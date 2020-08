Manchester City juega al misterio tras la decisión que tomó Messi de irse del Barcelona: los sugerentes mensajes en redes sociales

La foto de Guardiola sonriente que publicó el City (@ManCity)

Manchester City picó en punta. A un día de conocerse la noticia de que Lionel Messi le envió un burofax al Barcelona para informarle sobre su deseo de ejecutar la cláusula de salida que tiene en su contrato, el club inglés se transformó en el principal interesado en contratarlo a partir de una comunicación que Pep Guardiola mantuvo con el futbolista antes de que se haga público su deseo de marcharse del Blaugrana.

Los rumores se dispararon y desde las redes sociales de la entidad inglesa no dudaron en aprovecharon esa ola. “Buen día muchachos”, publicaron inicialmente para acompañar una particular foto de Guardiola muy sonriente y entre aplausos. Lógicamente, en este contexto, no fueron pocos los que asociaron ese mensaje a un posible arribo del futbolista argentino de 33 años.

"Buen día muchachos", publicó el City y generó varias repercusiones (Foto: @ManCity)

Pero no fue el único movimiento que hicieron. También ejecutaron otra maniobra más osada. Anunciaron un fichaje desde la cuenta de Esports con una imagen que se asemejaba a un personaje del popular juego Fall Guys. Sin embargo, aprovecharon para viralizar el misterioso anuncio del equipo virtual replicando esa publicación desde la cuenta del equipo real: “Estén atentos amigos”.

Minutos más tarde, tomando otra publicación del perfil oficial del equipo de sports, otra vez jugaron con la intriga: “Espera... ¿quién podría ser?”.

La cuenta oficial del Manchester City también aprovechó el tema Messi para jugar al misterio con el equipo de video juegos (@ManCity)

Mientras la expectativa crece y la gente espera algún anuncio oficial por parte del jugador o de un club que lo contrate, el Barcelona ya advirtió que no tiene en sus planes dejarlo ir. La institución se expresó oficialmente por primera vez desde que explotó el caso por intermedio del secretario deportivo Ramón Planes: “No contemplamos ningún tipo de salida de Leo a nivel contractual. Nosotros queremos que Leo se quede”.

Lo cierto es que el club inglés que tiene a su amigo Sergio Agüero como una de las máximas glorias en la historia –y con la 10 en la espalda– es el que aparece en el horizonte como el destino más factible para el capitán de la selección argentina. “Es difícil creo a esta altura, pero obviamente que me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Para mí es uno de los mejores del mundo. Obviamente me gustaría volver a estar con él, aunque lo veo complicado”, había dicho el propio Messi en una entrevista que brindó a fines del 2018 cuando le preguntaron sobre su vínculo con Pep y sonaba ilógica que se marche en algún momento de la entidad catalana.

“Messi, Messi, Messi”, repitió en su cuenta de Twitter el cantante Liam Gallagher, reconocido fanático del club inglés. El ex vocalista de Oasis, que habitualmente se muestra cercano al plantel del City, estuvo muy activo en el mundo virtual opinando sobre este tema: “Es como la carrera espacial. El primer país en aterrizar en la luna, el primer club en fichar a Messi”.

SEGUÍ LEYENDO:

Lionel Messi habló con Pep Guardiola antes de anunciar su salida de Barcelona

Crisis en el Barça: presentaron una moción de censura para destituir a Bartomeu por la salida de Lionel Messi

Las despedidas de Messi y Cristiano Ronaldo en el espejo: diferencias y similitudes de sus salidas del Barcelona y Real Madrid

Cuál es la fecha límite que tiene Lionel Messi para fichar por otro club