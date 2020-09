“Real Madrid salió campeón y no fueron a festejar”: futbolista invita a la afición mexicana a respetar el confinamiento

Real Madrid fue campeón de LaLiga, pero, por la pandemia de COVID-19, sus aficionados no celebraron en la mítica fuente de Cibeles (Foto: EFE)

Romario Hernández, mediocampista de Leones Negros, instó a la afición mexicana a respetar las medidas de salubridad por la epidemia de COVID-19. Aunque apuntó que, si puede haber gente en los estadios, para él no hay problema.

“Todos debemos cuidarnos, primero está la salud que cualquier cosa. Si se puede jugar con la sana distancia, no le veo complicación. No es nada más de decirles que se queden en casa; el Real Madrid salió campeón y no fueron a festejar. Es cosa de valores”, comentó en conferencia de prensa, en referencia al título de liga ganado por los merengues en esta temporada.

Y es que, este domingo, el club melenudo visita al Atlante, en lo que será su debut en la Liga de Expansión MX y su regreso a la Ciudad de México. Por ello, la hinchada realizó una convocatoria para asistir al Estadio Azulgrana, aunque el partido será a puerta cerrada.

Romario Hernández instó a la afición mexicana a respetar las medidas de salubridad por la epidemia de COVID-19 (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

“Por este medio, hacemos un llamado a nuestros grupos de animación y público en general a NO congregarse con motivo del debut de nuestro equipo este domingo, en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Recuerden que con la salud y con la vida no se juega”, respondieron los Potros de Hierro en un comunicado.

Además, el histórico equipo capitalino fue uno de los más golpeados por los contagios por COVID-19. Hace varias semanas informaron que tuvieron 15 integrantes del plantel enfermo con el nuevo coronavirus, lo que obligó a reprogramar sus primeros dos encuentros del torneo Guard1anes 2020.

Sin embargo, para Romario el tema de los contagios en la cancha pasa a segundo plano. Aseguró que él no se siente preocupado por la cantidad de futbolistas enfermos, pues en cualquier salida está en riesgo de contraer el virus.

“Existe el miedo, pero en cualquier momento te puedes contagiar. Yo no lo veo tan importante y me enfoco más en los futbolístico porque en cualquier momento que sales te puedes contagiar”, reiteró el mediocentro.

Para Romario el tema de los contagios en la cancha pasa a segundo plano (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Destacó que lo complicado del encuentro será la falta de referencias sobre el ex club cancunense. “Sí es difícil porque no tienes referencias, pero es como el primer partido de temporada. Trabajamos sobre nuestras bases, con nuestros argumentos y el profe nos está preparando para competir”, señaló.

La presión está en ellos por su debut, por la atención que le están teniendo

En cuanto al equipo, el mediocampista melenudo reconoció que no han tenido el inicio de torneo que esperaban, pues llevan una derrota y un empate. “El equipo está tranquilo. Sabe de lo que es capaz y esperamos llevarnos una victoria este domingo”, agregó.

“Obviamente no nos gusta perder y mucho menos de último minuto. Con el tiempo esas cosas van a ir pasando y ojalá el domingo nos llevemos los cuatro puntos”, aseguró el mexicano de 26 años.

Leones Negros lleva una derrota y un empate en el inicio del torneo (Foto: Cortesía Leones Negros)

Explicó que están teniendo problemas con la “contundencia” al firmar las jugadas en el arco rival, así como la concentración en los minutos finales. Detalló que es por la juventud del plantel, pero aclaró que los más experimentados les ayudarán a los primerizos para tener más “colmillo”.

“Somos un equipo muy joven, nos falta tener ese colmillo, pero el equipo está trabajando muy bien. Y nosotros los más grandes debemos ayudar para que haya ese colmillo, que seamos más cancheros”, concluyó el mediocentro.

Leones Negros visitará al Atlante este domingo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y será televisado por la cadena TUDN y TVC Deportes.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Leones Negros sin miedo a la historia o los contagios de coronavirus del Atlante

Refuerzos de Chivas: Chicote Calderón y Ronaldo Cisneros brillaron en la Liga de Expansión MX

“Omar Bravo tiene las puertas abiertas”: Leones Negros no descarta el regreso como entrenador del histórico goleador

“Entré en pánico”: el relato de un futbolista mexicano cuando supo de los contagios por COVID-19 en su club