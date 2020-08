Comienzan los playoffs de la NBA en la burbuja de Orlando: candidatos al título, los partidos y todo lo que hay que saber

Comienzan los playoffs de la NBA en la burbuja de Orlando (Mariano Llanes)

En poco tiempo, la NBA volvió a transformarse en un ejemplo. Por su formato y cuidado, la burbuja que la liga creó en Orlando para el reinicio de la competición fue una prueba más de la capacidad organizativa que tiene el equipo que lidera el Comisionado Adam Silver. Y hay dos datos clave que lo confirman: desde el pasado 30 de junio no se registraron casos positivos de coronavirus, por lo que el plan es seguro. Además, el sistema creado fue el espejo que tomaron otras grandes competiciones, como por ejemplo la Champions League en Lisboa.

Después de que cada uno de los 22 equipos protagonistas en el ESPN Wide World of Sports Complex jugaran sus ocho partidos definitivos para conformar el esquema de playoffs, que se terminó de decidir con el play-in que Portland le ganó a Memphis para ser el octavo clasificado de la Conferencia Oeste, ya están las 16 franquicias que buscarán llegar a las finales de la NBA.

Por el Este, y con el mejor récord de la liga (56-17), los que terminaron en el puesto número 1 fueron los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. El conjunto que lidera el último Jugador Más Valioso de la NBA no mostró su mejor cara en la burbuja, pero igual parte como gran candidato en la conferencia. Se enfrentará en la primera ronda a los Orlando Magic. Por su parte, los vigentes campeones Toronto Raptors acabaron en la segunda posición y jugarán frente a los Brooklyn Nets. Las otras dos series de primera vuelta las protagonizarán Boston Celtics (3) vs. Philadelphia 76ers (6) y los Indiana Pacers (4) vs. Miami Heat (5).

En la Conferencia del Oeste, los que terminaron en la cima fueron Los Ángeles Lakers de LeBron James. Gracias a una marca de 52 victorias y 19 derrotas, la segunda franquicia con más campeonatos en la historia de la NBA intentará recuperar el trono perdido de la mano del número 23 y su fiel ladero, Anthony Davis. En la ronda inicial de los playoffs, el conjunto del Rey jugará ante uno de los equipos más peligrosos de la liga y, tal vez, ante el jugador del momento: los Portland Trail Blazers de Damian Lillard serán un duro escollo en el camino al título. La otra franquicia de Los Ángeles, los Clippers, terminaron en la segunda colocación y tendrán como rival a los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Denver Nuggets (3) vs. Utah Jazz (6) y el tremendo cruce entre Oklahoma City Thunder (4) vs. Houston Rockets (5) de James Harden completarán las series.

El cuadro de los playoffs de la NBA 2020 (Mariano Llanes - Infobae)

Candidatos al título y al más valioso de la NBA

El campeón de la temporada 2019-2020 de la NBA tendrá un asterisco que marcará por siempre lo que será una consagración diferente. Sin público, bajo medidas de estricto protocolo sanitario por el coronavirus, con un innovador plan de transmisión y bajo el mensaje de igualdad racial que profundizó la liga tras las declaraciones y apariciones públicas de los máximos referentes luego del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd que generó un nuevo debate en los Estados Unidos, el mejor básquet del mundo se definirá en un escenario nunca antes visto.

Si tenemos que analizar cuáles son los candidatos a levantar el trofeo Larry O’Brien, dos son los equipos que pican en punta para verse las caras en las finales de la NBA que se jugarán desde principios de octubre. Es más, las dos principales estrellas de ambos planteles también se ubican dentro de la lista de candidatos elegibles como el mejor jugador de la campaña que anunció la liga.

De un lado está Milwaukee. La franquicia liderada por el griego Giannis Antetokounmpo es la gran candidata en el Este. El jugador de 2.11 metros promedia casi 30 puntos (29.5), más de 13 rebotes y 5.6 asistencias para conducir al equipo que dirige Mike Budenholzer al objetivo de alcanzar la definición de la NBA. Del otro están los Lakers del Rey. A los 35 años, LeBron James quiere demostrar que está en el mejor estado físico y basquetbolistico de su vida. Para eso trabajó en los meses que la NBA se preparó para el regreso. Con 25.3 puntos, más de 10 asistencias y casi 8 rebotes, el tres veces campeón de la liga casi promedió un triple doble, lo que confirmó su nuevo rol de conductor y anotador de una franquicia que espera, después de una década, cerrar una temporada con una sonrisa tras la trágica muerte de Kobe Bryant que enlutó al equipo y al resto de la liga a principios de 2020.

Más allá de los Bucks y Lakers, los campeones defensores Toronto Raptors se reinventaron después de la partida de Kawhi Leonard a los Clippers, que con la llegada del ex compañero de Manu Ginóbili en los Spurs, más Paul George, buscarán transformarse en los dueños de California. Boston Celtics también será una amenaza de la mano de Jayson Tatum. ¿Y el resto? Los Denver Nuggets del gigante serbio Nikola Jokic, Doncic y sus Dallas Mavericks más los Houston Rockets de James Harden, pueden ser un fuerte obstáculo a sortear para los máximos candidatos. Justamente, La Barba, que terminó como máximo anotador de la liga por tercera temporada consecutiva, gracias a un sorprendente promedio de 34.3 puntos, es el tercero en la carrera por el MVP de la NBA.

Giannis Antetokounmpo contra LeBron James: ¿serán los protagonistas de las finales de la NBA 2020 (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Los partidos de primera ronda

Conferencia del Este

1-Milwaukee Bucks vs. 8-Orlando Magic

Partido 1: Martes 18 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

Partido 2: Jueves 20 de agosto - Hora: 17 (México) - 19 (Argentina)

Partido 3: Sábado 22 de agosto - Hora: 12 (México) - 14 (Argentina)

Partido 4: Lunes 24 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

2-Toronto Raptors vs. 7-Brooklyn Nets

Partido 1: Lunes 17 de agosto - Hora: 15 (México) - 17 (Argentina)

Partido 2: Miércoles 19 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

Partido 3: Viernes 21 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

Partido 4: Domingo 23 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

3-Boston Celtics vs. 6-Philadelphia 76ers

Partido 1: Lunes 17 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

Partido 2: Miércoles 19 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

Partido 3: Viernes 21 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

Partido 4: Domingo 23 de agosto - Hora: 12 (México) - 14 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

4-Indiana Pacers vs. 5-Miami Heat

Partido 1: Martes 18 de agosto - Hora: 15 (México) - 17 (Argentina)

Partido 2: Jueves 20 de agosto - Hora: 12 (México) - 14 (Argentina)

Partido 3: Sábado 22 de agosto - Hora: 14.30 (México) - 16.30 (Argentina)

Partido 4: Lunes 24 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

James Harden acabó como el máximo goleador de la NBA por tercera temporada consecutiva (Ashley Landis/Pool Photo-USA TODAY Sports)

Conferencia del Oeste

1-Los Ángeles Lakers vs. 8-Portland Trail Blazers

Partido 1: Martes 18 de agosto - Hora: 20 (México) - 22 (Argentina)

Partido 2: Jueves 20 de agosto - Hora: 20 (México) - 22 (Argentina)

Partido 3: Sábado 22 de agosto - Hora: 19.30 (México) - 21.30 (Argentina)

Partido 4: Lunes 24 de agosto - Hora: 20 (México) - 22 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

2-Los Ángeles Clippers vs. 7-Dallas Mavericks

Partido 1: Lunes 17 de agosto - Hora: 20 (México) - 22 (Argentina)

Partido 2: Miércoles 19 de agosto - Hora: 20 (México) - 22 (Argentina)

Partido 3: Viernes 21 de agosto - Hora: 20 (México) - 22 (Argentina)

Partido 4: Domingo 23 de agosto - Hora: 14.30 (México) - 16.30 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

3-Denver Nuggets vs. 6-Utah Jazz

Partido 1: Lunes 17 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

Partido 2: Miércoles 19 de agosto - Hora: 15 (México) - 17 (Argentina)

Partido 3: Viernes 21 de agosto - Hora: 15 (México) - 17 (Argentina)

Partido 4: Domingo 23 de agosto - Hora: 20 (México) - 22 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

4-Oklahoma City Thunder vs. 5-Houston Rockets

Partido 1: Martes 18 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

Partido 2: Jueves 20 de agosto - Hora: 14.30 (México) - 16.30 (Argentina)

Partido 3: Sábado 22 de agosto - Hora: 17 (México) - 19 (Argentina)

Partido 4: Lunes 24 de agosto - Hora: 15 (México) - 17 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

