Cecilia Santiago, la portera del PSV que buscan abrirle paso a las mujeres mexicanas en el extranjero (Foto: Instagram/ @ceci_santiago)

El PSV Eindhoven tiene una gran relación con México por los futbolistas que han vestido sus colores. Basta recordar los nombres de Carlos Salcido, Andrés Guardado e Hirving “Chucky” Lozano, que son futbolistas que se han convertido en ídolos para la afición del club holandés.

Ahora, hay dos futbolistas que representan el balompié azteca en aquel país del Viejo Continente. Uno de ellos es el mediocampista Erick Gutiérrez y la segunda es la portera Cecilia Santiago.

Ceci, como también se le conoce, ha brillado en Estados Unidos, Chipre y México. En su país de origen defendió la meta de uno de los clubes más populares e importantes: las Águilas del América.

Cecilia Santiago perteneció a las Águilas del América (Foto: Twitter/ @AmericaFemenil)

Con 25 años, la guardameta quiere ganarse un lugar en la escuadra donde han triunfado sus compatriotas. “Los mexicanos que han estado aquí han hecho un buen trabajo, y el que abrieran esta oportunidad a las mujeres es muy padre”, expresó en entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

No obstante, sabe que esta oportunidad es importante no sólo para su carrera profesional, sino para las mujeres mexicanas que buscan un lugar en el extranjero. “También es cargar con la responsabilidad de que, si lo hago bien, pueda llegar alguna más”, explicó.

A un año de su llegada con la escuadra holandesa, Santiago no pudo competir por el título. Esto por la suspensión anticipada del torneo por las crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

La guardameta tiene un año en el equipo holandés y compite un puesto con Sari Van Veenendaal, mejor arquera del Mundial y premio The Best (Foto: Twitter/ @PSV)

Sin embargo, al estar en los puestos altos de la tabla general, podrá disputar la próxima Champions femenina y, esto para ella, es un gran balance. “Estoy creciendo y me ha gustado la experiencia. Venir a Holanda fue una decisión importante y estoy contenta”, indicó.

Recordó que la selección de Países Bajos fue la subcampeona del mundo en la edición de 2019, por lo que es una gran oportunidad de crecimiento en su carrera. “Tras el boom del Mundial, la Liga tiene más atención de los medios, la gente está más interesada e incluso a veces jugamos en los estadios donde juegan los hombres”, señaló.

Entre su experiencia en este año está haber conocido a la veterana guardameta Eli Sarasola. “Me ayudó muchísimo. Ella lleva tiempo en Holanda, entonces sabe el idioma, cómo son las cosas… Tener a alguien al lado que hable tu idioma es muy especial y además es una increíble portera. Creo que aprendimos mucho la una de la otra. Desafortunadamente se retira”, anotó.

Cecilia Santiago espera tener más minutos con su selección nacional (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Aun así tiene una gran competidora a su lado, pues tiene en su club a la capitana holandesa Sari Van Veenendaal, mejor arquera del Mundial y premio The Best. “Obviamente va a ser una competencia muy fuerte, pero me va a servir para medirme y ver dónde realmente estoy. También para aprender”, aseguró.

“El estar día a día entrenando al nivel de la mejor del mundo va a ser favorable tanto para mí como para el equipo, entonces estoy contenta ¡y ansiosa también! Ojalá que haya aprendido algo de español —jugó la última temporada en el Atlético de Madrid— y si no ya le enseñaré”, comentó entre risas.

La portera más joven en disputar un Mundial expresó que hay diferencias entre la Liga de Holanda con la mexicana, que apenas tiene unos años de haber comenzado. “La mayor diferencia es que aquí lleva más tiempo siendo profesional y también las jugadoras tienen más experiencia y son más maduras. Estoy aprendiendo mucho”, recalcó.

Por último, espera que esta experiencia le ayude a tener más minutos en la selección mexicana. “Ojalá sí se refleje el trabajo que estoy haciendo. Es una preparación buena para representar de la mejor forma a México”, finalizó.

