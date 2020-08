El lado más oscuro de Cruz Azul: alegan supuestos arreglos de partidos y fraudes en la órbita de los cementeros

Video: Fútbol Picante / ESPN.

Luego de que el pasado 29 de julio un juez federal emitiera una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas por delincuencia organizada y operación de recursos ilícitos, diversas figuras del ámbito deportivo y cooperativistas de Cruz Azul han filtrado información a los medios sobre los conflictos de interés y disputas internas que existen en la institución.

Lo que encendió las alarmas entre los aficionados de la Máquina fue lo que declararon Baltazar Avendaño y Vicente Reyes, dos cooperativistas de Cruz Azul que aseguraron saber la razón por la que el equipo no ha ganado un título de liga en más de 20 años.

Durante el programa “Reacción en Cadena”, de MVS, los dos hombres informaron a la audiencia que el equipo celeste recibía más dinero por perder que por proclamarse campeón.

Tiempo después, Reyes mostró documentos de un seguro bancario que le pagaba a Cruz Azul cerca de USD 40 millones (alrededor de 896, 9 millones de pesos al año) si no ganaba ninguno de los dos torneos que se disputan en la Liga MX durante el año.

En los últimos 12 años, Cruz Azul ha disputado 5 finales y todas las ha perdido REUTERS/Henry Romero

“Ahora sí Cruz Azul será campeón”, exclamó Reyes tras denunciar el presunto negocio millonario de la directiva cementera. Vicente explicó que si Cruz Azul ganaba la temporada se llevaba USD 40 millones, pero si perdía únicamente ganaba un millón. “Por eso durante tantos años no ganaba nada, era un negocio, es un reaseguro de Banorte”, dijo.

En los últimos 12 años, Cruz Azul ha disputado 5 finales y todas las ha perdido. En 2013, el conjunto cementero estuvo cerca de romper la racha, sin embargo, un cabezazo de Moises Muñoz hizo que el partido se fuera a tiempos extra y posteriormente a penales para que el América se coronara campeón del Clausura.

Respecto a la orden de aprehensión que tiene Álvares Cuevas, los cooperativistas señalaron que el ex presidente de Cruz Azul recibiría una “gran suma de dinero” si él “quebraba la empresa”, ya que cuenta con un seguro.

“Le entregaban una cantidad, todo lo que pagaba ante los abogados tenía un seguro, todo lo que se gastó el señor en todos estos procesos, todo estaba asegurado”, concluyeron los cooperativistas.

DENUNCIAN SOBORNOS A LA PRENSA

León Decanda se defendió y dijo que, en su caso, él jamás ha recibido una propuesta de ese tipo por parte de la directiva. (Foto: Germán Romero/ Cuartoscuro)

Álvaro Morales, comunicador de ESPN, hizo unas declaraciones sobre el caso Guillermo Álvares Cuevas que alertaron al gremio periodístico. El conductor del programa “Calla y Escucha” denunció que la Máquina habría dado sobornos a la prensa por “hablar bien del club”.

León Decanda, periodista que ha seguido a Cruz Azul durante 12 años, se defendió y dijo que, en su caso, él jamás ha recibido una propuesta de ese tipo por parte de la directiva.

Respecto a los problemas legales que existen en Cruz Azul, Morales reiteró que “el pueblo celeste quiere cabezas, ya sea de los directivos o de la prensa chayotera, quien en algún momento, como me han dicho diversas fuentes de ex cooperativistas, recibió lana de parte de Cruz Azul”.

Segundos después, el llamado “Brujo Morales” siguió hablando del tema y dio a conocer “algunas pistas” de quienes podrían estar involucrados en los casos de soborno. Lo que llamó la atención de la audiencia es que la transmisión fue cortada de manera inesperada.

“El año pasado me reuní con mi productor Octavio Gallegos y con tres facciones cooperativistas que me decían que hay colegas que podrían estar involucrados en el caso, no me quiso dar nombres, pero hay compañeros que han defendido y recibido ‘chayote’ de Cruz Azul”, dijo Álvaro Morales antes del corte.

