Con Vucetich podemos llegar a la cima, aseguró el técnico interino de las Chivas de Guadalajara

Marcelo Michel Leaño se mostró contento con el funcionamiento de los jugadores (Foto: Twitter/ @Chivas)

Las Chivas de Guadalajara están de fiesta. Este miércoles consiguieron el triunfo frente a los Bravos de Juárez (0-2) y ya esperan con ansias la llegada de Víctor Manuel Vucetich, su nuevo técnico.

Para el estratega interino, Marcelo Michel Leaño, el arribo del Rey Midas servirá para conseguir cosas importantes. “Con la llegada de Víctor Manuel Vucetich este equipo puede llegar a la cima”, sentenció el mexicano.

Sobre el partido, Leaño se mostró contento con el funcionamiento de los jugadores y por la “garra” que mostraron durante los 90 minutos. “Tenemos un equipazo. Hoy mostraron lo que representa jugar en el Guadalajara”, aseguró en conferencia de prensa.

Además, señaló que la victoria fue gracias a que los jugadores “supieron apropiarse de la pelota”. “A mí no me pareció complicado. Tuvimos llegadas claras y fue un partido redondo”, apuntó el timonel interino.

Chivas venció a Juárez dos goles a cero (Foto: Twitter/ @Chivas)

Y es que los rojiblancos no pasaban por un buen momento, tras un mal inicio en el Guard1anes 2020. Además, estaban en la transición del despido de Luis Fernando Tena y la contratación de Vuce.

“Eran tres días de trabajo y era complicado. Tuvimos que trabajar en lo mental y teníamos que ser muy agresivos con y sin la pelota”, explicó Michel Leaño sobre la preparación que tuvieron desde el pasado domingo hasta este miércoles.

A su vez, apuntó que regresará a su puesto como Director de Fútbol Institucional, pues sólo fue una orden extraordinaria de la directiva del Rebaño Sagrado. “La verdad es que yo recibí una encomienda y me pidieron que asumiera este interinato”, mencionó.

“Me voy muy contento por el privilegio de haber dirigido a Chivas”, concluyó Leaño, luego de darle la primera victoria al equipo tapatío en la presente campaña.

Marcelo Michel Leaño aseveró que Vucetich podrá lograr cosas importantes con las Chivas (Foto: Captura de pantalla)

Vale recordar que Víctor Manuel Vucetich llegó este miércoles a la Perla Tapatía para cerrar los detalles de su contrato. Se espera que este jueves en la mañana sea su presentación como técnico del Guadalajara.

El próximo partido de las Chivas será este sábado en el Estadio Akron. Recibirán al Atlético de San Luis, quien también ha tenido un inicio atropellado en la presente campaña de la Liga MX.

“Nos acuchillaron”

Caballero lamentó los errores de los silbantes en contra de su equipo (Foto: Twitter/ @Chivas)

A diferencia de Leaño, Gabriel Caballero, técnico de los fronterizos, señaló que el partido fue competido. Sin embargo, las decisiones arbitrales fueron las que terminaron definiendo el encuentro a favor de los rojiblancos.

“El partido fue competido, pero se empieza definiendo con un penal y eso afecta en lo mental. Ya no pudimos reponernos”, dijo el estratega uruguayo sobre el penal que se marcó en el primer tiempo y significó el gol de José Juan Macías.

Para el sudamericano, la marcación del silbante pudo haber sido diferente por la forma de la jugada. “Viendo desde afuera otra vez nos acuchillan con el penal. Es una disputa normal y que el árbitro, no entiendo por dónde ve penal”, aseguró.

Para Gabriel Caballero, Juárez fue perjudicado por el arbitraje (Foto: Twitter/ @Chivas)

“Jugamos contra doce. Cuando juegas contra los equipos grandes te van a perjudicar. La verdad sí nos han acuchillado”, lamentó Gabriel Caballero sobre la actuación de los árbitros, poco después de la conferencia de Marcelo Michel Leaño.

Y es que no es la primera vez que el equipo de Ciudad Juárez se ve perjudicado por los silbantes. El partido pasado, contra los Pumas, Óscar Macías expulsó a dos futbolistas de Bravos, además de marcar dos penales en su contra (uno de ellos fue anulado por el VAR).

“Tenemos que olvidarnos del árbitro. Tenemos que saber jugar contra eso y esperemos que sean mejores los arbitrajes”, mencionó el charrúa, quien aceptó sentirse “frustrado” por estas situaciones.

El técnico reconoció que las Chivas jugaron mejor y no pudieron empatar el partido (Foto: Twitter/ @Chivas)

Al margen de eso no jugamos bien, no tuvimos una buena noche

“Es difícil ser árbitro. Sí me frustra, pero no pongo excusa: perdimos bien”, reconoció Caballero. No obstante, apuntó que deben levantar la cabeza para los siguientes partidos, pues “seguro que tenemos que corregir”.

Bravos tendrá otro partido complicado, pues el próximo sábado se medirá contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. La Máquina había tenido un buen inicio de torneo, pero perdió este miércoles contra los Gallos Blancos de Querétaro.

