Medallistas olímpicos coincidieron en mala administración del Fodepar

Diputados de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados se reunieron este miércoles con atletas de diferentes disciplinas. Esto para hablar sobre la propuesta de extinguir una serie de fideicomisos, entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

En la reunión virtual estuvo presente Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara Baja; Erik Morales, de la Comisión de Deporte; y Erasmo González, de la Comisión de Presupuesto. Además, estuvieron los medallistas olímpicos María del Rosario Espinoza, Raúl González y Perla Patricia Barcenas.

La taekwondoín explicó el motivo de su carta, donde señaló que tiene dudas y preocupación por el futuro del fideicomiso. “Falta poco tiempo para los Juegos Olímpicos y me preguntaba qué va a pasar con nosotros”, indicó.

Apuntó que están en puerta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que serán celebrados el próximo año por la pandemia de coronavirus. Por ello, solicitó que esto se resuelva antes del inicio de actividades de los deportistas que asistirán a la máxima justa deportiva.

Del Rosario Espinoza anotó que ella es parte del fideicomiso desde 2005 y en todos estos años ha sido una gran ayuda para su rendimiento deportivo. “Fodepar es uno de los máximos apoyos que me ha dado el gobierno. No voy a mentir, pero he tenido lo necesario con estos apoyos”, aclaró.

Planteó que, en vez de quitar el fideicomiso, se necesita una mejor planeación de éste para dirigir el rumbo del deporte. Además, comentó que debe haber una mejor gestión de los recurso, que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) administra.

El ex marchista Raúl González coincidió con la taekwondoín en este punto, pues aseguró que el Fodepar es la mejor forma de apoyar el deporte mexicano. “Yo propondría revisar el Fodepar, pero debe fortalecerse, eficientarse y, sobre todo, mejorar la planeación”, agregó.

“El fideicomiso nació como un mecanismo para apoyar el deporte de calidad. Lo que hemos visto no es si funciona bien o no, lo que veo en diferentes administraciones es la falta de capacidad de administrar el fideicomiso”, anotó.

A su vez, Perla Patricia Bárcenas, medallista paralímpica, aseveró que no hay apoyo de las instituciones gubernamentales para el deporte. “No he visto a ninguna autoridad que mencione la importancia que tiene invertir recursos en el deporte”, explicó.

“Desgraciadamente en México hay mucha corrupción y lo que creo que se necesita en la Ley son cambios profundos”, recalcó. Además, lamentó que los deportistas son usados para malos manejos de las diferentes administraciones.

También habló el Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM). El directivo señaló que “es necesario revisar a fondo cómo está organizado el Fodepar para establecer con claridad los recursos”.

Recordó que la justa olímpica está cerca y los deportistas necesitan certidumbre de los apoyos para desempeñarse en sus diferentes disciplinas. “Esclarecer si el Fodepar sigue y con qué reglas, para poder participar a fiesta mundial de los deportes”, añadió.

Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, reconoció que está de acuerdo con los motivos de la propuesta, pero no de la desaparición del Fodepar. “Comparto lo que dice el licenciado Mario Delgado para buscar alternativas para que los deportistas no queden desamparados”, comentó.

Después de estas intervenciones, Mario Delgado tuvo que retirarse para participar en la reunión de la Comisión Permanente, pero dio un mensaje para tranquilizar a los deportistas. “La conclusión puede ser que se quede el fideicomiso. No es necesariamente de que se vaya a otra figura. Si concluimos que se pueda quedar, perfecto”, aclaró.

Explicó que usarán las opiniones de la comunidad deportiva para adaptar la propuesta. “Quiero que se vayan con dos ideas: esto es para mejorar la administración de apoyo al deporte y que estos no van a desaparecer”, aseguró.

Por último, invitó a realizar una nueva sesión la próxima semana con los demás grupos parlamentarios, las Comisiones de Deporte, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda, y a la Junta de Coordinación Política.

Además, Delgado confirmó frente a los asistentes que el Fodepar no se pretende desaparecer. El coordinador morenista pidió a la comunidad deportiva no preocuparse. "Estamos abiertos al análisis y al debate para generar la solución que más le funcione al deporte”, indicó.

