“Santos ganó con justicia”, sentenció Luis Fernando Tena, tras la “dolorosa” derrota de Chivas contra Santos

Las Chivas tuvieron una noche complicada en Torreón. Santos aprovechó su calidad de local y sumó su primera victoria en el torneo Guard1anes 2020, al vencer a los tapatíos por 2-0.

“Fue un partido muy disputado, pero en general Santos ganó con justicia. Fue mejor que nosotros y lo pudo reflejar en el marcador”, destacó Luis Fernando Tena, técnico rojiblanco, en conferencia de prensa.

El Flaco señaló que se van “dolidos” por no haber conseguido los tres puntos. “Destaco la entrega, la actitud que siempre dejan nuestros jugadores en el campo. Tenemos que reconocer que el rival hizo un buen partido”, comentó.

“Esta cancha es complicada históricamente porque siempre tiene equipos competentes. Más allá de la cancha, de la gente y las tribunas, si tiene equipos fuertes siempre va a ser complicado y hoy no fue la excepción”, explicó el estratega.

Aunque reconoció que le afectaron las ausencias por el tema de COVID-19, aseguró que no es excusa para no sacar un buen resultado. Asimismo, apuntó que deben mejorar en la parte ofensiva, pues no han marcado gol desde el inicio del certamen.

Nos duele y nos preocupa. Claro que es algo para analizar muy bien. No hemos creado las oportunidades de gol necesarias

Aclaró que no sabe si podrá contar con los futbolistas contagiados cuando se enfrenten al Puebla en la siguiente jornada. Además, recordó que sólo Uriel Antuna dio negativo, pero no pudo contar con él porque no había entrenado desde hace dos semanas.

“Es muy difícil precisar eso, porque uno no sabe cómo va la carga viral y cuándo pueden salir negativos en las pruebas”, lamentó el mexicano.

Santos celebra su primer triunfo

Los Laguneros consiguieron sus primeros tres puntos, con lo que se reponen de la derrota contra Cruz Azul el fin de semana pasado. Guillermo Almada, timonel de los Guerreros, celebró la victoria.

“Sí me gustó el equipo. La verdad es que generamos una gran cantidad de situaciones, sobre todo cuando estábamos 11 contra 11”, dijo el uruguayo, minutos después de la conferencia de Luis Fernando.

Y es que, por segunda ocasión, Santos se queda con un hombre menos. En esta ocasión, Felix Torres salió del terreno de juego al minuto 63 por segunda amarilla, lo que provocó que los visitantes tomaran la iniciativa de juego.

Sobre esto, el sudamericano señaló que hablaron con el jugador en el descanso para prevenir la expulsión, pero anotó que son cosas que pasan en el fútbol. “Para mí fue totalmente injusta la expulsión de Torres, pero el fútbol se dio de esta manera y lo importante es que logramos el triunfo”, indicó.

Sin embargo, no quiso abundar en sus opiniones sobre el VAR (Asistente de video arbitraje), a pesar de que el partido pasado tuvo comentarios sobre el arbitraje. “Si debe de haber una corrección, no lo voy a hacer público”, sentenció.

Reconoció que el equipo tuvo inseguridad tras perder ante Cruz Azul. “Siempre debutar perdiendo genera un poco de inseguridad, sobre todo en los cambios tan drásticos como el que tuvimos”, explicó.

No obstante, aclaró que pudieron reponerse de la adversidad al conseguir una victoria en casa. “Hoy creo que ratificamos todo eso y los triunfos te brindan confianza. Va a ser un aliciente para los partidos venideros. Repito, es un triunfo merecido el que nos llevamos”, concluyó.

