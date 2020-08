La Femexfut pensó en pequeño, aseguró el Vikingo Dávalos sobre la Liga de Expansión MX

Jorge Dávalos, entrenador de Leones Negros (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Para Jorge “Vikingo” Dávalos, entrenador de Leones Negros, no ve que se tomen desiciones con inteligencia en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Esto por la suspensión del ascenso a Primera División.

“Alguna vez dije: ¿Quién asesora la Federación? Cuando menos para debatir. Yo tengo toda mi vida en los trabajos de formación”, dijo el mexicano en conferencia de prensa este miércoles.

El entrenador comentó que hay mucha gente que quisiera participar en el fútbol, como Atlético de Ensenada que está en la Liga de Balompié Mexicano (LBM). “Hubiera sido muy sano expandir el número de equipos. En cambio, decidimos hacernos pequeños”, lamentó.

Era una gran oportunidad para abrirle la puerta que quiere invertir en el fútbol, pero se han puesto tantos candados que parece ser que la intención es que no le entren

De hecho, recordó el proyecto de la LBM, que va a empezar en octubre próximo con 19 equipos profesionales de fútbol. “Hacen una nueva Liga con muchos jugadores, muchos entrenadores y somos una afición futbolera. Si hicieran una tercera Liga, seguramente tendrían éxito”, aseguró.

El timonel de los tapatíos señaló que se sienten frustrados por la situación que vivieron en los últimos meses. “Es como a alguien que va construyendo un edificio y de repente le dicen que hay que tumbar todo”, explicó.

“Cómo puedes formar jugadores competitivos jugando a nada. Realmente es algo que estimula y la gente que está en Primera está sobre aviso. ¿Cómo hacer para poder motivarlos?”, cuestionó.

Además, comentó que la regla de menores en la cancha le hace daño al fútbol, porque los jóvenes no podrán aprender de la gente experimentada. “Al rato van a decir que tu equipo no está preparado porque es muy verde. No estás listo para estar en Primera División”, expresó.

COVID-19 y la falta de pruebas

Esta semana, medios locales reportaron que clubes de la Liga de Expansión MX no habían realizado pruebas de COVID-19 a sus jugadores. Por esa razón, uno de los partidos de preparación de Leones Negros está en duda.

Dávalos comentó que sólo han podido medirse con el Tapatío, filial de Chivas de Guadalajara. Por ahora están a la espera de Morelia, a quien, apuntó, no le han realizado la pruebas para detectar el coronavirus.

“La Liga debió haberlo previsto. Tiene un costo importante hacer pruebas cada 15 días. Siempre apostaré por la salud de los jugadores. Es un juego bastante exigente para que una persona esté en el campo enferma y además contagie”, detalló.

Sin embargo, dijo sentirse afortunado de estar con los tapatíos, pues le dan las herramientas para trabajar de la mejor manera. “Estamos ante un nuevo proyecto. Prácticamente es un equipo que tiene muchas incorporaciones de gente joven”, agregó.

“Hemos ido de menos a más. Fernando Ramos, el preparador físico, ha hecho un trabajo excelente. No quiero tener lesionados porque tenemos un plantel corto y no podemos estar perdiendo gente”, declaró el técnico sobre la preparación de su equipo.

Explicó que deben de hacer un trabajo excelente para llegar listos y sin lesiones al inicio del torneo. “Esa es la parte importante que le he encargado al preparador físico”, concluyó.

Hasta el momento se desconoce el inicio de la Liga de Expansión MX. En un principio se habló del 14 de agosto, pero fuentes comentaron a Infobae México que podría retrasarse el comienzo una semana más.

