Oscar Ruggeri reveló cuál es la parte más difícil de la decisión de Lionel Messi de abandonar Barcelona

La noticia acerca de la decisión de Lionel Messi de dejar el Barcelona tomó por sorpresa a todo el mundo del fútbol. Nadie se esperaba que la Pulga, quien desde los 13 años solo vistió los colores blaugranas en cuanto a clubes se habla y cuya familia hecho raíces en la capital catalana, optase por abandonar la institución en la que se desarrolló toda su carrera.

Si bien aún el astro rosarino no salió a dar explicaciones públicamente, basta con solo analizar el entorno que rodea al zurdo de 33 años para saber que aquella resolución seguramente no fue fácil de tomar, tanto deportivamente como de carácter personal. Fue así que uno de los que intentó ponerse en los zapatos del seis veces ganador del Balón de Oro para dar cuenta de lo difícil que fue haber accionado de esa manera fue nada menos que Oscar Ruggeri.

“Pollo, mirá, por cosas que me pasaron a mí, uno cuando está cómodo en un lugar, que está muy bien y tenés una familia atrás, porque nadie habla de la familia, de los chicos, de la señora, cuando tomás la decisión que vas a tu casa y le decís: ‘Tenemos que armar la valija que nos vamos a tal lado', es dificilísimo. Te angustia todo”, comenzó con su análisis el Cabezón ante la atención del resto de sus compañeros en el programa 90 Minutos, de Fox Sports.

Con más de 17 años de experiencia como futbolista en los que defendió las camisetas de Boca, River y Real Madrid, entre otros, el campeó del mundo de 1986 intentó transmitir el malestar de la familia de Messi pese a la decisión de querer marcharse. “Te asusta, porque empezás a pensar qué hago, tengo que hacer todo esto, qué llevo. Desarmar toda esta casa, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, el perro, todo. No es fácil este tipo de decisiones. Nosotros lo vemos de afuera y decimos: ‘Messi va a ganar 50, 100, 200 palos', pero no pasa por ahí. Se te planta uno de los nenes, empieza a llorar, se te tira al suelo llorando, te dice yo de acá no me voy, ¿qué hacés?”, añadió.

Ruggeri se puso en los zapatos de Messi e interpretó la parte más difícil de su decisión EFE/

Las declaraciones de Ruggeri abrieron al debate entre el resto de los panelistas del ciclo y en un momento salió el tema de la presentación de Trincao, que se llevó a cabo este miércoles en el Camp Nou y contó con la presencia del presidente Josep María Bartomeu. Algo que el Cabezón tomó como insólito teniendo en cuenta que 24 horas antes Messi había lanzado una bomba.

“¿Cómo va a llegar un jugador hoy? Pero no lo puedo creer esto, ¿qué están haciendo?. Están como diciendo: ‘Está bien, Messi hacé lo que quieras, yo voy a presentar un jugador'. Esto es una cosa de locos. Es terrible esto. El representante del jugador tiene que decir no, cómo vamos a presentar hoy presidente. Queda como que cuando llegó Trincao se fue Messi. No tiene la culpa. Pero esto te queda grabado. En Europa siempre dijimos que están ordenados”, fue la indignación del ex zaguero de 58 años al aire.

Más allá de las especulaciones con el fin del ciclo de Messi en el Barcelona, el ‘10′ aún tiene vínculo con la institución. Luego del burofax que envió el capitán del Culé a la comisión directiva manifestando sus ganas de irse, las partes habrían acordado una reunión para definir el tema legal ya que por un lado el futbolista pretende marcharse haciendo uso de su cláusula y rescindir de manera unilateral, mientras que de la otra vereda insisten en que aquel acuerdo venció el pasado 10 de junio y si lo hace se deberá abonar la suma de 700 millones de euros que demanda su contrato. Lo que sí es seguro es que ofertas para continuar su carrera en otro destino no le faltan y uno de los principales candidatos a seducir a la Pulga sería el Manchester City, cuya holding The City Football Group avanza en una propuesta integral para atraer al argentino.

Seguí leyendo:

Tensión en Barcelona: fanáticos invadieron el Camp Nou para pedir que Messi se quede y repudiar a Bartomeu

Desde Brasil aseguran que Lionel Messi se comunicó con Neymar para hacerle una propuesta

“¿No me puedo bañar acá?”: la travesura del Kun Agüero arriba de un yate durante sus vacaciones