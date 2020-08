Qué nombres son los que suenan para dirigir a las Chivas luego de la salida de Luis Fernando Tena

Ya hay varios nombres que salieron a la luz para tomar las riendas del banquillo rojiblanco (Foto: Collage/ Cuartoscuro)

Las Chivas sorprendieron este domingo con la salida de Luis Fernando Tena, su director técnico. Sin embargo, a unas horas del anuncio, ya hay varios nombres que salieron a la luz para tomar las riendas del banquillo rojiblanco.

Uno de ellos es el entrenador mexicano Víctor Manuel Vucetich, quien ha sido uno de los más exitosos en la historia del fútbol mexicano. Durante su larga carrera ha dirigido a grandes equipos como Cruz Azul, Tigres de la UANL, Rayados de Monterrey, así como a la selección mexicana.

Conocido como el Rey Midas, Vuce suma dos títulos de Segunda División, cinco de Primera División, tres copas locales, además de tres Liga de Campeones de la Concacaf. Ha sido distinguido como mejor técnico del fútbol mexicano en cuatro ocasiones y tres de la Concacaf.

Víctor Manuel Vucetich sería la primera opción de las Chivas (Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro)

Su último equipo fueron los Gallos Blancos de Querétaro, donde perdió una final liguera y dirigió al brasileño Ronaldinho. Tras dos etapas en el club fue cesado por Alex Diego, luego del cambio de dueños del equipo blanquiazul.

Otro de los candidatos es el español Francisco “Paco” Jémez. Casi toda su carrera como técnico ha sido en su país natal, pero ya tuvo una experiencia en el fútbol mexicano con Cruz Azul entre el 2016 y el 2017.

Su único título ha sido en la tercera división con R.S.D Alcalá. Sin embargo, Paco tiene gran experiencia en la lucha por el no descenso. Su proceso más exitoso fue con el Rayo Vallecano (2012-2016), donde consiguió la permanencia en la máxima categoría ibérica durante tres años consecutivos.

Francisco Jémez es la segunda opción de la directiva rojiblanca (Foto: Carlos Maruri/ Cuartoscuro)

Su último equipo fue el mismo conjunto rayista. Sin embargo, en esta ocasión no fue como en su primera etapa, pues descendieron a la Segunda División en el temporada 2019-2020. Este fue su tercer descenso en toda su carrera como técnico.

Uno de los técnicos favoritos para la afición rojiblanca es el argentino Matías Almeyda, quien ya tuvo una etapa con los de Guadalajara. Este proceso, que duró tres años, entre 2015 y 2018, fue el más exitoso del Pelado en su carrera como estratega.

En México consiguió una Liga MX, dos Copas MX y una Supercopa MX, además de un título de Liga de Campeones de la Concacaf. Asimismo, tiene dos títulos de la Nacional B de Argentina (con River Plate y Banfield).

Matías Almeyda es el técnico preferido por la afición del Rebaño (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

Tras el anuncio del despido del Flaco Tena, la afición del Rebaño ha manifestado su deseo de que regrese al que llamaron Pastor. Hasta José Luis Higuera, ex directivo de la institución, pidió la vuelta del sudamericano.

No obstante, a diferencia de Vucetich y Jémez, Almeyda tiene contrato con un club. Actualmente comanda a los Terremotos de San José de la MLS, donde fue eliminado en el torneo “MLS Is Back” y se alista para la reanudación de la temporada.

¿Quién será el DT interino?

La derrota contra el Club Puebla (0-1) en casa este sábado fue la gota que derramó el vaso para la directiva tapatía (Foto: EFE)

La derrota contra el Club Puebla (0-1) en casa este sábado fue la gota que derramó la directiva tapatía, encabezada por Ricardo Peláez. “El Club Deportivo Guadalajara anuncia que a partir de hoy, el profesor Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico dejan de formar parte de la institución”, dice el comunicado de esta mañana.

Y es que, en las primeras tres jornadas del Guard1anes 2020, el Rebaño Sagrado se encuentra en la antepenúltima posición de la tabla general con un solo punto. Además, en las dos derrotas y un empate no han podido marcar gol.

“Claro que nos preocupa el no meter gol, nos molesta. No sólo no las metemos, sino que ni siquiera estamos llegando con claridad, no generamos las suficientes oportunidades”, reconoció el Flaco Tena en conferencia de prensa después del partido contra los camoteros.

Chivas le dio las gracias Luis Fernando Tena (Foto: Twitter/ @Chivas)

Sin embargo, el panorama es complicado para las Chivas, pues esta semana hay doble jornada. El miércoles visitarán a los Bravos de Juárez, mientras que el sábado recibirán al Atlético de San Luis.

Por eso, la directiva tapatía nombró al “cuerpo técnico institucional” para encargarse del primer equipo, sin dar a conocer los nombres de quiénes son estas personas. Medios locales informaron que Marcelo Michel Leaño será el estratega interino y sus auxiliares serán Ricardo Cadena (técnico de Tapatío) y Francisco Robles (timonel de la Sub-20).

“En el corto plazo se tomará la decisión de quién es el mejor Director Técnico posible para potenciar al plantel actual y llevar a Chivas a los niveles de competitividad que su historia demanda”, finaliza el comunicado del Rebaño.

