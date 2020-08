De un pueblo maya a jugar en el Atlante: la historia del Charol Reyes, mexicano que busca la gloria con Cimarrones de Sonora

Ernesto Reyes nació en un pueblo maya llamado Noh-Bec (Foto: Cortesía/ Cimarrones de Sonora)

Ernesto Alejandro Reyes Cruz es un futbolista experimentado. Luego de probar las mieles de la primera división, el mexicano busca regresar al máximo circuito con Cimarrones de Sonora.

El defensor central de 29 años nació en un pueblo maya llamado Noh-Bec, que está en el estado de Quintana Roo. La Bestia, como le llamó un amigo suyo de Cancún, pasó su infancia en la pequeña entidad que se dedica a la producción del chicle, la caza y la pesca.

Cuando tenía siete años, sus padres decidieron mudarse a Playa del Carmen, población que se ubica a lo largo de la costa caribeña de la Riviera Maya. “Ahí fue donde empecé a jugar fútbol a nivel amateur en ligas locales”, recordó el zaguero en entrevista con Infobae México.

Estuvo varios años en el amateurismo hasta que los Potros de Hierro del Atlante se fijaron en su fútbol. Lo invitaron a las fuerzas básicas del histórico club, donde disputó torneos nacionales hasta llegar al primer equipo de los blaugranas.

El Charol, como lo nombró un entrenador, debutó en 2010 con los Potros de Hierro en un partido contra los Tigres de la UANL. Sin embargo, jugó en Nezahualcóyotl y luego por el Inter Playa hasta que regresó al Atlante en 2015.

Su último equipo fue con los Mineros de Zacatecas, con quienes jugó una temporada en el extinto Ascenso MX. Entonces vino la reestructuración de la categoría y por su edad salió de la institución, pero Cimarrones de Sonora le dio otra oportunidad.

El Charol debutó con los Potros de Hierro del Atlante (Foto: Cortesía/ Cimarrones de Sonora)

“Fue un cambio radical. Muchos compañeros se quedaron fuera de esta nueva Liga, pero uno siempre trata de dar lo mejor de sí para mantenerse activo”, relató Reyes Cruz sobre la transición de la creación de la ahora Liga de Expansión MX.

Ahora, con los sonorenses quiere demostrar las condiciones de un buen central y buscar una oportunidad en primera división. “Cimarrones me dio la oportunidad de seguir activo y en este equipo voy a demostrar porque me eligieron”, apuntó.

Ernesto aseguró que tuvo una buena bienvenida por parte del club. No obstante, las condiciones son diferentes a las de sus otros clubes, como el clima, que generalmente era un calor húmedo.

“La verdad es que me he sentido a gusto con mis compañeros, cuerpo técnico y directiva. Me han recibido de una buena manera. Con el clima, es parecido al de Quintana Roo. Hay mucho calor; es seco y me ha costado un poco, pero espero estar adaptado para enfrentar el torneo”, explicó.

Reyes fue el último refuerzo de Cimarrones de Sonora (Foto: Cortesía/ Cimarrones de Sonora)

De hecho, en el Rebaño de la Montaña coincidió con el técnico Gabriel Pereyra, a quien conoció en Atlante. “Trabajé con él un año y sabe lo que le puedo ofrecer. Creo que a mi me viene bien”, recalcó.

A pesar de ser el último refuerzo que llegó a Cimarrones, la confianza de Pereyra se notó en el partido de la primera fecha contra Tapatío (0-2). Al minuto 57, Reyes entró de cambio para ajustar la zaga.

“Al equipo lo veo bien. Creo que nos va a ir bien durante el torneo. Somo un equipo joven y rápido”, aseguró el defensor que en la primera fecha no permitió un gol, además de que consiguieron el primer triunfo de la temporada.

Al preguntarle si le gustaría si le gustaría ponerse la camiseta de líder, Reyes conestó contundente con un: “¡Sí, claro!”. “Estoy dispuesto a brindar toda mi experiencia que tengo para ayudar a los más jóvenes y en un futuro ser un ejemplo”, agregó.

Ernesto Reyes desea regresar a la primera división (Foto: Cortesía/ Cimarrones de Sonora)

Por último, el defensor mexicano señaló que desea regresar a la primera división. No obstante, tiene claro que primero son los objetivos del club y con ello vienen las metas de cada jugador.

“La metas individuales son después de las del grupo. Pienso primero en que va a ser un buen torneo, vamos a calificar y quedar campeones para que los clubes de primera volteen a ver a este equipo”, concluyó.

