Recordando al Comando Puma: cuando el Tri fue representado por un combinado con base universitaria

Hasta hace unos años la Selección Mexicana de Fútbol era uno de los representativos nacionales con más compromisos en todo el planeta, pues como pocas selecciones, jugaba los partidos de eliminatoria para el Mundial, participaba en torneos de dos confederaciones: la Copa Oro (Concacaf) y la Copa América (Conmebol), además de otras competencias a las que era invitada frecuentemente.

Una de ellas fue la Copa USA, un torneo que se disputó cada año de 1992 al 2000 (excepto en 1994 y 1998 porque hubo mundial) en territorio estadounidense, con el objetivo de impulsar el “soccer”.

En la Copa USA participaban cuatro selecciones, aunque las únicas dos que siempre estuvieron fueron el anfitrión, y por supuesto México, al ser un equipo que atrae grandes cantidades de aficionados en la Unión Americana.

Cabe mencionar que en la mayoría de las ediciones el “Tricolor” había acudido con su plantel estelar; sin embargo, en el 2000 hubo una excepción, pues acudió con futbolistas que en su gran mayoría eran de los Pumas de la UNAM, club que en ese entonces pasaba por un buen momento bajo la dirección de Hugo Sánchez.

A lo largo de sus siete ediciones de la Copa, sólo hubo 3 campeones: Estados Unidos y México con 3 campeonatos cada uno, y Alemania con uno (Foto: Especial)

Y es que para ese año, la Selección Mexicana contaba con una agenda complicada, pues unos meses antes disputó la Copa Carlsberg y la Copa Oro. Asimismo, las eliminatorias para la Copa del Mundo de Corea-Japón estaban a la vuelta de la esquina. Esto y una mala planificación comprometieron al combinado nacional para la Copa USA; por tal razón los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) pidieron a Hugo Sánchez y a su equipo que representará a México en dicho torneo.

“ Hugo nos dio la noticia de que representaríamos a México y no la pensamos dos veces. Era cumplir un sueño representar a México, y al final fue lo mejor de mi carrera (...) No sé exactamente porqué Pumas, pero pasábamos un buen momento y además hay que decirlo, Hugo llamaba la atención ”, declaró recientemente al diario Récord Horacio Sánchez, ex jugador de los Pumas y sobrino del “Pentapichichi”.

Fue así como “El comando Pumas”, nombre que le dio Hugo Sánchez a su equipo, tenía la misión de representar al tricolor en la séptima edición de la Copa USA, torneo en el que también participaron las selecciones de Sudáfrica e Irlanda.

Hugo Sánchez y su sobrino Horacio, vivieron grandes momentos en Pumas, de 1999 a2000 (Foto: Cuartoscuro)

La escuadra estaba integrada por 14 jugadores auriazules y seis refuerzos. Entre los seleccionados universitarios estaban Jaime Lozano, Jesús Olalde, Joaquín Beltrán, Raúl Alpizar, Horacio Sánchez y Sergio Bernal; mientras que los refuerzos fueron Luis Hernández (LA Galaxy), Daniel Osorno (Atlas), Oscar Mascorro (Toros Neza), Gustavo Jiménez (Atlante), Luis Pérez (Necaxa) y Paulo César Chávez (Chivas).

“ Si las cosas van bien, el comando puma hará algo heroico, una hazaña; pero si no... pues nosotros no preparamos todo este rollo ”, mencionó entonces el ex director técnico de la UNAM antes de que comenzara la Copa.

Por otro lado, Antonio Sancho manifestó su preocupación, pues el honor y nombre de la institución felina estaba en juego. Al final, su participación fue casi lo que Hugo esperaba.

Joaquín Beltrán fue el líder de la defensa universitaria y también en la Copa USA (Foto: Especial)

El debut del “Comando Pumas” se dio el 4 de Junio en contra de Irlanda en el Estadio Soldier Field de Chicago. México se adelantó en el marcador dos veces gracias a los goles de Daniel Osorno y Horacio Sánchez, pero la selección de Irlanda vino de atrás y terminó empatado el encuentro a dos goles.

Para su segundo partido México se veía las caras contra Sudáfrica el 7 de Junio en el Cotton Bowl de Dallas. En el primer tiempo “El Tri” logró tomar ventaja en el marcador, los goles fueron de Jesús Olalde y Luis Pérez, para el segundo tiempo Horacio Sánchez marcó un doblete para sellar la victoria mexicana por 4-2.

No obstante, en el partido decisivo para definir al campeón, México enfrentaba a la selección de Estados Unidos en el estadio de Los Gigantes en New Jersey. En aquel encuentro, el combinado nacional fue goleado por marcador de 3-0.

México empató con Irlanda, venció a Sudáfrica y perdió con Estados Unidos (Foto: Facebook/ Horacio Sánchez Aguirre)

Así terminaría la aventura del “Comando Puma” en la Copa USA, que aunque no pudo hacerse con el título del torneo, Horacio Sánchez fue el goleador del certamen con tres anotaciones.

Con esta experiencia, los Pumas se unieron a la selecta lista de equipos de la Liga MX que se han vestido con la playera mexicana para representar al país, entre ellos: América (1923), Necaxa (1935), León (1952) y Cruz Azul (2002).

Además, fue el primer acercamiento de Hugo Sánchez como DT de la Selección, pues retomó el cargo de 2006 a 2008, logrando un tercer lugar en la Copa América de Venezuela en 2007.

