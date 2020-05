Entre señalamientos por corrupción y su posible desaparición, los atletas defienden el Fodepar

El Fondo en cuestión es un fideicomiso para apoyar a los atletas mexicanos (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) engloba una curiosa dualidad: es un fideicomiso para apoyar a los atletas mexicanos y, sin embargo, también se ha señalado a diferentes funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por utilizarlo en actos de corrupción.

Por ello, la semana pasada, Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso una iniciativa para eliminar algunos fideicomisos, entre ellos este fondo. “En el Fodepar estaban haciendo un sin número de cosas no claras y los deportistas ya no estaban felices. Había muchos vicios por muchas administraciones”, dijo Erik Morales, diputado que pertenece a la Comisión de Deportes, en entrevista con Infobae México.

Y es que esta administración de Conade, bajo el liderazgo de Ana Gabriela Guevara, ha recibido diversos señalamientos por uso indebido de este fondo. Uno de ello fue seis meses después de iniciar su mandato.

Se ha señalado a diferentes funcionarios de la Conade por utilizar el Fondo en actos de corrupción

Luz María Chávez, responsable de Becas y Atención a Deportistas, cobraba una beca de 35,000 pesos mensuales, aunque las Reglas de Operación señalan que ninguna persona distinta a un atleta, entrenador, metodólogo, médico, fisiatra, etcétera, puede recibir este apoyo. Además, se le dio de alta como entrenadora de Liliana Ibáñez, aunque la nadadora estaba entrenando con el estadounidense Steve Bultman.

Días después, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza presentó un documento de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Deportiva en 2019. Con éste, acusó a la Conade de aumentar injustificadamente el monto de su beca a Ibáñez de 18,000 a 30,000 pesos, pero la deportista no había participado en competencias por una lesión en el hombro.

Casos como estos han ido en aumento. De hecho, la revista Proceso realizó una investigación, publicada en la edición 2224, donde aseguró que los recursos públicos del Fodepar son presuntamente triangulados mediante tres empresas: Édgar García Morales y Asociados S. de R.L. de C.V., Volare Travel Shop S.A. de C.V., y Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur S. de R.L. de C.V.

¿Adiós al los apoyos?

Después del anuncio de la iniciativa, los sectores involucrados levantaron la voz para prevenir inconsistencias en la propuesta

Después del anuncio de la iniciativa, los sectores involucrados levantaron la voz para prevenir inconsistencias en la propuesta. En el caso del deporte, algunos atletas de renombre como Fernando Platas o María Espinosa se pronunciaron en contra.

Ante esto, Morales explicó que la propuesta de la diputada Dolores Padierna no buscaba extinguir los apoyos. “Yo hablé con ella y me dijo: ‘Mi interés no es desvanecer sus recursos, pero sí me gustaría que los administrara directamente las direcciones o secretarías’”, señaló.

Sin embargo, opinó que debe de haber una discusión más amplia para fortalecer la propuesta. “Claramente habría que aterrizarlo. Hoy nada más es un proyecto y hay que definirlo”, expresó.

“Las cosas de la forma que están no han funcionado, eso me queda claro. Siempre que haya modificaciones para que las cosas sean de mejor manera será bienvenido, pero habrá que estar pendientes de que las cosas sean claras y beneficien a los deportistas”, puntualizó el también ex pugilista.

Erik Morales explicó que la propuesta no busca extinguir los apoyos a los deportistas

Esto mismo fue lo que aclaró Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena. “NO estamos proponiendo que se eliminen los fondos. Vamos a evaluar si el fideicomiso es la herramienta adecuada para administrar esos recursos; los programas seguirán”, aclaró en su cuenta oficial de Twitter.

Además, señaló que no dictaminarán la iniciativa que extingue los fideicomisos hasta que haya mesas de trabajo con los sectores involucrados. “Tendremos un Parlamento Abierto para determinar cuál es la mejor manera de administrar los recursos. Actuaremos con mucha responsabilidad”, escribió luego de las críticas a la iniciativa.

“El Gobierno está haciendo un esfuerzo para revisar el destino de cada peso y sacar adelante el país sin endeudarlo. Se aprieta el cinturón y busca la eficacia del gasto público; en eso estamos contribuyendo”, finalizó.

Falta de apoyo

Para el diputado panista Miguel Riggs, el deporte no tiene el apoyo que debería tener de parte del gobierno mexicano

Para el diputado panista Miguel Alonso Riggs, el deporte no tiene el apoyo que debería tener de parte del gobierno mexicano. “La Federación ve al deporte como una carga y no como el único vehículo que tenemos los mexicanos para transitar a ser una mejor sociedad en México. Nadie defiende esto”, indicó.

El también secretario de la Comisión de Deporte lamentó que Ana Gabriela Guevara no se haya manifestado sobre esta iniciativa de su partido. En entrevista con Infobae México, el legislador declaró que le falta interés a la titular de la Conade para defender los derechos de los deportistas.

“Era para que estuviera manoteando el escritorio diciéndoles: ‘No señor, aquí van a respetar. Este año no hubo (Juegos) Olímpicos, pero los atletas tienen que regresar con más fuerzas, más atención y requieren más fogueo. ¿No van a respetar esto? Les aviento la Conade, me regreso a la Cámara de Diputados y desde ahí defenderé los intereses del deporte en México’”, sentenció.

Miguel Alonso Riggs Baeza, secretario de la Comisión de Deporte de la Cámara de diputados

Acusó que Guevara no ha presentado un programa nacional del deporte detallado, lo que provoca que los derechos de los atletas sea pisoteado. “Con este trabajo entonces al gobierno federal se le hace muy fácil decir: ‘Pues le bajo también presupuesto al Fodepar’”, aseguró.

“Como tienen un sometimiento sobre la titular de la Conade a la Federación se le hace muy fácil bajar los recursos. No hay interés alguno, no ha habido una sola mueca”, finalizó.

