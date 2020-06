Miguel Herrera reveló cuáles son sus condiciones para salir de las Águilas del América (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Miguel “Piojo” Herrera se ha convertido en una figura del América en los últimos años a pesar de haberse retirado como jugador hace ya varias temporadas. En su segunda etapa como entrenador con las Águilas, el mexicano consiguió una renovación de cuatro años más.

Sin embargo, el estratega aclaró que si hay una oferta atractiva para salir del club, no lo pensaría dos veces. “Afortunadamente, ahora estoy consiguiendo una renegociación de contrato por cuatro años, que te da solidez, te da una estabilidad, y te exigirá más a seguir dando los resultados”, dijo en entrevista con ESPN Radio Fórmula.

Son cuatro años, pero hay que cumplirlos, hay que seguir dando resultados

Miguel Herrera explicó que hay ofertas que no podría rechazar si se le presentan (Foto: Club América)

“Reitero, hay una tranquilidad de que si sale algo importante en Europa con ideas de trascender, pues, tengo la palabra del dueño del equipo, que me puede dar luz verde para poder salir”, aseguró.

Aunque el dos veces campeón como técnico ha tenido ofertas de la MLS, descartó emigrar a Estados Unidos. “De entrada, yo sería el primero que no pensaría en la MLS si estoy en el América, la verdad me han buscado de la MLS, pero he dicho que no”, señaló.

“Es una Liga en crecimiento que está muy sólida, que está muy fuerte y es una gran oportunidad, pero si voy a salir yo creo que sería a Europa; si no, me quedo en el América”, acotó el Piojo.

Miguel “Piojo” Herrera se ha convertido en una figura del América en los últimos años (Foto: José Méndez/ EFE)

Además, Miguel Herrera ya ha sido el entrenador de la selección mexicana en su momento, por lo que no descarta salir del Nido por una nueva oportunidad con la tricolor. “No hablamos de selección (con Emilio Azcárraga), la verdad, pero si lo hizo en un momento donde también venían cosas muy buenas para el América y a medio torneo me dejó salir,

“Yo creo que la selección, sin ningún problema, sería otra de las cosas que abriría ese espacio, pero reitero, no tocamos ese tema”, contó sobre la plática que tuvo con el dueño de los de Coapa.

“Me dijo: ‘Si hay un proyecto que te abra la parte deportiva, que te haga crecer, sería muy tonto desaprovechar oportunidades importantes como las que estás teniendo ahorita en México’. Dijo: ‘Va, dale, yo soy el primero que te apoyaría’”, detalló.

Expresó que las palabras de Azcárraga le dan tranquilidad para ver opciones de un futuro donde tenga crecimiento. Además, explicó que logró un cuarto año de contrato cuando eran en un inicio tres, pero reconoció que no fueron las mismas cantidades de dinero que habían planteado por la situación de la crisis por el coronavirus.

Miguel Herrera renovó por cuatro años más con la institución azulcrema (Foto: Club América)

“Cuatro años de contrato significa que tengo que sumar mucho más trofeos para el curriculum, para lo que viene. Quiero que se acuerden cómo lo hacen hoy en día con técnicos como Enrique Meza, como (Víctor Manuel) Vucetich; por supuesto, don (Ignacio) ‘Nacho’ Trelles, (Ricardo) ‘Tuca’ Ferretti. Esos técnicos exitosos y ganadores, pues queremos estar a la altura de ellos y sumar la mayor cantidad de trofeos”, anotó.

Y es que, este lunes, los azulcremas anunciaron la renovación de contrato con Herrera. “Nuestro entrenador llegó al club en una segunda etapa para el torneo Apertura 2017, en donde ha conseguido un 59% de efectividad en los puntos disputados en Liga”, destacaron en un comunicado de prensa.

“Existe plena confianza en el proyecto, y nuestro deseo es que permanezca mucho años al frente del primer equipo. Estamos seguros de que llegarán más títulos con Miguel al frente”, comentó Santiago Baños, presidente deportivo del club.

