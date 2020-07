“El hombre más valiente de la Tierra”: el CMB entregó el cinturón de campeón al niño que salvó a su hermana del ataque de un perro

Hace una semana que la historia de ambos hermanos se hizo viral en redes sociales (Foto: Instagram@nicolenoelwalker)

El Consejo Mundial de Box (CMB) entregó a Bridger Walker el cinturón de campeón honorario por salvar a su hermana del ataque de un perro.

“Y el nuevo campeón mundial del CMB, Bridger ‘El hombre más valiente en la Tierra’ Walker”, compartió el CMB en sus redes sociales, junto con una fotografía en la cual el niño de 6 años sostiene el cetro.

La historia de Walker y su pequeña hermana se hizo viral hace una semana, porque Nicole, su tía, contó que el menor evitó que el perro de sus vecinos lastimara a su hermana.

“Mi sobrino Bridger, de seis años, salvó la vida de su hermanita poniéndose entre ella y un perro que la atacaba. Después de ser mordido varias veces en la cara y la cabeza, tomó la mano de su hermana y corrió con ella para mantenerla a salvo”, narró Nicole Walker en Instagram, junto con fotos de los dos pequeños en la ciudad de Cheyenne, en Wyoming.

Bridger Walker recibió el cinturón de campeón honorario (Foto: Instagram@wbcboxing)

Lo que le significó al pequeño 90 puntos de sutura en el rostro, principalmente en la mejilla izquierda. Lo que más conmovió a las redes fueron las palabras del menor. Cuando contó que pasaba por su mente en el momento de ir a proteger a su hermana, explicó: “Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo”.

El actor Chris Evans, quien interpreta al Capitán América en The Avengers, le regaló su escudo y le reconoció su valentía.

“Tu hermana es muy afortunada de tenerte como hermano. Tus padres deben estar muy orgullosos. Te enviaré un escudo auténtico del Capitán América, porque te lo mereces. Necesitamos gente como tú. Aguanta, sé que la recuperación puede ser difícil”, expresó el actor en un mensaje.

Fue el pasado 15 de julio que el CMB nombró al niño de 6 años como campeón honorario por “sus valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad. Bridger, eres un héroe”.

Bridger Walker mencionó que su reacción fue porque consideró que "si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo” (Foto: Instagram@nicolenoelwalker)

Cabe señalar que a Bridger Walker le gusta la geología y la ciencia, por lo que tienen una colección de rocas y minerales, tras lo sucedido comenzó a recibir piedras raras desde varias partes de Estados Unidos.

Nicole Walker puntualizó que el vínculo con los vecinos no es conflictivo. “Me gustaría aclarar que los dueños del perro son personas muy buenas que han sido muy amables con Bridger y su familia. No sentimos ningún resentimiento hacia ellos y, si acaso, solo ha habido un aumento del amor entre nuestras familias como resultado de este incidente”.

En una nueva actualización, contó que visitó a su sobrino y que las heridas estaban mejorando. “Está de muy buen humor, y su impresionante personalidad está intacta. No puede sonreír mucho todavía, pero se alegró cuando le leí algunos de sus comentarios”, detalló.

Entre las miles de reacciones, los usuarios consultaron si había alguna página a la cual aportar donaciones, pero la familia respondió que prefería que los envíos fueran dirigidos hacía dos organizaciones que apoyan a los veteranos.

