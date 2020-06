Ana Gabriela Guevara advirtió a deportistas sobre el COVID-19: “Sería muy difícil llegar a Juegos Olímpicos”

Ana Gabriela Guevara advirtió a deportistas sobre el COVID-19 y la dificultad de llegar a los Juegos Olímpicos (Foto: Jean-Christophe Bott/ EFE)

La semana pasada, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), le presentó el protocolo de salud a deportistas de México que buscan o tienen un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En aquella reunión, la funcionaria les envió una advertencia en estos tiempo de la epidemia de COVID-19 en México. “Nos dijo que nos cuidáramos mucho porque, si nos llegábamos a contagiar, sería muy difícil llegar a Juegos Olímpicos”, dijo Mariana Arceo en entrevista con Infobae México.

La pentatleta estuvo en la reunión virtual, donde explicó que se trató en lo general de la reapertura del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). “Ya están viendo la manera de poder abrirlo, pero con muchas medidas de precaución, como hacer pruebas COVID para los que ingresan”, detalló.

Ana Gabriela Guevara tuvo una reunión con deportistas de diferentes categorías para explicarles las medidas de salud para evitar contagios (Foto: Conade)

Aclaró que una de las medidas para evitar contagios entre los deportistas será una estancia sin salida del recinto. “Una vez que se entre al CNAR ya no se podrá salir”, acotó la atleta campeona de los Juegos Panamericanos de Perú 2019.

“Tendremos que estar siempre respetando horarios y todo para tener la sana distancia, más que nada en los primeros 15 días para confirmar que no haya una persona contagiada”, indicó.

Además, puntualizó que de los 500 atletas que ingresaban al CNAR, ahora sólo podrán ingresar entre 100 a 110 atletas. Solamente van a poder hacerlo aquellos deportistas que estén buscando una plaza o ya hayan conseguido su boleto a Tokio 2020.

Mariana Arceo Gutierrez dio a conocer los detalles de la reunión que tuvieron con la titular de la Conade (Foto: Instagram @marianaarceogutierrez)

Sin embargo, aún no hay fecha para que esta acción se lleve a cabo. “Estaba planeado para este mes, pero por lo del semáforo rojo, será quizá hasta el siguiente mes o hasta agosto”, explicó.

Y es que, de acuerdo con las autoridades de salud de México, 15 entidades federativas se encuentran en semáforo rojo (estado de alerta máximo por contagios de COVID-19). Una de estas es la Ciudad de México, donde se encuentra ubicado las instalaciones de la Conade, además de ser la región con más casos positivos registrados en la República Mexicana.

En ese contexto, la funcionaria les pidió que se resguardaran para proteger su salud. Esto porque podría existir la posibilidad de que tuvieran una atención médica insuficiente, debido al aumento de los casos y de la saturación de hospitales.

Una de las medidas para evitar contagios entre los deportistas es una estancia sin salida del CNAR (Foto: CNAR)

Mariana, que fue una de las atletas que padeció la enfermedad y la superó, recordó los momentos de tensión que vivió. “En mi caso, fui de las primeras personas contagiadas en México, entonces no había hospitales llenos aún. En estos momentos, los hospitales están saturados y es complicado encontrar la ayuda si alguien está contagiado”, aseguró.

De hecho, hasta el corte de este lunes, las autoridades señalaron que, respecto a la ocupación y disponibilidad hospitalaria, existen 14,566 camas IRAG generales disponibles y 11,491 ocupadas.

A su vez, en México hay 22,584 defunciones y 185,122 casos confirmados acumulados por coronavirus hasta este lunes 22 de junio. En relación al día anterior, se reportaron 4,577 nuevos pacientes infectados, lo que representa el incremento de 2.5 por ciento.

Tranquilidad con el Fodepar

Ana Gabriela les aseguró a los deportistas que estuvieran tranquilos en cuanto al tema del Fodepar (Foto: Conade)

Ana Gabriela Guevara les aseguró a los deportistas que estuvieran tranquilos en cuanto al tema del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). “Vamos a seguir tendiendo los apoyos para los juegos olímpicos”, añadió la pentatleta.

Esto en relación al debate de la iniciativa que presentó la diputada de Morena, Dolores Padierna, en donde consideraba la extinción de 44 fideicomisos, incluido el Fodepar. Sin embargo, tras reuniones con expertos, entrenadores, autoridades y atletas, los legisladores decidieron “congelar” la iniciativa para definir qué hacer de manera individual con cada uno de los fondos de manera específica.

El motivo de esta acción es por los diferentes señalamientos de malos manejos financieros del Fondo que está a cargo de Conade. De hecho, en febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que existen irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso.

Ante estos temas, Mariana comentó que ella siempre se ha mantenido al límite de las discusiones políticas. “Yo tengo apenas meses que entre al Fodepar y no he tenido ningún problema con el pago. Generalmente me mantengo al margen de todas las situaciones políticas y me dedico más que nada a trabajar”, sentenció.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La vida después del COVID-19: la mexicana Mariana Arceo se prepara desde casa en busca de una medalla en Tokio 2020

Conade le presentó protocolo de salud a atletas que se preparan para Tokio 2020

Conade prepara el regreso de atletas a los entrenamientos en instalaciones del CNAR con nuevo protocolo

“Pido la destitución de Ana Gabriela Guevara”: la respuesta de un diputado por las denuncias contra la titular de la Conade