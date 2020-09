El día que Djokovic fue advertido de que podía lastimar a alguien por su comportamiento dentro de la cancha

El día que le advirtieron a Djokovic que podía lastimar a alguien

Novak Djokovic se transformó en el gran personaje del fin de semana deportivo tras ser descalificado en la cuarta ronda del US Open por golpear con una pelota a una jueza de línea. El comportamiento le valió al serbio quedar afuera de un certamen en el que prácticamente tenía allanado el camino hacia el título por las importantes ausencias de jugadores de la talla del español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

A pesar de no tener fama de ser un jugador conflictivo, el número uno del mundo ya había sido advertido alguna vez de que su forma de descargar las frustraciones dentro de la cancha podría traerle serias consecuencias. El video de la conferencia de prensa en la que mantuvo un tenso cruce con un periodista se viralizó en las redes sociales luego del incidente ocurrido este domingo en el Abierto de los Estados Unidos.

Las imágenes corresponden a la rueda de prensa posterior al partido debut de Nole en el ATP Tour Finals del 2016. Aquel día, el serbio se molestó en un tramo del partido ante el austriaco Dominic Thiem y golpeó una pelota que luego cayó en las tribunas. Para su fortuna, ese día no impactó en ninguno de los presentes.

Djokovic fue descalificado del US Open por golpear con una pelota a una jueza de línea (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY)

“Cuando tiras la raqueta, ¿te preocupa que algún día pueda costarte caro? La posibilidad de golpear a alguien, ¿es algo en lo que piensas?”, le preguntaron aquel día a Djokovic. Enojado, el serbio respondió: “Ustedes son increíbles...”. “¿Por qué es increíble?”, insistió el comunicador. “Porque siempre están señalando este tipo de cosas, es increíble”, sostuvo el actual número uno del mundo.

En el momento en el que le criticaron sus conductas dentro de la cancha, el serbio contraatacó: “¿Por qué no me suspenden entonces? Todavía no me suspendieron. Así que si no estoy cerca, no lo estoy. Podría haber sido más serio, claro. O podría haber nevado hoy en el estadio, y no sucedió. No es un problema para mí, no es la primera vez que lo hago”.

El video de esa discusión volvió a salir a la luz tras el incidente que le costó la eliminación a Djokovic del US Open 2020. El hecho sucedió durante el primer set, cuando el serbio caía 6-5 ante el español Pablo Carreño Busta, que recién le había quebrado el saque. De la bronca, el número 1 del ranking ATP pegó un pelotazo hacia atrás y le dio en la garganta a una asistente que estaba contra el muro. De inmediato, el tenista se disculpó e intentó explicar que no había tenido intención de lastimarla. Sin embargo, fue el final del partido para el serbio, que en este 2020 protagonizó una larga serie de episodios controversiales y que llevaba un invicto de 25 partidos en la temporada.

