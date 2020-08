Sergio Agüero, el brazo armado de Pep Guardiola para que Messi desembarque en el City: el trabajo silencioso de sus mensajes

Messi y Agüero, juntos en la convocatoria a la Selección de noviembre del año pasado (JAIME REINA / AFP)

La bomba le explotó en la playa. Aún no se había subido al yate en el que se relajó en medio del mar. El teléfono se empezó a colapsar con notificaciones. Algo sabía -más un poco de intuición- cuando le llegó la comunicación oficial. En apenas minutos se hizo la triangulación Barcelona-Argentina-Cerdeña. Fue un poco de ruido en la isla sobre el mediterráneo, el destino que eligieron varios futbolistas estrellas para pasar sus vacaciones en medio de la pandemia. El Kun Agüero leyó y se sonrió. Y seguro le envió algún mensaje a su amigo. Por un rato se conectó con el mundo exterior desde ese paraíso italiano. La estrella del Manchester City suele amontonar mensajes sin responder en su Iphone. Cuando se enchufa se pone al día. Más con Messi. Más cuando Messi se había detonado con el burofax. El 10 más de una vez soñó con formar una dupla con el Kun en España. Ahora el escenario se presenta para que puedan concretar el sueño en el City. De hecho después de esa noticia de impacto mundial alguien cruzó algunas palabras con Agüero y le preguntó si se llevaba a Leo a Inglaterra. “Eso espero”, respondió con la picardía de siempre. Quieren estar juntos como en tantos años de concentraciones en la Selección.

Agüero es al Manchester lo que Messi a Barcelona. El Etihad Stadium es un estadio descomunal. Con una panorámica impresionante y butacas con calefacción para el invierno. En la entrada hay un cartel enorme con una foto de Guardiola. Y allí aparece el Kun sacándose la camiseta en el gol consagratorio del minuto 93. El 13 de mayo del 2012 metió el gol agónico para que el equipo saliera campeón después de 44 años. Fue contra Queens Park Rangers, por la última fecha del torneo. Le ganó el torneo por diferencia de gol justo al United. El relato de ese gol está en las paredes de la cancha. La ciudad deportiva del City también es galáctica. Messi fue dos veces con la Selección. En la primera ya quedó maravillado por la seguridad -es un mundo custodiado con últina generación-, las canchas y hasta la iluminación. No les dejaron postear fotos. Los chicos juegan con igual o mejor luz que el mejor estadio de la Argentina. Agüero es el Dios futbolístico allá. Son tranquilos en la ciudad pero se revolucionan las veces que el delantero sale a cenar. Por eso se quedó a vivir allá. El jeque dueño del club y uno de los hombres más ricos del mundo tiene debilidad por él. Pese a ese escenario no habría problemas de ego: el Kun quiere a Messi en su equipo. Y a Messi -aunque le duele mucho irse de Barcelona así- le gustaría jugar en el equipo de Agüero y Guardiola.

La transmisión en vivo de Agüero en la que los usuarios le pidieron por Messi

La camiseta celeste del City es la que más cerca está de dejar de ser un fotomontaje. La prioridad es poder irse de Barsa sin escándalo. Ganar el partido de los abogados. Aunque Messi mira con cariño ser otra vez el 10 de Guardiola. Con el número se dio una confusión en días de repeticiones de noticias. Alguien escribió que Agüero había sacado el número de su cuenta de Instagram. A simple vista era un guiño. Un error que quedó al descubierto sin que algunos se enteraran. Las cuentas tienen la chance de cambiar el nombre de usuario. Aunque también se puede chequear cuándo se modifica. Alcanza con tocar en los tres puntitos del margen superior derecho del usuario. Ahí se va a la información sobre el personaje, a los nombres de usuario anteriores y se comprueba que el @kunaguero10 se dejó de utilizar el 10 de diciembre de 2019. Desde ahí es simplemente @kunaguero la cuenta con 14,3 millones de seguidores. Los más detallistas de las redes también toman como una señal -aunque sea muy vaga la idea- que Antonela le dio like a una foto de Sofía Calzetti, la novia del Kun, justo hace 5 días. Como si delatara algo... El gesto fue que el Kun siempre le hablara del City. Ser el brazo armado de Pep.

Guardiola debe ser cuidadoso de no jugar con el amor catalán. Que no se vea como una traición que le “roba” a Barcelona al mejor jugador de toda su historia. Aunque se filtró que hubo un llamado telefónico entre ellos que aún nadie confirmó. Si se prepara una posible oferta de 3 años en el club -más 2 en la franquicia que el club tiene en New York- se define en una oficina más arriba del DT que Messi más respeta. La idea es primero definir la salida de España, que no será fácil. Hasta es probable que se presente a hacerse los estudios el domingo. Ir a la práctica buscaría no dejar un flanco legal y presionar mientras no pierde músculos.

Mientras tanto, la semana que viene podría darse una reunión más formal entre los Messi y el Manchester City. Hasta ya se imagina que el brasileño Gabriel Jesús podría pasar en la negociación. Aun cuando hoy parece que el PSG no se resigna -quiere jugar con sus millones- y el Inter de Italia se ve un poco más lejos que ayer. El miércoles el rumor fue que Jorge Messi había aterrizado en Manchester. Desde su entorno se confirmó que aún sigue en Rosario y que recién el fin de semana volará a Barcelona. El que ya viajó a la quizá nueva ciudad de Messi es el Kun. Anoche esperaba la bomba de la llegada del nuevo 10 con sus jueguitos en vivo. Ya se bajó del yate donde recorría Cerdeña.