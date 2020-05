Liga MX: algunos equipos intentaron obligar a sus jugadores a firmar una reducción salarial

Las directivas de varios clubes de fútbol alrededor del mundo han tenido que negociar con sus jugadores la reducción de salarios con el objetivo de paliar los efectos causados por el paro de actividades ante la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Como era de esperarse, dicha medida no ha sido del agrado de la gran mayoría de los futbolistas, que ante la negativa fueron amenazados por los directivos.

Tal pareciera que es el caso de la Liga MX, pues este miércoles Álvaro Ortíz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), acusó a varios equipos de Primera División de querer amedrentar a los jugadores para firmar un nuevo contrato en el que se reducen los salarios.

“Hay unos que empiezan con amenaza. Creo que es el tema del fútbol mexicano, hay unos que lo hacen bien y otros muy mal. No aceptarán esas situaciones y se irán a controversia. Quieren hacerlos firmar y hacer lo ilegal en legal”, señaló el exjugador del América en entrevista vía telefónica para ESPN.

De acuerdo con Ortíz, los futbolistas no pueden ser obligados a firmar el nuevo contrato, de lo contrario, podrían interponer una queja ante la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Si no quieres firmar metes reclamo y cobras tu dinero. Nadie está obligado, pero hay que llegar a acuerdos. Todos somos conscientes y esto pasará hasta que no se estabilice la situación en el mundo. Se deben tomar en cuenta todas las partes o tendremos muchas demandas

Destacó el ejemplo de Grupo Pachuca, que preside Jesús Martínez, el cual negoció con los planteles de León y los Tuzos una reducción de salario que va de un 10 a 20%, con la promesa de que en cuanto se estabilicen las cosas, sus sueldos se reajustarán.

Caso contrario del Atlético de San Luis y sus jugadores, pues según Ortíz iban a ser obligados por el Atlético de Madrid (socio mayoritario del club) en firmar un acuerdo que no negociaron.

Hace unas semanas Ricardo de Buen, abogado en derecho laboral y deportivo, mencionó al diario Excélsior que, si los directivos realizan esta reducción de manera unilateral, el jugador estaría facultado para rescindir su contrato por falta de pago, pues tendría un fundamento en la ley laboral mexicana y, en ciertas condiciones, si fuera extranjero, también podría ampararse por los reglamentos de FIFA.

El experto en legislación deportiva agregó que las opciones para un futbolista que no acepte una reducción de salarios son ir directamente con las autoridades mexicanas o reunir los requisitos para acudir a FIFA.

Sobre la posible desaparición de Monarcas Morelia para darle vida a un nuevo equipo en Mazatlán, Sinaloa, el presidente de AMFPro aseguró que no está al tanto de la situación pero mantiene la comunicación con el plantel:

Estamos en contacto con jugadores de Morelia, nos han preguntado si sabemos algo de la mudanza, no tienen las cosas claras, el cambio no es nada fácil. La realidad es que nadie sabe nada, yo me pregunto qué pasará con las fuerzas básicas y la femenil, son gente que no ganan para poderse ir a rentar una casa