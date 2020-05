Felipe Massa habló de la delicada situación de Michael Schumacher: “Está en una fase difícil”

Schumacher continúa internado en su residencia de Suiza - REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Todo cambió en la vida de los Schumacher desde aquel 29 de diciembre del 2013, fecha en la que el piloto alemán protagonizó un terrible accidente mientras practicaba esquí en la estación alpina de Méribel.

A lo largo de estos seis años se especuló mucho acerca de su estado de salud, la cual hoy permanece en secreto por expreso pedido de la familia, quien blindó su residencia en Suiza contra periodistas y Paparazzis.

Corinna y Sabine Kehm, representante de los Shumacher, no volvieron a pronunciarse sobre la situación en la que se encuentra el heptacampeón de Fórmula 1. Sin embargo, fue Felipe Massa, compañero de “Schumi” en Ferrari, el que dejó unas llamativas declaraciones.

Felipe Massa compartió equipo con Schumacher en 2006 - Reuters 163

El una entrevista con el programa “Expediente Futebol” de Fox Sports Brasil, el ex piloto de F1 reconoció que pudo visitar a Schumchar en Suiza y advirtió que Michael “se encuentra en una fase difícil” y que “su situación no es fácil”.

“Sé cómo está, tengo información. Mi relación con él siempre ha sido muy cercana. Con su mujer Corinna menos, porque ella no iba mucho a las carreras”, comentó “Felipinho”.

“Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como he hecho con la familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?”, sentenció el paulista de 39 años.

El hijo de Schumacher ya suena para llegar a la Fórmula 1

“Sueño y rezo todos los días para que mejore, para que vuelva a aparecer en un circuito, especialmente ahora que su hijo corre. Para que lo anime y lo siga. Así que rezo para que pueda ocurrir algún día”, agregó el que supo ser compañero del alemán durante su último período en la escudería italiana.

El brasileño hizo hincapié en Mick, su hijo, y quien recientemente sonó para ocupar un lugar en Ferrari tras la salida de Sebatian Vettel, hasta que finalmente se anunció la llegada de Carlos Sainz.

“Hasta ahora tiene buenas cartas. Es un Ferrari-Júnior, tiene todas las posibilidades”, aseguró su tío Ralf Schumacher (hermano de Michael) con respecto a las chances que tiene su sobrino de ingresar al “Gran Circo”. "Mick ha demostrado que sabe conducir, de lo contrario no hubiera sido campeón de la Fórmula Tres, concluyó.





