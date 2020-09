Los gritos de la jueza de línea tras el pelotazo de Djokovic que generaron gran preocupación

Los gritos de la jueza de línea tras el pelotazo de Djokovic

El partido de cuarta ronda del US Open entre Novak Djokovic y Pablo Carreño Busta tuvo un final realmente inesperado. En el momento en el que español había logrado un quiebre de servicio y se había puesto 6-5 arriba, el serbio explotó y lanzó un pelotazo que accidentalmente impactó en una de las juezas de línea. Inmediatamente, el número uno del mundo fue descalificado por la agresión.

Los instantes posteriores al golpe fueron de extrema tensión. Los ahogados gritos de la mujer causaron una enorme preocupación entre todos los presentes dentro de la cancha. A pesar de que los protocolos de seguridad del torneo ordenan mantener el distanciamiento social y evitar tocar a otras personas para reducir las chances de contagio en el marco de la pandemia de coronavirus, en ese momento primó el sentido común. El propio Djokovic se acercó y otra jueza de línea intentó levantarla.

En un primer momento se pensó que la pelota había pegado en la cara de la asistente, pero pronto quedó claro que el impacto había sido en su garganta. Por esa razón le costaba respirar. Tras algunos minutos, la mujer pudo ponerse de pie y luego se retiró de la cancha con la asistencia del personal. “Ella no va a tener que ir al hospital por esto”, le dijo Nole al juez de silla, pero no pudo evitar ser duramente sancionado con la expulsión.

El tenista serbio Novak Djokovic y autoridades del torneo asisten a la jueza de línea que fue golpeada (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

“Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Consulté qué pasó con la jueza de línea y desde el torneo me dijeron que gracias a dios se siente bien. Estoy muy apenado por haberle causado ese estrés. Fue sin querer y estuvo muy mal. No diré su nombre para respetar su privacidad”, escribió el número uno del mundo en sus redes sociales horas después del incidente, tras retirarse del predio de Flushing Meadows sin hablar con la prensa.

Tras el suceso, la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos) emitió un comunicado a través de las redes sociales del US Open, en el que aclaró que “de acuerdo con el reglamento del Grand Slam, Novak Djokovic fue descalificado del US Open 2020″. Y que por esa situación “perderá todos los puntos ganados, como así también el dinero ganado en el torneo hasta el momento, además de las multas impuestas en relación al ofensivo incidente”.

Djokovic, que en este 2020 protagonizó una larga serie de episodios controversiales, llevaba un invicto de 25 partidos en la temporada. El serbio se alzó este año con los títulos en el Abierto de Australia, el ATP de Dubai y el Masters 1000 de Cincinnati. La ausencia del español Rafael Nadal y del suizo Roger Federer lo posicionaban como el gran favorito a ganar el US Open, pero esa posibilidad quedó trunca este domingo a raíz del desafortunado incidente con la jueza de línea.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El día que Djokovic fue advertido de que podía lastimar a alguien por su comportamiento dentro de la cancha

Novak Djokovic fue descalificado del US Open por haberle pegado un pelotazo a una jueza de línea

Para felicidad de Federer y Nadal: los mejores memes tras la descalificación de Djokovic del US Open por pegarle un pelotazo a una jueza