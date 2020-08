“Entré en pánico”: el relato de un futbolista mexicano cuando supo de los contagios por COVID-19 en su club

El relato de un futbolista mexicano cuando supo de los contagios por COVID-19 en su club (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

La semana pasada inició la Liga de Expansión MX. Sin embargo, en varios equipos hubo una gran cantidad de contagiados por COVID-19 e incluso algunos partidos han tenido que reprogramarse por la misma situación.

En ese contexto, José de Jesús González, delantero de Leones Negros, contó cómo vivió los casos positivos de su equipo. “Desde el momento que salieron los positivos, entré en pánico. Yo pensé que se iba a suspender el partido”, indicó en conferencia de prensa este lunes.

Y es que el club melenudo anunció que tenía seis casos positivos de COVID-19 días antes de su primer partido de la temporada contra Alebrijes de Oaxaca. Además, Tampico Madero tuvo 12 positivos y Atlante otros 15 más.

“Todo se vuelve un poco incierto. Hoy puedes estar bien y mañana puedes estar contagiado”, relató el ariete mexicano, quien aseguró que el equipo vive en la incertidumbre por estar en las canchas de juego.

El club melenudo anunció que tenía seis casos positivos de COVID-19 días antes de su primer partido de la temporada (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Aunque reconoció que está emocionado por volver a las canchas, apuntó que la decisión de iniciar el torneo pudo haber sido un poco apresurado. “Yo amo el fútbol. Es mi vida y amo lo que hago, pero siento que es un poco irresponsable o arriesgado empezar la Liga. Así se decidió, pero sí creo que es arriesgado”, aseveró.

Además, señaló que las ausencias de sus compañeros por la enfermedad causaron estragos en el campo de juego. El técnico Jorge “Vikingo” Dávalos tuvo que alinear a jugadores con poca experiencia y provocó que el equipo perdiera por la mínima (0-1) en los últimos minutos del encuentro.

“Yo lo vi muy bien (al equipo). Fue un partido atípico por los casos de COVID. Hubo que hacer demasiados cambios y este equipo nunca había jugado junto. Fue un partido atípico, pero el equipo estuvo a la altura del compromiso”, aseguró el Tepa González.

El ex de las Chivas señaló que ya dejaron atrás la derrota contra Oaxaca y ahora buscan sus primeros puntos contra Mineros de Zacatecas este domingo. “Nosotros tenemos la cabeza levantada. Fue una derrota atípica, ya quedó atrás y vamos a muerte contra Mineros”, apuntó.

“No es una Liga atractiva”

Para el Tepa González, la Liga de Expansión MX “perdió bastante” con la suspensión del ascenso (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Para el Tepa González, la Liga de Expansión MX “perdió bastante” con la suspensión del ascenso y descenso deportivo. Sin embargo, reconoció que este formato es interesante para darle minutos a los futbolistas jóvenes.

“Perdió bastante, eso lo sabemos todos. El nivel es muy diferente al del Ascenso MX, pero me gustó mucho ver que varios equipos jugaron con sus jugadores mexicanos y equipos de Primera División enviaron a sus jugadores a esta Liga. Abrió las puertas a todos los jóvenes”, detalló.

Aun así, describió el sentimiento de no competir por algún objetivo a mediano plazo. “El feeling es diferente cuando no hay un ascenso de por medio. Los equipos no sienten presión si no llevan un punto. No es una Liga atractiva y le quita interés, sobre todo a los aficionados”, explicó.

Si fue una buena o mala descripción lo tendrá que decir el tiempo. Me quedo con lo bueno como las oportunidades a los jóvenes

Esta situación, aseguró, no le quita las ganas de competir y ganar el título de la Liga de Expansión. “La verdad me he visualizado como campeón en la Liga. Me encantaría que pudiéramos probar eso con un equipo joven”, concluyó.

