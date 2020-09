Sebastian Vettel, tras el papelón de Ferrari en Monza: “Cuando piensas que la cosa no puede ir a peor, sigue yendo a peor”

El fastidio de Vettel tras el abandono (Reuters)

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que se retiró por un problema de frenos en el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, dialogó brevemente con la prensa tras lo que fue una nueva frustración de la escudería roja, cuyos dos pilotos no pudieron cruzar la meta.

“Ya noté en la primera curva que había un problema con el conducto de frenos traseros, en la primera curva no frenaba el coche; estaba claro que había un problema, no sé por qué, pero en la primera curva se acabó todo”, explicó al canal de televisión alemán RTL.

“Luego ya me salí del coche”, añadió el piloto germano. “Pero ya en las vueltas de formación ya notamos que algo no iba bien”, indicó quien el sábado ya había completado una floja actuación, al acabar la calificación en el 17° lugar, el puesto con el que tomó la salida.

“No sé de verdad qué es lo que pasa; pero cuando piensas que la cosa no puede ir a peor, sigue yendo a peor”, opinó Vettel tras retirarse en el templo de la velocidad, poco antes de que también quedara fuera de carrera, al accidentarse, su compañero, Charles Leclerc. El monagesco perdió el control de su vehículo en la vuelta 25 y pasó de largo en la curva Parabólica, la undécima de las once curvas el mítico circuito lombardo. ras dar con los neumáticos, quedó fuera de competición.

El accidente de Leclerc en Monza

“No es una situación frustrante, pero enerva”, admitió Vettel, que en las primeras ocho carreras sólo ha podido sumar 16 puntos. “Va a ser difícil, pero hay que seguir adelante. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo”, explicó quien el año que viene será sustituido en Ferrari por el español Carlos Sainz.

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) logró este domingo su primera victoria en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Italia, por delante del español Carlos Sainz (McLaren), en una carrera loca que el líder del certamen, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), acabó séptimo. El canadiense Lance Stroll (Racing Point), de 21, acabó en tercera posición.

Gasly, obviamente, estaba exultante tras el final: “No tengo palabras para explicar lo que siento, me han pasado tantas cosas durante los pasados dieciocho meses que no me lo creo”, explicaba el galo, que culminó con un inesperado éxito un gran fin de semana en el templo de la velocidad.

Otro inglés, Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren finalizó cuarto, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y del australiano Daniel Ricciardo (Renault); en una carrera que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) acabó décimo. El francés Esteban Ocon (Renault) culminó octavo, justo por delante del ruso Daniil Kvyat, noveno con el otro Alpha Tauri.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ferrari tuvo una jornada para el olvido en el GP de Italia y estallaron los memes

Fanático de la Roma y de Francesco Totti: a solas con Pierre Gasly, el francés de 24 años que se impuso en el Gran Premio de Italia

Las verdaderas razones de la crisis de Ferrari que vivió un papelón en su propia casa

Con información de EFE