Los detalles del caso entre la podóloga de Chivas y Ricardo Lavolpe que tiene de nuevo al argentino en la mira de las autoridades

El director técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe tendrá que enfrentar de nueva cuenta un proceso penal por presuntos delitos de hostigamiento sexual y atentado al pudor, cargos por los que fue denunciado en 2014 y que marcó su salida del banquillo de las Chivas de Guadalajara.

Y es que este miércoles 5 de agosto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, reabrió el caso del “Bigotón” y Belén Coronado, podóloga de la escuadra rojiblanca, quien lo acusó de haberla acosado.

De acuerdo con Coronado, el viernes 18 de abril de 2014 el estratega visitó su consultorio a las 14:00 horas, cuando supuestamente aconteció el “hostigamiento al pudor”:

El señor Ricardo La Volpe entró a mi consultorio, pero cuál fue mi sorpresa que entró solamente con una toalla enredada a la altura de la cintura por lo que yo me sorprendí porque ninguna de las personas que entran a mi consultorio lo hacen con esa vestimenta (…) Al final de sesión de todos los pacientes se les da un masaje en los pies (…) momento se levanta la toalla aún más de donde la tenía y ésta queda de tal forma que su pene quedó sin cubrir por la toalla y me dijo ‘masajéame arriba'(...) a lo que le contesté que no hacía masajes (…) me dijo ‘¡Qué te da miedo!’

Dicho suceso lo contó a integrantes del club un día después, entre ellos estaban los futbolistas Jair Pereira, Jorge Enríquez, Antonio Gallardo, Jorge Roauch y Antonio Jiménez, quienes le brindaron su apoyo.

El miércoles 30 de abril de ese mismo año, de manera sorpresiva el Guadalajara convocó a conferencia para informar la salida del sudamericano por “conducta inapropiada”. Ese día se levantó una demanda en su contra. Pero luego de dos años de litigio el Juez Séptimo de lo Penal decretó el auto de libertad a favor de La Volpe por falta de elementos.

“Reconozco al Juez Séptimo por no caer en tramas del Sr. Jorge Vergara (ex dueño de las Chivas). Gracias a todos los que confiaron en mí. Se acabó una pesadilla orquestada. Ahora a pensar sólo en fútbol” , publicó La Volpe en 2016 en su cuenta de Twitter, y quien en ese momento dirigía a Las Águilas del América.

Sin embargo, a más de seis años de aquel episodio que marcó la carrera del estratega argentino, el equipo legal de la trabajadora de Chivas fue a juicio de amparo, el cual le resultó favorable el 11 de noviembre de 2019, pues la juez de amparo determinó que no se le juzgó con perspectiva de género y que los datos de prueba presentados sí comprobaban el hecho delictivo.

“Que la Sala responsable no atendió a su obligación constitucional y convencional que tiene de impartir justicia con perspectiva de género porque, a su ver, existían datos suficientes para llegar a la conclusión de que existía una relación asimétrica de poder entre la quejosa y el tercero interesado”, se lee en la información de carácter público obtenida de la página web del Consejo de la Judicatura Federal.

Es decir, el ex director técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 podría ser presentado nuevamente ante las autoridades judiciales; aunque debido a que los delitos que se le imputan no son considerados graves, puede pagar una fianza para afrontar el proceso en libertad en lo que se llega a una sentencia.

Tras estas revelaciones, Ángelica Fuentes, ex propietaria del club, le dedicó unas emotivas palabras a Belén Coronado en su cuenta de Twitter, festejando el hecho de que la voz de ella y de muchas otras mujeres, sea finalmente escuchada tras este caso.

Belen, tu voz es la voz de cientos de miles de mujeres, la justicia llega, tarde pero llega. Abrazo de solidaridad y fortaleza va a ti y a tanta mujer que ha vivido tanta violencia y abuso y se ha quedado en la impunidad. A levantar la voz más fuerte!

La respuesta de La Volpe

De acuerdo con el técnico, hasta el momento no ha recibido ninguna notificación; no obstante, la forma en que se ha manejado el caso en los medios lo tiene muy molesto, pues asegura que afecta a su familia. Así lo confesó este jueves a través de sus cuenta de Twitter:

Ayer salió una nota totalmente amarillista y falsa diciendo que podría haber una orden de aprensión (sic) en mi contra, a veces algunos periodistas no se dan cuenta de todo el daño que causan,tengo una familia atrás y es lamentable que se hable por hablar sin fundamentos ni conocimiento

Además, este miércoles en entrevista para la radiodifusora W Deportes, Ricardo se defendió de las acusaciones que otra vez vuelven a sonar en su contra.

Me siento mal por la familia. Notas amarillas. Pero mal, porque hablan de hostigamiento, y quien pone eso debe de tener cuidado. Una cosa es que te acusen de acoso y otra de estupideces

Asimismo, recordó lo que sucedió en 2014: “La fecha de la causa fue un viernes y después pasaron 12 días. Dejó que pasaran los partidos, que perdiera el partido de Pumas, le ganara Monterrey, a los doce días se presentó a la justicia. Yo tengo hijas, si pasa un día viernes que fue, no voy a dejar que pasen doce días para levantar el acta”.

El argentino reiteró que hubo muchas cosas raras en ese hecho: “Que muestre Chivas cuando firmó el finiquito, cuando lo hice no dice ni acoso, hubo una serie de palabras… No sé por qué se revive esto. La Volpe es mediático, es noticia. No sé… Lo vuelvo a repetir, no hay hecho”.

Afirmó que por el momento no pondrá a trabajar a sus abogados: “Hace seis años fui a declarar, pasé por el polígrafo, nada me dio gusto, pero di todos los pases que tenía que hacer. Yo estoy tranquilo, pero la familia lee estas cosas y a nadie le cae bien”.

La Volpe sostiene que nunca acosó a Belén Coronado y que aún no entiende sus argumentos: ”A esa hora en las instalaciones de Verde Valle de Chivas, hay 100 gentes debe de haber 100 madres… Pudo haber salido la chica corriendo, gritando, pero no pasó nada.

En el expediente está, yo fui a probar eso, me habían dicho que (Belén Coronado) masajeaba cuando era podóloga y cuando comprobé eso le dije que la iba a echar. Una podóloga no debe de estar masajeando… Ella misma me lo dice…

Finalmente, confesó que desde su llegada al Rebaño Sagrado tuvo una mala relación con el fallecido Jorge Vergara, en ese entonces dueño de las Chivas: “Vergara ya me quería echar… Nunca me llevé con Vergara, que Dios lo tenga en su gloria, pero tuve muchas peleas con él cuando estuve en Selección”.

