos quién era Phil. Le pregunté a Phil quién era. No me gusta mucho el fútbol. No veo fútbol en absoluto. Ni siquiera sabíamos que Mason jugaba para el Man United”. Además, explicó que aún no se han vuelto a comunicar con los futbolistas, luego de que se destapase el escándalo: “No hemos hablado con ellos desde entonces. No queremos interrumpirlos porque, por supuesto, están pasando por mucho en este momento. No nos han contactado”.

Por su parte, Lara comentó: “Eran solo jóvenes. Todos éramos jóvenes y estúpidos y todos cometemos errores. Nos trataron muy bien. Eran unos caballeros. Muy buenos chicos”

Nadia Sif Lindal Gunnarsdotti fue Miss Islandia en 2019 (@nadiiasif)

Según las reglas establecidas por las autoridades británicas e islandesas, la delegación inglesa no podía abandonar el hotel ni encontrarse con personas que no pertenecieran al grupo, con la excepción del partido. “Estamos todavía estudiando los hechos, debo ver los detalles, pero es seguro que hubo una violación de las directrices que nos habían llevado mucho tiempo poner en marcha y que el equipo había seguido a la letra”, añadió Southgate.

Los dos futbolistas ingleses tuvieron que pagar una multa de 250.000 coronas islandesas (cerca de 1.500 euros/1.770 dólares), hizo saber este lunes por la noche a la AFP la policía islandesa, encargada del caso. Ambos también fueron reprendidos por sus clubes. “El Manchester United está en contacto con la FA (Federación Inglesa) y está decepcionado con el comportamiento de Mason Greenwood”, señalaron los Red Devils sobre un jugador que llegó a su academia a los seis años.

El City también fue duro con Foden, que llegó a los ocho años a la casa de los Sky Blues. “Es evidente que el comportamiento de Phil es totalmente inadecuado. Su actitud es contraria no solo a las directrices estrictas en relación con el Covid-19, está en las antípodas de lo que se espera de un jugador del City o del equipo de Inglaterra”, señaló su club.

