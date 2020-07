La leyenda del Barcelona Xavi Hernández confirmó que tiene coronavirus

Xavi Hernández dio positivo de coronavirus (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En las últimas horas, un histórico del fútbol español y leyenda del Fútbol Club Barcelona comunicó a través de sus redes sociales que dio positivo de coronavirus. Xavi Hernández, el inolvidable mediocampista y capitán del equipo catalán que hoy está iniciando su carrera como entrenador en el fútbol de Qatar, anunció que tiene COVID-19.

" Hoy no podré acompañar mi equipo en la vuelta a la competición oficial. David Prats, entrenador del filial del Al Sadd, ocupará mi lugar como jefe del equipo técnico. Hace unos días, siguiendo el protocolo de la QSL, di positivo en el último test COVID19″, escribió el recordado número 6 del conjunto blaugrana en su cuenta oficial de Instagram.

“Afortunadamente me encuentro perfectamente, pero siguiendo el protocolo, continuaré aislado hasta que lo haya superado. Cuando los servicios médicos me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarias con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades, especialmente a los responsables de QSL, QFA y al Al Sadd por poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite más contagios y garantice el desarrollo normal de la competición”, agregó el ex futbolista que supo consagrarse campeón del mundo con la selección de España en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El anunció de Xavi Hernández en su cuenta de Instagram

Una vez que Xavi decidió retirarse del fútbol profesional en Qatar después de jugar durante cuatro temporadas en el club que hoy es el entrenador, el ex volante surgido de La Masía del Barcelona inició su carrera como director técnico. En la presente temporada, a principios del 2020 y antes que el avance de la pandemia de coronavirus provocase la suspensión parcial del campeonato en España y otras grandes ligas de Europa, el apellido Hernández estuvo vinculado a la institución que lo vio nacer.

Es que cuando la cúpula directiva del Barcelona, liderada por el presidente Josep Maria Bartomeu eligió despedir a Ernesto Valverde, uno de los nombres en danza fue el del propio Xavi hasta que finalmente se decidieron por contratar a Quique Setién.

Más allá del test positivo que dio el ex futbolista que ganó 25 títulos en la institución culé, el resto de la familia dio negativo en las pruebas para detectar el coronavirus. Según reportó el periódico deportivo Mundo Deportivo de Cataluña, su esposa Núria Cunillera, ni sus dos hijos, Asia y Dan, contrajeron la enfermedad. De esta forma, Xavi deberá hacer la cuarentena de 14 días en soledad, aislado tanto de su esposa como de sus chicos.

