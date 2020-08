Charlyn Corral dio positivo a COVID-19: se perderá la Champions League con el Atlético de Madrid

La jugadora mexicana marcó 88 tantos con la playera del Levante, lo cual le ganó el interés de parte del Atlético Madrid - Femenil (Foto: @CharlynCorral)

El mundo del fútbol no ha estado exento de la emergencia sanitaria, por lo que en los últimos meses diversos jugadores alrededor del mundo han sido contagiados de COVID-19. Cabe señalar que durante el inicio de esta pandemia, la mayoría de las competiciones deportivas fueron canceladas para evitar aglomeraciones y no poner en riesgo la integridad de las personas.

Y es que este miércoles Charlyn Corral, jugadora del Atlético de Madrid Femenil, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. A través de redes sociales, compartió con sus seguidores la información.

“Me gustaría compartirles que hace unos días, se me realizó una prueba PCR donde el resultado fue positivo. Debido a esta situación me mantuve en aislamiento y reposo total. Conforme pasaron los días me empecé a sentir mejor y con más fuerza, lo que me permitió retomar la actividad desde casa. Sin embargo, en las pruebas de PCR siguientes el resultado fue el mismo”, señaló Corral en un comunicado oficial.

De igual forma, la delantera del conjunto colchonero lamentó que esta situación la haya dejado sin posibilidades de integrarse con sus compañeras rumbo a la Champions League, “algo que definitivamente me duele”.

La mexicana no pudo esconder su frustración y recalcó que “al igual que todo el equipo, estuvo trabajando mucho tiempo” para la competencia europea, sin embargo, las circunstancias la obligan a tomar las medidas necesarias.

La jugadora mexicana Charlyn Corral recibió el premio al mejor gol anotado durante la temporada 2018-2019 en la liga española (Fotografía: Archivo)

Charlyn Corral mandó un mensaje de apoyo para todas sus compañeras y aseguró que conseguirán un buen resultado en el torneo. “Quiero mandar mucha fuerza y las mejores vibras al equipo, estoy segura que darán todo en búsqueda de seguir haciendo historia. ¡Aúpa Atleti!”, se lee en el comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

La jugadora mexiquense señaló que, poniendo todo en perspectiva, “lo importante por ahora es la salud y recuperarme al cien por ciento, al igual que otras compañeras”. Asimismo, Corral pidió a sus seguidores “hacer conciencia”, ya que “esta enfermedad nos puede afectar a todos, por lo que no debemos bajar los brazos, pues la salud no es algo que tenemos garantizado”.

Al final, la artillera nacional aprovechó el espacio para “mandar mucha fuerza a todas las personas que siguen peleando contra el virus, deseando una pronta recuperación”. De acuerdo con información de la Universidad John Hopkins, con fecha de corte del 19 de agosto, el mundo acumula 22 millones 186 mil 759 casos confirmados de coronavirus y alrededor de 782 mil decesos.

PERFIL DE LA JUGADORA

Ha sido la jugadora más joven en anotar en un Mundial (Foto: @CharlynCorral)

Tras su llegada al Atlético de Madrid en julio de 2019, Charlyn Corral ha sido catalogada como una de las mejores jugadoras mexicanas en la actualidad. Incluso hay quienes se atreven a nombrarla como una de las mejores en la historia del fútbol femenil de México.

Desde muy temprana edad, participó en diferentes olimpiadas nacionales y consiguió ser campeona. Estudió en Estados Unidos y perteneció al equipo Louisville Cardinals, donde fue elegida mediocampista del 2012.

Como jugadora profesional logró incursionar en el continente europeo para Merilappi United, equipo de Finlandia, pero donde logró consolidarse fue en el Levante de España, ahí consiguió el título de goleo con 24 anotaciones.

En la Selección ha participado en competiciones inferiores, fue al Mundial Sub-20 de 2006, 2008 y 2010, consiguió un total de 4 goles en 10 partidos. A pesar de que solamente jugó un partido, Charlyn formó parte del conjunto tricolor que disputó el Mundial de Alemania 2011.

