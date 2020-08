El llamativo hermetismo de Newell’s desde que se confirmó la salida de Messi del Barcelona

Los dirigentes de Newell's junto a Messi después del amistoso que la Lepra jugó con la Selección argentina previo a la Copa América 2019

El volcán erupcionó ayer en Barcelona al salir a la luz la decisión de Lionel Messi: les avisó a los dirigentes que pretende irse de la institución. Su pésima relación con la directiva presidida por Josep Maria Bartomeu, los últimos pésimos resultados (incluido el 8-2 en contra ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League) y el inminente desmembramiento del plantel con su compañero y amigo personal Luis Suárez entre los apuntados para salir fueron un combo letal para él. Picaron en punta varios gigantes de Europa al conocer esta situación pero Newell’s, entidad en la que se formó, bajó el perfil.

Durante la pandemia la Lepra se posicionó dentro de los clubes argentinos con más interacciones y que generó más repercusión en las redes sociales (fundamentalmente Twitter) pese a la ausencia de la actividad. Y el ingenio de sus community manager siempre tuvo a Messi como una figura a mano para hacer ruido.

La última publicación en la que apareció el astro del Barça fue en el Día del Niño, con una imagen suya de chico junto a las de los ídolos Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica (también de jóvenes). En el Parque Independencia, donde se esmeraron para el recibimiento de Nacho tras su salida de River, anteriormente habían mencionado a Messi el 24 de junio por su cumpleaños 33: “Hincha de Newell’s desde la cuna, como vos y yo”, fue el mensaje que acompañó a un video casero de su viaje de egresados en Séptimo Grado en el que grita “Aguante la Lepra”. Y ese mismo día postearon tres fotos suyas jugando en las infantiles rojinegras con un lema que ya es habitué: “Su sueño es nuestra ilusión” (además difundieron imágenes de la primera vez que pisó el estadio Coloso Marcelo Bielsa como profesional en ocasión de un partido a beneficio por la Fundación del Pupi Zanetti).

Una de las publicaciones de la cuenta oficial de Newell's durante la pandemia: ahora bajaron el perfil

¿Más? En mayo pasado publicaron una foto inédita del 99, justo antes de que el crack partiera a Barcelona, con la categoría 87. En Newell’s exprimieron la imagen de la Pulga en las redes pero tomaron una postura muy distinta en la vida real. Y el hecho de que el club rosarino no haya aludido al tema por esa vía no es casual: comprenden que el futuro de su hijo pródigo es un tema serio y no pueden tomarlo a la ligera como sí hicieron otros equipos que carecen de una mínima chance de contar con sus servicios algún día. Las fotos editadas de Messi con la camiseta de Newell’s que circularon por estas horas son todas extraoficiales.

Desde que se detonó la bomba en España sobre su inminente alejamiento no hubo declaraciones por parte de Cristian D’Amico, vicepresidente que tutela todas las áreas de la institución. “Soñamos con Messi, claro que sí. Cuando se dio lo de Maradona nos decían que era una locura y vino”, fue lo que expresó el encumbrado directivo en una de sus últimas entrevistas públicas.

¿Se decidirá Messi en algún momento a volver a Rosario para darse el gusto de jugar en Newell's?

Hace algunos meses la dirigencia ñulista puso en marcha el operativo regreso: D’Amico y Sebastián Peratta (manager) viajaron a Europa para tratar diferentes tópicos vinculados a la actividad diaria del club. Y aprovecharon su excursión para entrevistarse con el entorno íntimo de Messi. Su encuentro no trascendió públicamente y los directivos rojinegros tienen claro que para convencer al crack será un requisito básico no hacer política. Por eso mismo trataron de impedir que se divulgara la visita de Antonela Roccuzzo a la tienda oficial de merchandising del estadio de Newell’s, por la misma época de la gira de los gerentes del fútbol en España.

“Tengo el sueño de poder jugar en Newell’s, en el fútbol argentino. Pero no sé si se va a dar porque hoy tengo una familia y la familia está por delante de mi deseo. Es una realidad, lo soñé de chiquito pero es una realidad que tengo una familia, tengo tres hijos. Hoy pensamos mucho más eso que el deseo mío de poder jugar en el fútbol argentino que bueno, siempre esta ahí. Intentaré convencer a la familia”, manifestó Messi en una de las últimas entrevistas mano a mano que concedió. Y que tiene presente al equipo de sus amores es real al punto tal que hasta se mostró entrenando en cuarentena con un short puesto en el gimnasio de su casa.

Si Newell’s fuera en busca de repatriar a Messi se vería peleando con dos escarbadientes frente a las millonadas que ofrecerán los jeques árabes del Manchester City, el París Saint Germain o el Inter de Milán respaldado por los chinos, aunque también es cierto que el 10 quiere seguir compitiendo en la elite tras haber ingresado en la recta final de su carrera deportiva y en Argentina todavía no se sabe cómo ni cuándo se reanudará la Superliga. La idea de la Lepra es andar con pies de plomo y perfil bajo para mantener latente la posibilidad de concretar el sueño alguna vez.

