Guillermo Alison dejó Cruz Azul tras 15 años y jugará en el Cancún FC

Cancún FC presentó a Guillermo Allison como su nuevo portero (Foto: Twitter @cancun_fc)

Cancún FC empieza a tomar forma. De la mano de Christian “Chaco” Giménez, el nuevo club de la Liga de Expansión MX se prepara de cara al Apertura 2020 con caras conocidas del fútbol mexicano.

El nombre que más suena es el portero mexicano Guillermo Allison, que este jueves fue anunciado su fichaje con los cancunenses. Por medio de su cuenta de Twitter dieron a conocer su incorporación.

“Seguridad bajo los tres postes. Guillermo Allison llega a Cancún FC para ser el cancerbero de nuestra portería, con toda esa experiencia en Liga MX, ahora a defender los colores de #LaOlaFutbolera”, fue el mensaje de la institución.

De la mano de Christian “Chaco” Giménez, el nuevo club de la Liga de Expansión MX se prepara de cara al Apertura 2020 (Foto: Twitter @cancun_fc)

Allison viene procedente de Cruz Azul, club donde debutó. Sin embargo, la competencia era complicada pues enfrente tenía al experimentado arquero Jesús Corona, además de los juveniles Sebastián Jurado y Andrés Gudiño.

Esto ya lo había adelantado Robert Dante Siboldi, entrenador de La Máquina, en conferencia de prensa este martes. “Estamos esperando que se concrete la posibilidad de que ‘Memo’ Allison pudiera ir a algún equipo para que pudiera tener participación”, comentó.

“La realidad es que los cuatro son de gran calidad, pero sí creo que Memo, por todo lo que ya sabemos, necesita tener participación activa, necesita jugar y tengo entendido que está prácticamente a punto de cerrar su cambio al equipo que lo está solicitando”, detalló el timonel.

Guillermo Allison dejó a Cruz Azul, luego de 15 años de defender sus colores (Foto: Twitter @cancun_fc)

A su vez, Allison agradeció a la institución cementera en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Quiero agradecer a toda la gente que ha sido parte de mi vida en Cruz Azul en estos 15 años”, señaló el arquero.

“Desde que me puse por primera vez la camiseta de Cruz Azul a los 14 años, no hubo un día en el que no estuviese orgulloso de portarla. No hubo un día que no dejara de luchar por ella”, agregó Allison.

A veces para crecer hay que cambiar el camino y hoy me toca cambiar el mío

Además, también escribió un pequeño mensaje para su nuevo equipo. “Estoy feliz de poder formar parte de #laolafutbolera. Vamos a darlo todo @fc_cancun”, expresó.

Otros refuerzos

El club anunció la llegada del delantero chileno, Isaac Díaz (Foto: Twitter @cancun_fc)

Este jueves, el club anunció la llegada del delantero chileno, Isaac Díaz. El ariete ha pasado por equipos como la Universidad de Chile, Jaguares de Chiapas, Puebla y Cafetaleros de Chiapas.

“#LaOlaFutbolera ya tiene goleador, el ‘Toro’ Isaac Díaz, el delantero chileno buscará sacudir las redes rivales con la playera de Cancún FC. #Bienvenido Crack!”, señaló el club en otro tuit.

Otro de los nuevos integrantes del equipo es un viejo conocido del Chaco y de Cruz Azul. Daniel Ipata será el nuevo preparador físico de los cancunenses por pedido del argentino naturalizado mexicano.

Daniel Ipata será el nuevo entrenador físico de Cancún FC (Foto: Twitter @cancun_fc)

“Luego de planearlo en más de una ocasión, mientras Daniel Ipata era Preparador Físico y Christian Giménez jugador, finalmente pudieron formar un cuerpo técnico y encabezar un proyecto”, reza un comunicado del club.

Y es que Giménez ha podido traer a varios de sus conocidos de sus extensa carrera como futbolista. “La ventaja de llegar a un equipo como Cancún FC, es que puedes iniciar buscando las características de tu idea de juego, de lo que pretendes en cada posición”, dijo el Chaco tras una semana de haber sido presentado con el equipo.

