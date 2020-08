Bartomeu-Messi, la reunión más esperada: el contacto que podría resolver el futuro de Leo en el Barcelona

Bartomeu tendría la intención de contactarse con Messi en las próximas horas (Foto: Reuters)

La noticia explotó en Barcelona y luego el silencio dominó la escena durante casi 24 horas. No hubo palabras oficiales ni de un lado, ni del otro. Rumores, trascendidos y declaraciones en off, pero nadie quiso dar una definición ante los medios. La declaración del secretario técnico Ramón Planes empezó a aclarar el panorama: “No contemplamos ningún tipo de salida de Leo Messi a nivel contractual, queremos que se quede”. Sin embargo, todo parece encaminarse a que el rosarino se marchará de uno u otro modo.

Frente a tal escenario, el contacto entre el presidente Josep María Bartomeu y el futbolista –o su entorno– será clave para conocer cómo se cerrará una historia de amor que se inició en el 2000 cuando Leo apenas tenía 13 años. Radio Catalunya asegura que en las próximas horas se abrirá ese esperado canal de diálogo que empezará a dar mayores precisiones.

“Bartomeu tiene la intención de hablar hoy con Messi. Según fuentes del Barça, el club intentará evitar que el caso se resuelva jurídicamente. Si quiere irse, buscarán un acuerdo económico”, expresaron como anticipo desde las redes sociales de una información que completarán en las próximas horas.

El diario catalán Mundo Deportivo reporta esta información del programa radial Tot Costa y advierte que “el presidente del Barcelona podría incluso verse con el delantero argentino cara a cara para saber de viva voz la decisión de este de abandonar el club azulgrana sin coste alguno”. En ese mismo cónclave le reafirmará lo que le contestaron al burofax que envió pidiendo su salida, lo cual está en línea con lo que dijo el secretario técnico Ramón Planes ante los medios: quieren que se quede para reconstruir el equipo en torno a su figura.

Este último intento sería infructuoso, ya que el medio barcelonista Sport asegura que la decisión de Messi “es irreversible” y aclara que su determinación “no se trata de un enfado de última hora” sino que es el desenlace de una “decisión muy meditada que no tiene vuelta atrás”. Ese mismo sitio advierte: “Bartomeu quiere hacerle entender a Messi que si el problema es él, dentro de cuatro meses se iniciará el proceso electoral y a mediados de marzo el crack argentino ya podrá negociar su salida con otro presidente o, incluso, firmar una renovación de su contrato”.

Todas estas informaciones se desarrollan en el contexto del off. Sólo Planes se animó a enfrentar a los medios por un evento ya programado previamente (la presentación del portugués Francisco Trincao como refuerzo).

La publicación de Bartomeu en medio del Caso Messi

Josep Bartomeu, por su parte, tuvo acción en sus redes sociales después de seis días y despertó ciertas críticas. “El talento y la juventud de Francisco Trincão llegan al Barça para reforzar el proyecto deportivo. ¡Bienvenido!”, escribió en su perfil oficial junto con una foto acompañando al atacante de 19 años. Muchos fanáticos replicaron este tuit y le reprocharon lo que está ocurriendo con el símbolo del club.

Mientras tanto, la versión de un desembarco en el Manchester City es cada vez más fuerte. El futbolista de 33 años mantuvo un contacto con Pep Guardiola previo a enviar el comunicado al Blaugrana. En caso que esa negociación madure, lo que quedará por resolver serán los términos de su adiós.

Actualmente, la cláusula de rescisión es de 700 millones de euros y suena ilógico que cualquier club del mundo pueda abonarla. Sin embargo, el rosarino tiene en sus manos la carta de su contrato: tenía la posibilidad de marcharse sin abonar un peso al término de la temporada. Aunque eso podría generar un litigio entre las partes, ya que la fecha de caducidad de ese artículo es un tema de debate. Frente a estos dos extremos, la opción más potable es la de encontrar un comprador que se anime a depositar una suma superior a los 222 millones de euros (lo que pagó el París Saint Germain por Neymar) para transformarlo en el fichaje más caro de la historia.

