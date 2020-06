Popovich criticó a Donald Trump en medio de las manifestaciones tras la muerte de George Floyd: “Es un idiota trastornado”

Gregg Popovich criticó duramente a Donald Trump y su actitud frente a las manifestaciones luego del asesinato del afroamericano George Floyd

Estados Unidos está viviendo horas dramáticas. A una semana de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en manos del violento accionar de la policía de Minneapolis, se acrecentaron las manifestaciones en diferentes puntos del territorio. Por dicha razón, y luego de que en varias ciudades ocurrieran violentos incidentes entre los protagonistas de las marchas y las fuerzas de seguridad, el presidente Donald Trump indicó que movilizará “todos los recursos civiles y militares para terminar hoy con los saqueos y disturbios”.

Ante este escenario, y en línea con lo que declararon jugadores históricos de la NBA como Michael Jordan y el propio Magic Johnson, o estrellas actuales que levantan la bandera de la lucha contra el racismo como lo hizo LeBron James, uno de los entrenadores más importantes del básquet en el mundo también opinó sobre la situación social que atraviesa el país norteamericano.

Gregg Popovich, cinco veces campeón con los San Antonio Spurs, dejó en claro que está en contra de las políticas que sigue el presidente de EEUU desde la Casa Blanca. "Es increíble. Si Trump tuviera un cerebro, incluso si fuera 99 por ciento cínico, saldría y diría algo para unificar a las personas. Pero no le importa unir a las personas. Incluso ahora. Así de trastornado está. Se trata de él. Se trata de lo que lo beneficia personalmente. Nunca se trata del bien mayor. Y eso es todo lo que ha sido alguna vez”, analizó el coach en una entrevista para la publicación The Nation.

“No solo es divisivo. Él es un destructor. Estar en su presencia te hace morir. Te comerá vivo para sus propios fines. Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir ‘las vidas negras importan’. Por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca. El es un cobarde. Él crea una situación y huye como un estudiante de primaria. En realidad, creo que es mejor ignorarlo. No hay nada que pueda hacer para mejorar esto debido a quién es él: un idiota trastornado”, agregó el hombre que se convirtió en una de las personalidades con mejor reputación en la NBA gracias a ser pieza clave para el armado de una franquicia que hizo historia en la liga más famosa del mundo de la disciplina.

EEUU vive en estado de protesta desde el pasado 26 de mayo, el día después del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en manos de la policía de Minneapolis

Además de mostrarse en contra del accionar de Donald Trump, Popovich reflexionó sobre el tipo de liderazgo que se necesitaría en los Estados Unidos en la actualidad. “Está muy claro lo que hay que hacer. Necesitamos un presidente que salga y diga simplemente que “las vidas negras importan”. Solo di esas tres palabras. Pero no lo hará y no podrá. No puede porque es más importante para él aplacar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura. Pero es más que solo Trump. El sistema tiene que cambiar. Haré todo lo que pueda para ayudar, porque eso es lo que hacen los líderes. Pero no puede hacer nada para ponernos en un camino positivo, porque no es un líder”.

Al igual que ocurrió en otras ocasiones, el asesinato de un afroamericano generó un estado de protestas en todo el territorio norteamericano desde el pasado 26 de mayo. Para evitar nuevos disturbios, miles de soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados y en Washington, el presidente Trump dispuso el toque de queda en la capital de la nación, además de en otras 40 ciudades del estadio. Según reportes de las fuerzas de seguridad, más de 4.000 personas han sido detenidas en la última semana.

¿Qué piensa Popovich sobre las movilizaciones que se están llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos tras la muerte de Floyd? “Las protestas son necesarias, pero tienen que organizarse mejor. Es frustrante. Cuando el doctor Martin Luther King protestaba, sabías cuándo asistir y cuándo volver. Esto era una protesta no violenta, sabían que era sin violencia, pero ahora está todo turbio. Más liderazgo sería bienvenido para que estas increíbles demostraciones públicas no se usen para otro fin. Podemos limitar lo malo si nos organizamos mejor. Necesitamos cambiar, que el sistema cambie. Y yo estoy dispuesto para hacer mi parte”, concluyó el entrenador de los Spurs.

