Así es como la FMF busca que México regrese a jugar la Copa América y Copa Libertadores

La derrota de 7 a 1 frente a Chile en 2016, fue el último juego de México en una Copa América (Foto: AP)

Para que la Selección Mexicana de Fútbol pueda trascender en la Copa del Mundo de 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, es necesario que regrese a jugar la Copa América, así como los clubes de la Liga MX en la Copa Libertadores.

Así lo declaró Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), durante una entrevista para ESPN: " Para estar lo más preparados posibles necesitamos una Copa América y la vamos a seguir peleando para el Mundial que tenemos en casa ”.

Y es que para muchos ex jugadores y analistas, el no jugar en torneos importantes de la Conmebol representa un retroceso para el fútbol mexicano, pues la exigencia de competir en torneos de la región no es la misma que en Sudamérica.

Sin embargo, recalcó que no es un proceso sencillo, debido a que se tiene que llegar a un acuerdo entre la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Hay toda la voluntad de México para regresar a Copa América, primero debe ser a nivel país y después Copa Libertadores (...) Prometimos que haríamos todo en nuestras manos, pero no solo es decisión nuestra, es igual decisión de Concacaf y Conmebol

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (Foto: Cuartoscuro)

Además, aclaró que esto no puede darse antes de 2024 y sería bajo el formato de una Copa Continental, tal y como sucedió hace cuatro años, cuando ambas confederaciones se unieron para jugar la Copa América Centenario en los Estados Unidos.

La próxima ventana sería en el 2024 y así se está trabajando para que se logren acuerdos. Ojalá sea lo antes posible, para que la preparemos lo mejor posible y que podamos tener la oportunidad a nivel Concacaf de tener ese evento en nuestra región

De Luisa añadió que una vez que se llegue a un acuerdo con la Concacaf y Conmebol para que la Selección Mexicana regrese a la Copa América, el siguiente paso será que los equipos mexicanos puedan estar en la Libertadores.

Tigres fue el último club de la Liga MX que llegó a la final de un torneo en Conmebol, perdiendo 3-0 ante River Plate en la Copa Libertadores (Foto: Reuters)

Cabe recordar que los clubes mexicanos dejaron de competir en la Copa Libertadores desde 2017, mientras que la Selección Mexicana participó por última vez en la Copa América de 2016.

Durante las 18 ediciones que el fútbol mexicano participó en la Copa Libertadores consiguió tres subcampeonatos: Cruz Azul (2001), Guadalajara (2010), y Tigres (2015); asimismo, en la Copa Sudamericana, Pachuca ganó el campeonato en 2006 y Pumas llegó a la final en 2005.

En cuanto a las nueve participaciones en la Copa América, el “Tricolor” llegó a dos finales: en 1993, en su debut en Conmebol, perdiendo el título 2 a 1 contra Argentina; y en 2001, cayendo 1 a 0 ante el anfitrión Colombia.

Recuperar las fechas perdidas en EEUU

Antes de la pandemia de COVID-19, México derrotó 2 a 1 a Bermudas en la Nations League (Foto: Cuartoscuro)

La pandemia del coronavirus (COVID-19) no solo afectó las ligas de fútbol de todo el mundo, también los compromisos de las selecciones nacionales.

Y es que la imposibilidad de organizar partidos internacionales, producto del cierre de fronteras y las distintas restricciones que tienen los países, hace difícil proyectar cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana sus tradicionales partidos en Estados Unidos.

Al respecto, De Luisa confirmó que ya tiene un plan en mente para recuperar los compromisos perdidos. “No hay una sola semana que no haya hablado con la alta dirección de SUM (empresa organizadora de los partidos en EEUU)”.

Hay una serie de posturas que creo van a ser interesantes. Una de ellas conlleva que las fechas FIFA puedan ser no de dos partidos, sino de tres y en algunos casos hasta de cuatro. La cantidad de veces que las Selecciones le quiten los jugadores a los clubes van a ser menores

El último juego de México fue el 19 de noviembre por la Liga de Naciones, donde venció 2 a 1 a Bermudas. Con las fechas FIFA de marzo y junio canceladas, son cuatro partidos que la FMF necesita reponer.

