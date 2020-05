“América es solapador de un golpeador de mujeres”: la dura crítica de David Faitelson sobre el caso de Renato Ibarra

David Faitelson criticó duramente a al América sobre el caso de Renato Ibarra (Foto: Cuartoscuro)

Ya han pasado más de dos meses del escándalo de Renato Ibarra, futbolista del América, que fue detenido por golpear a su ex pareja, Lucely Chalá, que además estaba embarazada. Sin embargo, el tema sigue fresco por el futuro del futbolista, pues parece que seguirá en el Nido.

Por esta razón, David Faitelson, analista deportivo de ESPN, llamó al club azulcrema “solapador de un golpeador de mujeres”. Esto fue en una emisión del programa Cronómetro, que realiza junto a José Ramón Fernández.

El comunicador opinó que los de Coapa deberían tratar al jugador ecuatoriano conforme a su situación. “Lo que tendrían que decirle, el señor Baños y el señor Herrera, es: ‘No vas a venir a Coapa, estás apartado del equipo y serás tratado como un empleado que cometió un error y que ese error no tiene vuelta hacia atrás’”, recomendó.

Eso de decir que es un negocio del América y que no va a perder dinero, perdónenme, pero me parece una estupidez

Señaló que en el país no hay memoria de los errores y todo regresa a la normalidad después de un tiempo. “Aquí en México se tira todo abajo de la alfombra. Dicen: ‘Aquí no pasó nada, como la acusación no procedió, Renato es inocente’, que no vengan con esa”, indicó.

“No nos vamos a cansar de decir: el América es un solapador de golpeador un de mujeres”, sentenció.

Y es que este miércoles Miguel Herrera defendió al delantero. “La directiva decidirá si sigue o no; Renato tendrá que presentarse en el club. Es un ser humano que cometió un error grave, pero como miembro del club le tienes que abrir las puertas”, aseveró el estratega en entrevista con Pressport.

El Piojo apuntó que no está claro el caso, por lo que debería regresar con el cuadro americanista. “No sabemos bien qué pasó y si nos dicen que sigue o no, es decisión de la directiva. Como ser humano merece una segunda oportunidad, está mal, pero en los videos no hay ninguna agresión”, explicó.

Cabe señalar que el 12 de marzo, América dio de baja al futbolista. El club señaló en un comunicado que la institución azulcrema “reprueba tajantemente los actos realizados por el Sr. Renato Ibarra”.

El caso de Renato Ibarra

La noche del 5 de marzo se dio a conocer que el ecuatoriano había sido detenido por violencia doméstica contra su esposa, Lucely Estefanía Chalá, y su cuñada Karen. Sin embargo, a los pocos minutos el jugador negó la acusación en su cuenta de Twitter.

Más tarde, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmaron a ESPN que el deportista había sido detenido junto con otras cinco personas. Además, la información fue confirmada también por Medio Tiempo, quienes tuvieron acceso a la carpeta de investigación con el número CI-FTL/TLP-4/CI-1 C/D/00585/03-2020.

La narración de los hecho contenida en ella decía que, alrededor de las 20:30 horas, Lucely Estefanía Chalá García de 24 años y Ana Karen Chalá García de 31 años solicitaron apoyo policíaco. Los elementos ingresaron al domicilio y realizaron la detención de las seis personas luego de que les fueran leídos sus derechos. Posteriormente, Lucely Chalá fue enviada al Hospital del Pedregal por riesgo de aborto.

El 8 de marzo, después de rendir declaraciones, el jugador fue trasladado al Reclusorio Oriente. Además, ese mismo día, la jueza Esperanza Medrano Ortiz informó que el ecuatoriano estaba acusado de “violencia familiar y tentativa de feminicidio” en contra de su pareja Lucely Estefanía Chalá.

El 10 de marzo, Lucely contó su versión de la historia en la revista TV Notas, en donde confirmó ser golpeada. “Fui de las pocas que tienen la suerte de quedar vivas”, señaló luego de señalar que su relación estaba basada en discusiones y peleas. Dos días después, la revista reveló los videos de la agresión.

Con todo en contra, sorprendentemente Ibarra libró la cárcel el 13 de marzo. En una audiencia, al futbolista ecuatoriano se le retiraron los cargos de tentativa de aborto y feminicidio. Esto, luego de que Chalá se retractó de sus declaraciones pasadas. “No me agredió físicamente. No me acuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, dijo en un video filtrado por el periodista Carlos Jiménez.

A las 22:00 horas de aquel día, Renato Ibarra salió del Reclusorio Oriente, en medio de un contingente de periodistas y camarógrafos. Abandonó las instalaciones juntó a sus familiares.

