A falta de ascenso, Leones Negros busca el título y está preparado para el inicio de la Liga de Expansión MX

Leones Negros busca el título y está preparado para el inicio de la Liga de Expansión MX (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Después de una larga espera, incertidumbre y problemas extra cancha, ya hay fecha para el inicio de la Liga de Expansión MX. Leones Negros es uno de los equipos que abrirá el torneo inaugural de la nueva categoría del fútbol mexicano.

Para el costarricense Malik Rodríguez, volante de los tapatíos, éste será un certamen diferente. “Es un poco diferente por las fechas, porque ahora se jugará entre semana, además de que no sabemos mucho de los rivales”, explicó.

Sin embargo, aseguró que lo que no cambia es la actitud para enfrentar la competencia, aunque las metas sean diferentes. “La mentalidad es la misma. Antes el objetivo era ascender, ahora es quedar campeones de esta nueva Liga”, aseguró en conferencia de prensa.

En esto coincidió su compañero Andrey Andrade, brasileño que lleva dos años en la institución a pesar de su corta edad (21 años). Además, señaló que este torneo será una oportunidad para poder buscar un lugar en un club del máximo circuito, ya que no habrá ascenso deportivo por lo menos en tres años en México.

Para el costarricense Malik Rodríguez será un certamen diferente (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

“Tenemos que tomar el torneo de la misma manera. Hay que pelear para ser campeón. El objetivo principal era ascender, pero ahora hay que ser protagonista para que te vean equipos de Primera”, comentó.

Aunque en este torneo hay nuevos equipos en la categoría, como Tapatío, Rodríguez apuntó que no es una desventaja no conocer a sus rivales. “Hemos estado preparándonos para lo que sea. Todos estamos muy bien física y mentalmente. Estamos listos para el torneo”, aseveró.

En cuanto a los objetivos personales, ambos futbolistas extranjeros están entusiasmados por ser protagonistas en el torneo de la Liga de Expansión MX. “Yo tengo mucha confianza de que este torneo va a salir bien y vamos a lograr muchas cosas con el equipo”, remarcó Andrey.

Leones Negros ha tenido una corta pretemporada debido a la emergencia sanitaria (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

El sudamericano reconoció que han tenido pocos minutos en el campo de juego. No obstante, sabe que en esta categoría, que busca darle visibilidad a los futbolistas jóvenes, puede conseguir un lugar en el 11 titular del entrenador Jorge Dávalos.

“Llevo dos años aquí y no tengo muchos partidos jugados. Tengo que afianzarme en el primer equipo y conseguir la titularidad”, comentó el futbolista brasileño.

En cambio, Malik aceptó que su llegada en el torneo pasado fue discreta, pero aclaró que le sirvió para conocer a la institución. “El torneo pasado fue más para aprender. Ahora que tengo la oportunidad debes aprovecharla al máximo”, expresó.

“Mi reto personal es poder ayudar al grupo en lo que se pueda y mostrarme”, agregó el centroamericano, quien comentó que su proceso de adaptación fue “duro” por las circunstancias de la desaparición del Ascenso MX.

Leones Negros visitará a los Alebrijes de Oaxaca en la primera jornada de la Liga de Expansión MX (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

“Ha sido duro, pero lo he tomado para prepararme. En cualquier momento pueden pasar cosas que uno no espera. De todos los meses que está acá no ha sido fácil, pero ahí vamos”, finalizó el costarricense.

La Liga de Expansión MX comienza el próximo martes con el partido inaugural entre Tapatío y Cimarrones de Sonora. Más tarde, Leones Negros visitará a los Alebrijes de Oaxaca, así como Dorados de Sinaloa recibirá al Celaya. Estos tres partidos que se celebrarán el martes serán transmitidos por la cadena Fox Sports.

