Arturo Vidal volvió a manifestar sus deseos de jugar en América: “Sería un sueño”

Uno de los futbolistas que se convirtió en parte de la base del once titular para Quique Setién en el FC Barcelona es Arturo Vidal, el mediocampista chileno que se ganó un lugar en el centro del campo y buscará ayudar a su equipo a lograr un nuevo campeonato en la liga española.

Mientras eso sucede, el volante andino confesó su deseo de vestir la camiseta del Club América y señaló que la relación que guarda con sus compatriotas Nicolás Castillo e Iván Zamorano, quien pasó por el club de Coapa de 2001 a 2002, es un factor que suma, aunque no adelantó demasiado y prefirió enfocarse en lo que le toca vivir ahora en el gigante catalán.

No es la primera vez que el chileno lanza un guiño de este tipo al América, aunque esta vez sí fue más allá al decir que “sería un sueño” formar parte de sus filas, al igual que del Flamengo de Brasil o Boca Juniors.

“Claramente, en cada país tengo un equipo preferido. En Brasil tengo al Flamengo, que me encanta. Tengo a mi amigo Rafa que hablamos, me cuenta y tuve a Renato también. En el América de México tengo a Nico Castillo y Zamorano. Son equipos que claramente sería un sueño jugar, pero voy viviendo el día a día y si en algún momento se me da jugar en cualquier de esos tres equipos sería espectacular”, aseguró a ESPN.

Sin embargo por quien se mostró más entusiasmado fue por el conjunto argentino, uno de los clubes más importantes de Sudamérica y ganador de seis títulos de Copa Libertadores. “Todos sabemos lo que es Boca en Argentina, los jugadores que han pasado por ahí, no tuve la suerte de jugar en La Bombonera, por Colo Colo ni ningún equipo y siempre he querido sentir lo que dicen que se siente. Boca, todos sabemos lo ganadores que son, la gente, sería un sueño, pero estoy tranquilo”, aclaró.

Es importante recordar que el futuro de Vidal de cara a la próxima temporada es una incógnita. A pesar de tener contrato hasta junio de 2021 con la institución catalana, a principios de este años quedó a un paso de ser transferido al Inter de Milán por expreso pedido del entrenador del equipo, Antonio Conte.

A finales de mayo pasado Nico Castillo felicitó al apodado Rey Arturo por su cumpleaños 33 y colocó un mensaje que decía “Acá te esperamos” acompañado de un emoji de águila.

