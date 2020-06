Juan Carlos Osorio era muy injusto, no había las mismas oportunidades: Rodolfo Pizarro

La polémica entre Juan Carlos Osorio y la Selección Mexicana de Fútbol sigue creciendo. Esta vez fue Rodolfo Pizarro, atacante del Inter Miami de la MLS, quien alzó la voz la noche de este martes durante una transmisión en vivo que sostuvo con su amigo Osvaldo Alanís en su cuenta de Instagram.

El futbolista de 26 años de edad acusó al estratega colombiano, que dirigió al Tricolor de 2015 a 2018, de ser injusto con él y otros jóvenes seleccionados, pues daba un trato preferente a los jugadores que militaban en el fútbol europeo.

De acuerdo con el canterano de los Tuzos de Pachuca, luego del partido de México contra Portugal por el tercer puesto de la Copa FIFA Confederaciones 2017 en Rusia, donde el principal equipo azteca perdió 2 a 1, Osorio viajó a Estados Unidos para incorporarse al plantel que estaba disputando la Copa Oro, pero lejos de ayudar, perjudicó.

Incluso, Pizarro explicó que el actual técnico del Atlético Nacional de Medellín fue la causa del fracaso en aquella edición del certamen de la Concacaf, cuando la Selección cayó 1 a 0 ante Jamaica en las semifinales.

Además, afirmó que no fue convocado al Mundial de Rusia 2018 debido a que nunca fue del agrado del colombiano, pues asumió que a Pizarro no le interesaba estar con el equipo nacional.

No le gustaba cómo jugaba y él sentía que a mí no me interesaba, que me daba igual si jugaba o no. Es porque así soy yo. Siempre hacía como sus comentarios, a mí nunca me hablaba. Una vez estaba Gallardo, ‘Guti’ y otros cuatro. Y decía uno por uno sus cualidades, llegó a mí y me dijo: a ti no te interesa